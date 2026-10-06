Vinicius rớt giá

Vinicius nguy cơ mất vị trí trong top 10 cầu thủ đắt giá nhất thế giới.

Trang Transfermarkt từng định giá Vinicius lên tới 200 triệu euro trong giai đoạn 2024-2025. Tuy nhiên, giá trị của tiền đạo người Brazil liên tục giảm xuống những tháng gần đây. Từ 140 triệu euro, Vinicius tiếp tục mất thêm 10 triệu euro trong đợt cập nhật mới nhất.

Phong độ kém ở đầu mùa giải mới được xem là một trong những nguyên nhân khiến giá trị của Vinicius giảm. Cầu thủ từng được xem là một trong những tài sản đắt giá nhất thế giới giờ đã cách khá xa vị trí dẫn đầu.

Lamine Yamal và Erling Haaland hiện cùng được Transfermarkt định giá 220 triệu euro, dẫn đầu danh sách. Kylian Mbappe đứng thứ ba với 200 triệu euro. Michael Olise xếp thứ tư với 180 triệu euro, trong khi Jude Bellingham có giá 160 triệu euro và Pedri được định giá 150 triệu euro.

Phía sau là bộ ba Joao Neves, Khvicha Kvaratskhelia và Vitinha cùng có giá trị 140 triệu euro. Vinicius đứng ngay sau với 130 triệu euro.

Điều đáng lo hơn với Vinicius là nguy cơ bị đẩy khỏi top 10 ngày càng trở nên rõ rệt. Tân binh Yan Diomande của Real Madrid có giá trị thị trường tăng vọt từ 90 lên 120 triệu euro. Diomande hiện chỉ còn kém Vinicius 10 triệu euro. Đà tăng mạnh của Diomande tạo ra sức ép đáng kể lên vị trí của người đồng đội.

Vinicius đang sa sút rõ rệt. Trước đợt tập trung đội tuyển lần này, tiền đạo người Brazil đã có 4 trận liên tiếp không thi đấu trọn 90 phút. Từ đầu mùa, anh mới ghi 1 bàn và có 3 kiến tạo cho Real Madrid.