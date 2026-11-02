Lấy hạnh phúc của Nhân dân làm thước đo phát triển

Ngày 30/10/2026, Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Quyết định số 6004/QĐ-UBND về Bộ tiêu chí và phương pháp khảo sát, đo lường Chỉ số hạnh phúc của người dân Thủ đô giai đoạn 2026-2030, đánh dấu bước tiến quan trọng. Khái niệm “hạnh phúc” được cụ thể hóa thành hệ thống tiêu chí có thể khảo sát, đánh giá và theo dõi hằng năm. Bộ tiêu chí gồm 50 tiêu chí, chia thành năm trụ cột, mỗi trụ cột có 10 tiêu chí.

Trụ cột thứ nhất phản ánh đời sống kinh tế, việc làm và khả năng phát triển của người dân. Trụ cột thứ hai đánh giá các mối quan hệ gia đình, cộng đồng và xã hội, sự gắn kết, sẻ chia và khả năng nhận được hỗ trợ khi gặp khó khăn. Trụ cột thứ ba tập trung vào dịch vụ xã hội, an sinh và phúc lợi. Trụ cột thứ tư phản ánh chất lượng môi trường, văn hóa và không gian sống. Trụ cột thứ năm đánh giá quản trị đô thị, an toàn, kỷ cương, niềm tin xã hội, trong đó có sự minh bạch, trách nhiệm giải trình, chất lượng phục vụ của chính quyền.

Việc đo lường không chỉ dựa trên những chỉ số phát triển do cơ quan quản lý thống kê, mà còn xuất phát từ cảm nhận trực tiếp của người dân. Thành phố sẽ tổ chức khảo sát trực tiếp trong quý IV hằng năm tại 126 xã, phường. Đối tượng khảo sát là công dân từ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi và đang cư trú trên địa bàn Hà Nội. Năm 2026, thành phố dự kiến thu thập 8.860 phiếu.

Thành phố cũng triển khai hình thức khảo sát trực tuyến qua ứng dụng iHanoi để bổ sung thông tin, theo dõi xu hướng và nghiên cứu chuyên sâu. Cách làm này giúp thành phố nhận diện rõ hơn những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống nhân dân. Kết quả khảo sát sẽ là kênh thông tin quan trọng để thành phố điều chỉnh chính sách, phân bổ nguồn lực và xác định những vấn đề cần ưu tiên giải quyết.

Để kết quả khảo sát được chuyển hóa thành hành động cụ thể của các cấp, ngành, những địa bàn có chỉ số thấp ở lĩnh vực nào cần xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm và giải pháp khắc phục. Các chính sách về việc làm, nhà ở, y tế, giáo dục, môi trường, giao thông và an sinh xã hội cần được triển khai đồng bộ, hướng đến những nhu cầu thiết thực của từng nhóm dân cư.

Mục tiêu Chỉ số hạnh phúc đạt 9/10 vào năm 2030 vừa là đích đến, vừa đặt ra yêu cầu đối với chất lượng điều hành và phục vụ nhân dân của thành phố.

Xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại là kiến tạo môi trường sống tốt đẹp, nơi mỗi người dân được thụ hưởng thành quả phát triển, cảm thấy an toàn, được tôn trọng và có cơ hội vươn lên. Đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa của việc Thành phố Hà Nội lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cho sự phát triển.