Vì xứ, họ đạo bình yên

Lấy sự gương mẫu làm điểm tựa

Mô hình “CCB gương mẫu xây dựng xứ, họ đạo bình yên” của Hội CCB phường Ba Đồn hướng đến những vấn đề gần gũi với đời sống người dân, nhất là giữ gìn an ninh trật tự, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và xây dựng môi trường sống văn minh. Điểm cốt lõi của cách làm này là đề cao trách nhiệm nêu gương của mỗi hội viên và gia đình, thay vì chỉ dừng lại ở công tác tuyên truyền, vận động chung.

Bên cạnh đó, mỗi CCB gương mẫu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định tại địa phương; từ đó vận động thêm ít nhất một hộ dân cùng tham gia. Sự gương mẫu trong sinh hoạt hằng ngày của CCB giúp lời nói của họ thêm sức thuyết phục, tạo sự đồng thuận và từng bước lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong cộng đồng.

Các cựu chiến binh cùng Nhân dân tham gia chặt tỉa cây xanh trước mùa mưa bão - Ảnh: H.L

Ông Nguyễn Văn Chiến, Chủ tịch Hội CCB phường Ba Đồn cho biết: Hội xác định dù ở bất kỳ hoàn cảnh nào cũng cần giữ gìn phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của người lính Cụ Hồ. Khi triển khai phong trào xây dựng xứ, họ đạo bình yên, chúng tôi nhận thức đây là nhiệm vụ thiết thực, gắn trực tiếp với đời sống và sự an toàn của Nhân dân. Các CCB đều hướng đến mục tiêu chung là giữ gìn sự bình yên cho quê hương.

Tại tổ dân phố Quảng Phong, CCB Nguyễn Văn Quang cho rằng, việc hưởng ứng các phong trào ở khu dân cư trước hết phải bắt đầu từ ý thức và trách nhiệm của mỗi người. Theo ông, hội viên cần gương mẫu thực hiện các quy định, tích cực tham gia hoạt động chung, đồng thời vận động người thân và bà con cùng hưởng ứng. Khi mỗi người góp một việc làm cụ thể, từ giữ gìn an ninh trật tự đến xây dựng nếp sống đoàn kết, phong trào sẽ thiết thực hơn và tạo được sự đồng lòng của Nhân dân. Tinh thần người lính cần được phát huy trong cuộc sống hôm nay, qua những việc làm bình dị, có ích cho cộng đồng.

Dân vận bằng những việc thiết thực

Để mô hình đi vào thực chất, Hội CCB phối hợp với Mặt trận, chức sắc, chức việc và người có uy tín trong tôn giáo vận động bà con chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; xây dựng nếp sống “tốt đời, đẹp đạo”; tham gia giữ gìn an ninh trật tự, hòa giải ở cơ sở và quan tâm hỗ trợ những hoàn cảnh khó khăn.

Mỗi hoạt động của CCB đều gắn với nhu cầu cụ thể của khu dân cư: Giữ gìn an ninh trật tự góp phần bảo đảm môi trường sống ổn định; hòa giải tại cơ sở giúp tháo gỡ những mâu thuẫn phát sinh; còn sự quan tâm, giúp đỡ người khó khăn vun đắp tình làng nghĩa xóm và tinh thần tương trợ. Những việc làm ấy đòi hỏi sự kiên trì, gần gũi, cùng sự phối hợp giữa các lực lượng, trong đó CCB phát huy vai trò nòng cốt bằng uy tín và tinh thần trách nhiệm của mình.

Theo ông Nguyễn Đình Du, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN phường Ba Đồn, mô hình xuất phát từ nhu cầu thực tế của địa phương trong bảo đảm an ninh trật tự và vệ sinh môi trường. Trên cơ sở đó, Ủy ban MTTQVN phường phối hợp với Hội CCB phường tổ chức thực hiện mô hình, bước đầu phát huy hiệu quả. Người dân cơ bản chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, và hương ước địa phương, tinh thần đoàn kết trong cộng đồng được chú trọng.

Một điểm đáng ghi nhận là mô hình hướng đến lợi ích chung, sự bình yên của khu dân cư là trách nhiệm của mỗi người dân, mỗi gia đình và từng tổ chức. Việc phối hợp với chức sắc, chức việc và người có uy tín trong tôn giáo cũng giúp hoạt động vận động gần gũi hơn, phù hợp với đặc điểm của từng cộng đồng.

Bằng sự gương mẫu, uy tín và tinh thần trách nhiệm, CCB phường Ba Đồn đang góp phần kết nối cộng đồng, củng cố niềm tin và vun đắp các khu dân cư bình yên, văn minh, nghĩa tình. Và những người lính năm xưa vẫn đang tiếp tục phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trên một mặt trận mới: Chung sức xây dựng cuộc sống bình yên ngay từ cơ sở.