Cuộc hội ngộ giàu cảm xúc của những thế hệ cầu thủ Công an Hà Nội

Nơi ký ức ùa về

Ban tổ chức trao quà tới các đội tham dự Ngày hội bóng đá “70 năm - Một biểu tượng, một niềm tự hào”. Ảnh: Phạm Thư

Từ nhiều miền đất nước, những cựu danh thủ từng khoác áo Công an Hà Nội, Thể Công, Công an Hải Phòng và các đội bóng một thời đã trở lại sân Hàng Đẫy. Có người đã lâu mới gặp lại đồng đội, đối thủ cũ; có người nay không còn ở thời kỳ đỉnh cao phong độ, song tất cả cùng chung một cảm xúc khi trở lại sân cỏ, với những ký ức đã làm nên một phần lịch sử bóng đá Thủ đô.

Ngày hội bóng đá “70 năm - Một biểu tượng, một niềm tự hào” có sự tham dự của 5 đội, gồm: Cựu cầu thủ Công an Hà Nội, cựu cầu thủ Thể Công, cựu cầu thủ Công an Hải Phòng, cựu cầu thủ M.A.Y Việt Nam - tập hợp các cựu danh thủ trên cả nước - và Câu lạc bộ cổ động viên Công an Hà Nội. Các trận đấu giao hữu không đặt nặng chuyện thắng - thua, mà hướng tới những cuộc gặp gỡ, giao lưu và tái hiện không khí bóng đá từng in đậm trong ký ức người hâm mộ.

Trên mặt cỏ Hàng Đẫy, những đôi chân từng làm say mê khán giả nhiều năm trước lại xuất hiện. Dù thể lực không còn sung sức, tốc độ và sức mạnh đã khác xưa, các cựu danh thủ vẫn giữ được những nét riêng trong cách xử lý bóng. Mỗi đường chuyền, cú sút hay pha phối hợp vì thế không đơn thuần là một tình huống trên sân, mà gợi lại ký ức về một thời bóng đá giàu cảm xúc.

Có mặt tại chương trình, Đại tá Nguyễn Tiến Đạt, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, Chủ tịch câu lạc bộ Công an Hà Nội nhấn mạnh, đây là dịp nhìn lại chặng đường 70 năm, tôn vinh những thành tựu đã đạt được và tri ân những thế hệ đặt nền móng, xây dựng, gìn giữ, tiếp nối truyền thống của đội bóng. Theo ông, điều đáng quý nhất trong hành trình 70 năm là sự tiếp nối giữa các thế hệ lãnh đạo, huấn luyện viên, cầu thủ, cán bộ, nhân viên và đặc biệt là người hâm mộ.

Quang cảnh Ngày hội bóng đá “70 năm - Một biểu tượng, một niềm tự hào”. Ảnh: Phạm Thư

Từ góc nhìn của những người từng trực tiếp thi đấu, cuộc hội ngộ cũng mang đến nhiều cảm xúc. Cựu cầu thủ Công an Hà Nội Mai Quốc Việt cho biết, ông xúc động khi được trở lại mặt cỏ sân Hàng Đẫy, nơi gắn với những năm tháng tuổi trẻ và sự nghiệp cầu thủ. Ông mong muốn truyền thống của Công an Hà Nội tiếp tục được phát huy, để đội bóng ngày càng phát triển và đóng góp vào thành công chung của bóng đá Việt Nam.

Với ông Lê Đức Tiến, cựu thủ môn Công an Hà Nội, Phó Chủ tịch Thường trực Câu lạc bộ cựu cầu thủ bóng đá Công an Hà Nội, việc các cựu cầu thủ gặp nhau mỗi dịp kỷ niệm ngày thành lập đội đã trở thành một nét đẹp. Tuy nhiên, năm nay hoạt động được tổ chức với quy mô lớn hơn, quy tụ nhiều danh thủ từ khắp cả nước cùng hội tụ tại Hàng Đẫy để hàn huyên, ôn lại ký ức và chào mừng dấu mốc 70 năm.

Tiếp nối truyền thống, hướng tới tương lai

Trận đấu giữa cựu cầu thủ Công an Hà Nội (trái) và cựu cầu thủ Thể Công chiều 3-10. Ảnh: Phạm Thư

Nhìn lại lịch sử, đội bóng đá Công an Hà Nội được thành lập sau khi Thủ đô giải phóng vào tháng 10-1954. Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn đã chỉ đạo nghiên cứu thành lập đội bóng đá, với chủ trương xây dựng một đội bóng đại diện cho nhân dân Thủ đô và giao Công an Hà Nội trực tiếp quản lý, điều hành. Trong điều kiện chưa có hệ thống đào tạo trẻ như ngày nay, lực lượng ban đầu được hình thành từ sự kết hợp giữa cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Công an và những tài năng bóng đá của Hà thành.

Ngày 10-10-1956, đúng dịp kỷ niệm Giải phóng Thủ đô, Đội bóng đá Công an Hà Nội chính thức ra mắt. Chỉ ít tháng sau, đội giành chức vô địch Hạng A miền Bắc năm 1957, trong đó có chiến thắng 2-0 trước Thể Công ở trận chung kết. Từ đó, những cuộc đối đầu giữa Công an Hà Nội và Thể Công trở thành một phần ký ức của bóng đá miền Bắc.

Mối gắn bó giữa đội bóng và sân Hàng Đẫy cũng được hình thành từ rất sớm. Năm 1958, sân vận động Hàng Đẫy khánh thành. Đội bóng Công an Hà Nội được chọn Hàng Đẫy làm sân nhà, mở đầu cho mối quan hệ bền chặt giữa đội bóng và một trong những địa điểm giàu ký ức nhất của bóng đá Thủ đô.

Đội Công an Hà Nội (trái) trong một trận đấu trên sân Hàng Đẫy. Ảnh: Tư liệu

Trong 70 năm, Công an Hà Nội trải qua nhiều giai đoạn phát triển và đạt nhiều thành tích, từ các chức vô địch miền Bắc, vô địch toàn quốc, Cúp Dunhill, Cúp Quốc gia đến những danh hiệu trong giai đoạn tái thiết và trở lại đấu trường quốc nội từ năm 2023. Đội bóng hiện có 2 chức vô địch quốc gia, Cúp Quốc gia, 2 Siêu Cúp quốc gia liên tiếp và những dấu ấn tại đấu trường khu vực, châu lục.

70 năm là một dấu mốc lớn, nhưng với Công an Hà Nội, đó cũng là điểm nối để hướng tới chặng đường tiếp theo. Chủ tịch Câu lạc bộ Công an Hà Nội Nguyễn Tiến Đạt khẳng định, đội bóng tiếp tục gìn giữ những giá trị truyền thống, phát hiện và đào tạo các thế hệ cầu thủ mới, hướng tới những đỉnh cao mới, đồng thời xây dựng hình ảnh một đội bóng có bản sắc, tinh thần cống hiến và trách nhiệm với người hâm mộ.

Ngày 10-10 tới, Câu lạc bộ Công an Hà Nội sẽ tổ chức Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập. Vì thế, cuộc hội ngộ trên sân Hàng Đẫy chiều 3-10 có thể xem như một chương mở đầu giàu cảm xúc cho dịp kỷ niệm đặc biệt. Để ở đó, những thế hệ cầu thủ trước đây của Công an Hà Nội cùng tìm về một thời để nhớ, để ký ức được nhắc lại và truyền thống tiếp tục được trao gửi cho thế hệ cầu thủ hiện tại cũng như tương lai.