Hạt này càng ăn càng sáng mắt còn giúp dưỡng gan, đem xào, chiên hay luộc đều cực ngon

Bên cạnh cà rốt, ngô (bắp) cũng là thực phẩm chứa nhiều dưỡng chất có lợi cho sức khỏe đôi mắt, đặc biệt là lutein và zeaxanthin. Hai hợp chất này có khả năng hỗ trợ lọc ánh sáng xanh và góp phần bảo vệ mắt trước những tác động có hại của ánh sáng.

Bên cạnh đó, ngô cung cấp vitamin A, dưỡng chất cần thiết cho sức khỏe giác mạc và thị lực, đồng thời góp phần phòng ngừa tình trạng quáng gà, khô mắt. Vitamin C và E trong ngô cũng là những chất chống oxy hóa, giúp cơ thể chống lại các gốc tự do và hạn chế tổn thương do stress oxy hóa đối với võng mạc. Hàm lượng chất xơ của ngô còn có vai trò hỗ trợ kiểm soát đường huyết, từ đó góp phần bảo vệ sức khỏe tổng thể, trong đó có đôi mắt.

Ngô ngọt vì thế thường được nhắc đến như một loại thực phẩm tốt cho mắt nhờ chứa nhiều carotenoid và các vitamin chống oxy hóa. Có thể bổ sung ngô vào thực đơn một cách hợp lý, kết hợp đa dạng với các loại rau củ và thực phẩm khác để cung cấp đầy đủ dưỡng chất cho cơ thể.

Dưới đây là một món ngon từ ngô, các bạn có thể tham khảo nhé:

Nguyên liệu

- 1 bát ăn cơm hạt ngô ngọt.

- 1 quả trứng.

- 1/2 bát con tinh bột.

- 3 thìa cà phê bột muối tiêu.

- Hành lá thái nhỏ.

- Dầu ăn.

Cách làm

Bước 1: Chần ngô

Đun sôi một nồi nước, cho hạt ngô ngọt vào chần khoảng 2 phút. Sau đó vớt ngô ra, để thật ráo nước.

Bước 2: Trộn ngô với trứng và tinh bột

Khi ngô đã ráo, cho vào bát rồi đập trứng vào, trộn đều.

Tiếp tục cho tinh bột từ từ vào bát ngô. Không nên đổ toàn bộ tinh bột cùng lúc mà vừa thêm vừa trộn để tinh bột hòa quyện với trứng và phủ đều lên từng hạt ngô.

Bước 3: Xào ngô

Cho dầu ăn vào nồi hoặc chảo, lượng dầu nhiều hơn một chút so với khi xào thông thường. Đun nóng dầu rồi cho hỗn hợp ngô vào. Lúc này chưa đảo ngay mà để nguyên để phần trứng bên dưới bắt đầu đông lại.

Khi mặt dưới đã se và trứng bắt đầu đông, nhẹ nhàng lật mặt ngô. Đợi đến khi trứng gần chín, cho bột muối tiêu cùng hành lá thái nhỏ vào, đảo đều thêm một lúc rồi tắt bếp.

Cho ngô xào trứng ra đĩa và thưởng thức khi còn nóng. Những hạt ngô ngọt, giòn nhẹ kết hợp với trứng thơm béo cùng vị mặn cay của muối tiêu tạo thành món ăn đơn giản nhưng khá hấp dẫn. Món này có thể dùng làm món phụ trong bữa cơm hoặc ăn vặt đều phù hợp.

Chúc các bạn thành công!