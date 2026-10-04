Khám phá hương vị năm châu tại Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội 2026

Với quy mô 35 gian hàng ẩm thực đa quốc gia, không gian nơi đây đem đến hành trình khám phá vị giác phong phú, hội tụ tinh hoa ẩm thực truyền thống và hiện đại từ nhiều nền văn hóa trên thế giới.

Nghệ nhân Làng nghề truyền thống giò chả Ước Lễ, Hà Nội trình diễn giã giò

Du khách không chỉ thưởng thức các món ăn đặc trưng mang hương vị nguyên bản của nhiều vùng đất, mà còn có cơ hội tìm hiểu những câu chuyện văn hóa, lịch sử và nét đẹp đời sống ẩn sau từng hương vị.

Tại nhiều gian ẩm thực, khách tham quan được tận mắt quan sát các nghệ nhân, bếp trưởng biểu diễn tay nghề, đồng thời trực tiếp trải nghiệm quy trình chế biến những món ăn tinh tế của Việt Nam cũng như quốc tế.

Nghệ nhân chế biến các món ăn kèm bánh mỳ HaKan Kebab - bánh mì Thổ Nhĩ Kỳ

Gian hàng ẩm thực Italy thu hút nhiều khách tham quan bởi mùi thơm ngào ngạt của Pizza Margherita, di sản ẩm thực truyền thống của người Napoli.

Giới thiệu về công đoạn làm bánh, đại diện gian hàng cho biết, Pizza Margherita là sự kết hợp hoàn hảo của ba sắc màu lịch sử: sốt cà chua San Marzano đỏ rực, phô mai Mozzarella trắng tươi mọng sữa được xếp nhẹ nhàng lên trên và màu xanh ngắt của lá húng tây (Basil) tươi.

Không gian ẩm thực của Italy

Người Napoli không bao giờ dùng cán bột, mỗi cử động của ngón tay phải thật nâng niu để không làm vỡ các bọt khí tự nhiên. Chính những bọt khí này sẽ tạo nên phần viền bánh cornicione phồng xốp, giòn rụm bên ngoài nhưng mềm mại bên trong.

Không gian ẩm thực độc đáo này không chỉ là nơi thỏa mãn đam mê thưởng thức ẩm thực, mà còn mang thông điệp ý nghĩa về kết nối con người, thắt chặt tình hữu nghị và thúc đẩy sự thấu hiểu văn hóa giữa các quốc gia.

Một số hình ảnh tại khu ẩm thực:

Gian hàng giới thiệu đồ uống Trung Quốc

Ẩm thực các nước được giới thiệu tại các gian hàng

Khách thưởng thức món ăn tại lễ hội

Ẩm thực hải sản Hatoyama Nhật Bản phong phú và đa dạng. Từng món ăn tại Hatoyama là sự giao thoa giữa mỹ học và ẩm thực, tuân theo triết lý Washoku, cân bằng hoàn hảo giữa sắc - hương - vị, giữa dinh dưỡng và sự tinh tế

Khách tìm hiểu các món ăn đến từ nước Nga

Các bạn trẻ thích thú khám phá, thưởng thức ẩm thực tại lễ hội

Đông đảo du khách trải nghiệm các công đoạn chế biến tại Khu ẩm thực