Kỷ lục chưa từng có tại giải báo chí 'Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam'

Ngày 2/11, BTC giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ tư họp báo thông tin về kết quả vòng chấm sơ khảo và công bố danh sách các tác phẩm xuất sắc bước vào vòng chấm chung khảo.

Tính đến hết ngày 15/9/2026, BTC đã nhận 1.555 tác phẩm tham dự. Đây là số lượng tác phẩm lớn nhất kể từ khi giải thưởng được tổ chức đến nay, cho thấy sự quan tâm và hưởng ứng ngày càng sâu rộng của các cơ quan báo chí, phóng viên, nhà báo và hội viên Hội Nhà báo Việt Nam trên toàn quốc.

Ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Sau quá trình rà soát và sàng lọc kỹ lưỡng, BTC đã thống nhất lựa chọn 1.461 tác phẩm đủ điều kiện đưa vào vòng chấm sơ khảo. Trong đó, báo điện tử dẫn đầu về số lượng với 747 tác phẩm, tiếp đến là báo in với 397 tác phẩm, truyền hình 142 tác phẩm, báo ảnh 131 tác phẩm và phát thanh 44 tác phẩm. Số lượng hồ sơ tham dự phong phú tiếp tục khẳng định vị thế và tầm ảnh hưởng của giải thưởng trong đời sống báo chí cả nước.

Trải qua quá trình thẩm định độc lập, thảo luận nghiêm túc, khách quan và công tâm, Hội đồng sơ khảo đã quyết định lựa chọn 108 tác phẩm xuất sắc nhất để tiến vào vòng chấm chung khảo. Danh sách này bao gồm 30 tác phẩm báo điện tử, 25 tác phẩm báo in, 20 tác phẩm truyền hình, 18 tác phẩm báo ảnh và 15 tác phẩm phát thanh.

Kết quả này phản ánh sự đầu tư công phu của các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương đối với mảng đề tài văn hóa, thể thao, du lịch, gia đình và những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong đời sống văn hóa đương đại.

Đánh giá về các tác phẩm dự giải, ông Lê Quốc Minh - Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho biết, mùa giải năm nay các tác phẩm từ báo in, báo điện tử cho đến phát thanh, truyền hình cho thấy cách thức đầu tư chuẩn chỉnh hơn những mùa trước rất nhiều. Tuy nhiên, không ít tác giả chọn những vấn đề vĩ mô. Trong khi đó, bản chất của báo chí là phản ánh những vấn đề giản dị và gắn kết với cuộc sống hằng ngày.

Báo chí năm nay đã bám sát các chủ đề mang tính thời sự cao như phát triển công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, bảo tồn di sản, chuyển đổi số, chủ quyền văn hóa số và bảo vệ bản quyền. Nhiều bài viết cũng đi sâu vào việc bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, xây dựng hệ giá trị con người và gia đình Việt Nam cũng như bảo đảm an ninh văn hóa trong bối cảnh hội nhập.

Cục trưởng Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc.

Theo Cục trưởng Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc, các tác phẩm tham gia giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ tư đã tập trung bàn luận vào những vấn đề trọng tâm. Nhiều lĩnh vực được đề cập một cách toàn diện.

Đáng chú ý, nhiều tác phẩm đã chuyển từ cách tiếp cận thiên về phản ánh, giới thiệu hoạt động và thành tựu sang phân tích những vấn đề mang tính chiến lược, nhận diện điểm nghẽn về cơ chế, chính sách, nguồn lực và đề xuất giải pháp nhằm phát huy giá trị văn hóa trong phát triển kinh tế-xã hội. Các tác phẩm báo điện tử tiếp tục chiếm ưu thế về số lượng, cho thấy xu hướng phát triển mạnh của loại hình báo chí này trong tuyên truyền về lĩnh vực văn hóa.

Thông qua việc tôn vinh các tác phẩm báo chí có chất lượng, giải góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội đối với sự nghiệp phát triển văn hóa Việt Nam; khuyến khích đội ngũ người làm báo tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức thể hiện, nâng cao chất lượng tác phẩm, đáp ứng yêu cầu phát triển văn hóa trong giai đoạn mới.

Giải báo chí toàn quốc Vì sự nghiệp phát triển Văn hóa Việt Nam lần thứ tư tiếp tục gửi đi thông điệp mạnh mẽ: phát triển văn hóa không chỉ là nhiệm vụ riêng của ngành văn hóa mà là trách nhiệm chung của toàn xã hội, trong đó báo chí đóng vai trò then chốt trong việc tuyên truyền, phản biện chính sách và định hướng nhận thức.

Lễ tổng kết và trao giải dự kiến sẽ được tổ chức trang trọng trong chuỗi hoạt động chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11). Đây không chỉ là dịp tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc mà còn tạo động lực khơi dậy tinh thần sáng tạo của đội ngũ người làm báo, góp phần đưa văn hóa thấm sâu vào đời sống, trở thành nền tảng tinh thần và nguồn lực nội sinh cho sự phát triển bền vững của đất nước.

Ảnh: Trần Huấn