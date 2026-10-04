[VIDEO] Thụy An - Nơi yêu thương bắt đầu từ những điều bình dị
Có những điều tưởng chừng giản dị trong cuộc sống lại là thử thách với nhiều em nhỏ tại Trung tâm Phục hồi chức năng người khuyết tật Thụy An (xã Quảng Oai, TP Hà Nội).
Rời xa vòng tay gia đình từ khi còn thơ bé, các em cần sự chăm sóc và đồng hành trong từng sinh hoạt thường ngày. Tại mái nhà đặc biệt này, đội ngũ điều dưỡng viên ngày ngày tận tụy chăm sóc, theo dõi sức khỏe và hỗ trợ các em bằng tất cả sự kiên nhẫn, thấu hiểu. Bởi phía sau mỗi công việc thầm lặng là mong muốn giúp các em có một cuộc sống tốt đẹp hơn.
Nguồn PetroTimes: https://petrotimes.vn/video-thuy-an-noi-yeu-thuong-bat-dau-tu-nhung-dieu-binh-di-746271.html