Chủ tịch Quốc hội Lào đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Ra đón đoàn tại sân bay quốc tế Nội Bài có: Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh; Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại của Quốc hội Lê Tấn Tới; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Hoàng Long.

Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh đón Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone và phu nhân tại sân bay quốc tế Nội Bài. Ảnh: TTXVN

Cùng đi với Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone và phu nhân có các đồng chí: Kongkeo Xaysongkham, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; Phoxay Khaykhamphithoune, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Bounchanh Sivongphanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội; Amphaivone Lombounpheng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa-Xã hội và Dân tộc của Quốc hội; Thoummaly Vongphachanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội; Thiếu tướng Soulixay Phichit, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, Phó chủ tịch Nhóm nghị sĩ hữu nghị Quốc hội Lào-Việt Nam; Chanthaboun Soukaloun, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; Sonethanou Thammavong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 11, Chủ tịch Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh Borikhamxay; Bounchom Ubonpaseuth, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 13, Chủ tịch HĐND tỉnh Savannakhet; Xaysana Khotphouthone, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 12, Chủ tịch HĐND tỉnh Khammouane; Atsaphangthong Siphandone, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 1, Chủ tịch HĐND thủ đô Vientiane; Daovong Phonekeo, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 14, Chủ tịch HĐND tỉnh Saravane; Trung tướng Somphone Mittaphone, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 2, Chủ tịch HĐND tỉnh Phongsaly; Bounlai Bouthy, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 16, Chủ tịch HĐND tỉnh Sekong; Bounleuam Manivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 6, Chủ tịch HĐND tỉnh Luang Prabang; Bountheung Douangsavanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 17, Chủ tịch HĐND tỉnh Attapeu; Khamphao Ernthavanh, Đại sứ Lào tại Việt Nam; Suayphet Thongsombath, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 8, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Houaphanh; Somphone Sophilavanh, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội khu vực thứ 9, Phó chủ tịch HĐND tỉnh Xiengkhuang.

Chủ tịch Quốc hội Sonexay Siphandone sinh ngày 26-1-1966 tại tỉnh Houaphanh. Đồng chí là Thượng úy, cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân (QĐND) Lào từ năm 1987 đến 1989; Đại úy, cán bộ Phòng Tác chiến, Sư đoàn Công binh số 5 từ năm 1989 đến 1990; cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào từ năm 1990 đến 1993; học tiếng Anh tại Đại học Quốc gia Lào từ năm 1993 đến 1998; cán bộ Cục Tác chiến, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Lào và học lý luận tại Học viện Chính trị-Hành chính Quốc gia Lào từ năm 1998 đến 2000. Đồng chí là Tỉnh ủy viên, Chánh văn phòng tỉnh Champasak trong giai đoạn 2000-2005; Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Champasak vào năm 2005; Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, Phó bí thư Tỉnh ủy, Phó tỉnh trưởng tỉnh Champasak từ năm 2006 đến 2010; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng tỉnh Champasak từ năm 2011 đến 2014; Ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ từ năm 2014 đến 2016; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó thủ tướng Chính phủ trong giai đoạn 2016-2019; Ủy viên Bộ Chính trị khóa X, Phó thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư từ tháng 10-2019 đến năm 2021; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Phó thủ tướng Chính phủ từ năm 2021 đến tháng 12-2022; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI, Thủ tướng Chính phủ từ tháng 12-2022 đến tháng 1-2026; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Thủ tướng Chính phủ từ tháng 1 đến tháng 10-2026. Từ ngày 5-10-2026 đến nay, đồng chí là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Chủ tịch Quốc hội Lào.