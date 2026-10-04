Cảnh đẹp An Giang trong phim điện ảnh Việt vừa thu 200 tỷ đồng

Ngày 25/9, phim điện ảnh Trại buôn người của đạo diễn Toni Dương Bảo Anh chính thức ra rạp. Bối cảnh chính của bộ phim là An Giang - tỉnh biên giới phía Tây Nam của Việt Nam.

Dựa trên sự tương phản giữa những góc máy rộng và phân cảnh cận kịch tính, bộ phim đã lồng ghép hội đua bò truyền thống của người Khmer, cùng chuỗi điểm đến nổi tiếng và cảnh quan thiên nhiên của An Giang.

Sau sáp nhập với Kiên Giang (cũ), An Giang trở thành địa phương có đủ chuỗi núi - đồng bằng - rừng - biển - đảo, thay vì chỉ mạnh về du lịch tâm linh và sinh thái. Trong 9 tháng đầu năm 2026, tỉnh đón gần 23,5 triệu lượt khách, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu du lịch đạt gần 58.000 tỷ đồng.

Cổng trời Koh Kas

Nằm giữa cánh đồng lúa ở Tri Tôn (cũ), cánh cổng của ngôi chùa Khmer Tual Prasat được gọi là cổng trời Koh Kas, nằm cách chánh điện chùa hơn 500 m. Đường từ cổng vào chùa uốn lượn có chiều sâu, thu hút nhiều du khách tìm đến chụp ảnh.

Cổng chùa chạm khắc những họa tiết Phật giáo tinh xảo, bên trong là hoa văn vẽ tay lẫn đắp nổi bằng xi măng theo nét văn hóa Khmer. Trên mỗi đỉnh tháp đều có tượng thần 4 mặt. Hai bên cổng được cách điệu thành tượng rắn thần Naga. Cổng trời Koh Kas xuất hiện trong phân cảnh Út Đẹt (Minh Kiên) tay xách hành lý chuẩn bị rời quê.

Cổng trời Koh Kas trong phim (ảnh trái) và bên ngoài (ảnh phải). Ảnh: Trại Buôn Người Movie, Pé Ếck.

Chùa Tual Prasat cũng đón một lượng lớn khách thập phương đến thăm viếng mỗi ngày. Chánh điện là tòa nhà 2 tầng với 5 gian, 3 chóp đỉnh nhọn, mái lợp bằng ngói toát lên vẻ đặc trưng của kiến trúc chùa Nam tông Khmer.

Con đường tơ lụa Soài Chek

Con đường tơ lụa trong phim (ảnh trái) và khi vào mùa gặt (ảnh phải). Ảnh: Trại Buôn Người Movie, Đình Minh.

Con đường tơ lụa là cái tên mà người dân đặt cho con đường chạy cắt ngang cánh đồng Tà Pạ và hàng cây trâm ở Tri Tôn (cũ). Con đường dài khoảng 10 km, xuất phát từ đường 30/4 đến gần hồ Soài Chek. Hai bên đường trồng lúa, đậu phộng, khoai mì…

Trước đây, con đường này chỉ là đường đất nhỏ hẹp, nhờ người dân hiến đất và chính quyền địa mở rộng mặt đường bê tông, việc đi lại và vận chuyển nông sản đã thuận tiện hơn. Do địa hình đặc thù, nhìn từ trên cao, con đường quanh co đẹp mắt. Đây cũng là điểm check-in nổi tiếng bậc nhất ở An Giang.

Cánh đồng thốt nốt Tri Tôn

Cánh đồng thốt nốt ở khu vực Tịnh Biên và Tri Tôn (cũ) là một trong những điểm đến nổi bật của An Giang. Trong bộ phim, cánh đồng thốt nốt xuất hiện trong phân cảnh nhân vật Ny (Steven Nguyễn) tìm cách để cứu em gái Út Đẹt (Minh Kiên) thoát khỏi bọn buôn người.

Cánh đồng thốt nốt trong phim (ảnh trái) và du khách chụp ảnh vào mùa lúa vàng (ảnh phải). Ảnh: Trại Buôn Người Movie, Bùi Ngọc Công.

Nơi đây có những cây thốt nốt cao vút, vươn lên giữa đồng, được bao quanh bởi những ngọn núi. Loài cây này được người dân lấy nguyên liệu làm đường thốt nốt. Năm 2024, nghề làm đường thốt nốt được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Mùa lúa chín rơi vào cuối tháng 11 đến đầu tháng 12. Trước mùa gặt 1-2 tháng, ruộng bắt đầu chuyển từ xanh sang vàng.

Làng bè Châu Đốc

Làng bè Châu Đốc trở thành một phần bối cảnh khi các nạn nhân tháo chạy khỏi khu tự trị. Ảnh: Khương Nhựt Minh.

Làng bè Châu Đốc kết hợp giữa nghề nuôi cá nước ngọt lâu đời và điểm tham quan du lịch, nằm tại khu vực ngã 3 sông Châu Đốc, cách trung tâm thành phố Châu Đốc (cũ) khoảng 4 km. Nơi đây có hơn 160 bè nuôi cá, trải dài khoảng 1 km.

Đến đây, du khách có thể tham quan làng bè bằng ghe, trải nghiệm cuộc sống trên những bè cá và tìm hiểu về các phương thức nuôi cá truyền thống của người dân địa phương.

Hội đua bò truyền thống chùa Rô

Hội đua bò truyền thống chùa Rô được đoàn làm phim lồng ghép ở những phân cảnh đắt giá để tôn lên nét văn hóa địa phương. Để có phân cảnh đua bò ấn tượng ở đầu phim, đoàn làm phim đã tài trợ một lễ hội đua bò thật và xin phép ban tổ chức quay 30 phút ở mỗi trận, trực tiếp ghi hình tại những đường đua bùn lầy.

Ở phân cảnh cuối phim, khoảng 40 con bò trắng từng tham gia lễ hội đua bò cũng xuất hiện, lao ra khỏi chiếc xe tải cùng những người dân xông vào khu tự trị để giải cứu các nạn nhân.

Hội đua bò trong phim (ảnh trái) và hội đua bò truyền thống chùa Rô lần thứ 12 ngày 13/9 (ảnh phải). Ảnh: Trại Buôn Người Movie, Hoài Bảo.

Hội đua bò truyền thống chùa Rô thường niên tổ chức ở xã An Cư (An Giang). Đây là một trong những hoạt động văn hóa - thể thao đặc trưng của đồng bào Khmer trong dịp lễ Sene Dolta.

Trong lễ hội, những đôi bò cùng người nài bước vào các lượt đua quyết liệt trên sân ruộng sũng nước. Một lượt thi gồm vòng hô và vòng thả, những đôi bò sẽ di chuyển tốc độ nhanh cho đến khi một đôi bò chạm đích.

Năm 2003, hội đua bò Bảy Núi được công nhận là sản phẩm du lịch của tỉnh An Giang. Năm 2009, sự kiện được nâng cấp thành Lễ hội đua bò Bảy Núi tranh cúp Truyền hình An Giang. Đến năm 2016, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa "Hội đua bò Bảy Núi - An Giang" vào Danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Trước bộ phim Trại buôn người, cảnh quan và văn hóa An Giang từng được Phương Mỹ Chi đưa vào MV Thiên đường với người thương. Ngày 28/5, trong MV Come My Way của Sơn Tùng M-TP, di sản Bảy Núi cũng xuất hiện với phân cảnh nam ca sĩ trực tiếp điều khiển đôi bò, rẽ nước trên sân đua.

Trong khi đó, theo thống kê trên Box Office Vietnam, bộ phim Trại buôn người của Toni Dương Bảo Anh vượt mốc 200 tỷ đồng vào chiều 2/10. Phim đạt tới con số này chỉ sau một tuần chiếu.