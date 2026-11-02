Điểm nghẽn giải phóng mặt bằng khiến đường gom chưa thể thông tuyến
Tại địa bàn phường Xuân Phương, một tuyến đường gom thuộc dự án Làng Giáo dục Quốc tế gần như đã hoàn thiện, thế nhưng vẫn chưa thể thông tuyến chỉ vì một đoạn ngắn vài chục mét còn vướng mắc giải phóng mặt bằng. Việc chậm hoàn thành không chỉ gây lãng phí hạ tầng đã đầu tư mà còn khiến người dân phải đi lại qua một con ngõ nhỏ, nơi thường xuyên xảy ra ùn tắc nghiêm trọng, nhất là vào giờ cao điểm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/diem-nghen-giai-phong-mat-bang-khien-duong-gom-chua-the-thong-tuyen-246261102162951213.htm