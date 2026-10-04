[VIDEO] Thụy An - Nơi yêu thương bắt đầu từ những điều bình dị

Từ các buổi tập hát Quan họ ở Hà Nội, những giáo viên đang giảng dạy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài mang theo sự háo hức đến Bắc Ninh – nơi họ được trực tiếp gặp những liền anh, liền chị và bước vào không gian của một di sản đã được trao truyền qua nhiều thế hệ. Với họ, đây không chỉ là một buổi giao lưu mà là một bài học để mang về lớp học.