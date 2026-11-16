Quảng Ngãi: Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương trao học bổng cho học sinh vùng cao

Đại diện chính quyền địa phương trao học bổng cho học sinh

Tại chương trình, Thượng tọa Thích Quảng Tuấn, Ủy viên Thường trực Hội đồng Trị sự, Trưởng Phân ban Phật tử dân tộc Trung ương cho biết đây là năm thứ ba liên tiếp chương trình học bổng được triển khai thực hiện dưới sự giới thiệu và đồng thuận của Ban Trị sự GHPGVN tỉnh Quảng Ngãi. Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng cho một năm học (được chia làm hai đợt theo hai học kỳ), là sự quan tâm nhằm vun bồi trí tuệ cho các bạn trẻ.

Thượng tọa cũng tri ân sự quan tâm của Giáo hội, chính quyền địa phương và Ban Giám hiệu các nhà trường; kỳ vọng các em học sinh sẽ nỗ lực phấn đấu đạt thành tích học tập tốt từ bậc phổ thông cơ sở, phổ thông trung học cho đến khi trưởng thành.

Trong đợt 1 của học kỳ 1, năm học 2026-2027, chương trình trao tận tay học bổng cho 10 em học sinh tại trường.

Đoàn trao học bổng cho học sinh

Dịp này, đoàn cũng trao 10 suất học bổng học kỳ I, năm học 2026-2027 cho các em học sinh dân tộc thiểu số và Phật tử có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Mỗi suất học bổng trị giá 3 triệu đồng/năm (chia thành hai đợt, mỗi học kỳ 1,5 triệu đồng) nhằm hỗ trợ các em trang trải chi phí học tập.