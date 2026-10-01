[Video]: Khám phá một góc cổ tích giữa làng Gốm
Nằm giữa lòng cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh, phường Biên Hòa, thành phố Đồng Nai, nơi vốn gắn bó với nghề gốm truyền thống lâu đời có một không gian mang dáng dấp một khu rừng nhiệt đới thu nhỏ.
Không tiếng máy móc, không khói bụi, thay vào đó là tiếng nước chảy, màu xanh của cây lá và những sản phẩm gốm mang dấu ấn của một nghề truyền thống đã gắn bó lâu đời với vùng đất này. Đó chính là không gian tại Gốm coffee Biên Hoà
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/video-clip/202610/short-video-kham-pha-mot-goc-co-tich-giua-lang-gom-d634dab/