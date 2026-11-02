Gần 300 giảng viên, sinh viên Trường đại học Y Dược Thái Bình học tập, làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai

Gần 300 giảng viên, học viên, sinh viên Trường đại học Y Dược Thái Bình tham gia công tác dạy/học và làm việc tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh MAI TÚ)

Đợt này, Trường đại học Y Dược Thái Bình cử 13 giảng viên và 272 sinh viên ngành y khoa làm việc, giảng dạy và học tập tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đoàn công tác của trường do Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng nhà trường làm trưởng đoàn, cùng đại diện lãnh đạo các phòng chức năng và đơn vị giảng dạy lâm sàng.

272 sinh viên ngành y khoa sẽ làm việc, giảng dạy và học tập tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh MAI TÚ)

Tiếp và làm việc với đoàn, về phía Bệnh viện Bạch Mai có Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện; cùng các đồng chí trong Ban lãnh đạo Bệnh viện; trưởng/phụ trách các viện, khoa, phòng, Viện Đào tạo và nghiên cứu Y Dược của bệnh viện.

Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, bệnh viện sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên Trường đại học Y Dược Thái Bình học tập và thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai. (Ảnh MAI TÚ)

Phát biểu tại buổi lễ, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai khẳng định, bệnh viện sẵn sàng phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên Trường đại học Y Dược Thái Bình học tập và thực hành lâm sàng tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đồng thời, bệnh viện sẽ tạo điều kiện để đội ngũ giảng viên nhà trường hoàn thành nhiệm vụ giảng dạy và các công tác khác tại bệnh viện.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Bình phát biểu tại buổi lễ. (Ảnh MAI TÚ)

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ từ Bệnh viện Bạch Mai, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường, Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược Thái Bình nhấn mạnh, việc giảng viên và người học của nhà trường tham gia làm việc tại một cơ sở y tế tuyến Trung ương hạng đặc biệt là cơ hội quý báu, đồng thời thể hiện bước phát triển trong quan hệ hợp tác giữa hai đơn vị.

Đồng chí giao nhiệm vụ cho các giảng viên được phân công công tác tại bệnh viện cùng sinh viên, học viên sau đại học nghiêm túc thực hiện kế hoạch giảng dạy, học tập, nghiên cứu và phối hợp chuyên môn; chủ động phát huy năng lực, tinh thần trách nhiệm, bảo đảm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong năm học 2026-2027.

Trường đại học Y Dược Thái Bình trao quà cho Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. (Ảnh MAI TÚ)

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Duy Cường cũng bày tỏ mong muốn quan hệ hợp tác viện-trường tiếp tục được triển khai hiệu quả, thực chất, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai đơn vị.