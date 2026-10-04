Xã Thanh Oai triển khai cuộc thi 'Mặt trận Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số'

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai Nguyễn Thị Hảo, cuộc thi “Mặt trận Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số” được tổ chức nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và kỹ năng chuyển đổi số cho cán bộ Mặt trận, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Thanh Oai triển khai kế hoạch tổ chức cuộc thi “Mặt trận Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số” năm 2026. Ảnh: Nguyễn Lý

Cuộc thi cũng là diễn đàn để các Ban Công tác Mặt trận thôn, tổ dân phố giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, giới thiệu những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền, vận động và hỗ trợ người dân tham gia chuyển đổi số tại cộng đồng.

Theo kế hoạch, cuộc thi “Mặt trận Thanh Oai - Cầu nối chuyển đổi số” năm 2026 được tổ chức qua hai vòng, gồm vòng sơ khảo với chủ đề “Hành trình số từ khu dân cư” và vòng chung khảo trực tiếp trên sân khấu.

Tại vòng sơ khảo, mỗi đội thi xây dựng một tác phẩm dự thi dưới hình thức video clip, phản ánh hành trình chuyển đổi số tại chính khu dân cư của mình, tập trung giới thiệu những hoạt động, mô hình, sáng kiến và kết quả nổi bật trong việc ứng dụng công nghệ số vào đời sống, hỗ trợ người dân tiếp cận và sử dụng các nền tảng số. Ban Tổ chức sẽ lựa chọn 5 đội có kết quả cao nhất vào vòng chung khảo.

Tại vòng chung khảo, các đội thi sẽ tranh tài trực tiếp trên sân khấu với 3 phần thi gồm: “Khởi nguồn số”, “Hiểu số - Hành động số” và “Lan tỏa sắc màu số”. Thông qua các phần thi, các đội có cơ hội thể hiện kiến thức, kỹ năng, khả năng sáng tạo, tinh thần chủ động trong ứng dụng công nghệ số, đồng thời lan tỏa những cách làm thiết thực, góp phần đưa chuyển đổi số đến gần hơn với người dân.

Về thời gian tổ chức, các đơn vị gửi tác phẩm dự thi vòng sơ khảo chậm nhất ngày 15-10-2026. Từ ngày 16 đến 20-10, Ban Tổ chức sẽ đăng tải các tác phẩm dự thi trên nền tảng số để phục vụ công tác chấm thi. Ngày 21-10, Ban Tổ chức dự kiến công bố kết quả vòng sơ khảo. Vòng chung khảo dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến 18-11-2026.