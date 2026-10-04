Nhìn Hà Nội từ những trang sách, nét vẽ và ký ức

Trong khuôn khổ Hội sách Hà Nội 2026, Nhà xuất bản Kim Đồng tổ chức chương trình “Trò chuyện: Hà Nội – Thành phố, gương mặt, con người”, mang đến nhiều góc nhìn về lịch sử, văn hóa, kiến trúc và đời sống của Thủ đô.

Chương trình diễn ra tối 3/10 tại Sân khấu Hội sách Hà Nội, số 2 Lê Thái Tổ, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội, với sự tham gia của nhà văn Nguyễn Trương Quý, TS. Đỗ Thanh Nga và KTS. Trần Thị Thanh Thủy.

Lấy tên từ cuốn sách Thành phố, gương mặt, con người của nhà văn Tô Hoài, chương trình mở ra cuộc trò chuyện về Hà Nội qua nhiều lăng kính, từ văn chương, nghiên cứu văn hóa đến kiến trúc đô thị. Qua đó, công chúng có dịp nhìn lại những lớp trầm tích lịch sử, văn hóa góp phần tạo nên diện mạo và bản sắc của Thủ đô.

Một số cuốn sách tiêu biểu.

Hà Nội trong câu chuyện của các diễn giả không chỉ là Hồ Gươm, Hồ Tây, 36 phố phường hay những công trình kiến trúc quen thuộc, mà còn là thành phố được tạo nên từ ký ức của nhiều thế hệ cư dân và những người yêu Hà Nội. Đó có thể là Hà Nội của Thạch Lam, Hoàng Đạo Thúy, Doãn Kế Thiện, Tô Hoài; Hà Nội qua những nét ký họa; hay ký ức về khu tập thể cũ, phố cổ và những không gian đô thị đang thay đổi.

Là đại diện nhóm tác giả hai cuốn sách về ký họa Hà Nội được giới thiệu tại chương trình, KTS. Trần Thị Thanh Thủy chia sẻ về quá trình những người yêu Hà Nội cùng nhau vẽ trực họa, ghi lại phố cổ, biệt thự, công trình thời Pháp và nhiều không gian đô thị. Từ 36 phố phường, các khu phố hình thành dưới thời Pháp, khu tập thể cũ đến những khu đô thị mới, diện mạo Hà Nội liên tục vận động nhưng vẫn có những yếu tố tạo nên bản sắc riêng.

Ở góc nhìn nghiên cứu văn học và văn hóa, TS. Đỗ Thanh Nga cùng độc giả khám phá những câu chuyện, phong tục, nếp sống và ký ức cộng đồng được lưu lại qua sách. Theo đó, khi một công trình biến mất, một khu phố thay đổi hay một tập quán dần mai một, điều mất đi không chỉ là hình thức vật chất mà còn có thể là một phần ký ức xã hội.

Dịp này, NXB Kim Đồng giới thiệu nhiều tác phẩm trong Tủ sách Hà Nội như Hà Nội băm sáu phố phường của Thạch Lam, Phố phường Hà Nội xưa, Hà Nội thanh lịch, Cổ tích và thắng cảnh Hà Nội, Thành phố, gương mặt, con người, Giữ gìn 36 phố phường, Chuyện cũ Hà Nội, cùng các artbook Phố cổ Hà Nội – Kí họa & hồi ức và Ấn tượng Hà Nội - Từ kí họa những công trình thời Pháp.

Từ câu chuyện bảo tồn di sản kiến trúc đến gìn giữ ký ức văn hóa, chương trình đặt ra vấn đề làm thế nào để Hà Nội tiếp tục phát triển hiện đại mà vẫn giữ được những giá trị làm nên bản sắc riêng. Qua những trang sách, nét vẽ và câu chuyện đời thường, mỗi người có thể tìm thấy một Hà Nội của riêng mình.