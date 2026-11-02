Lãnh đạo UBND tỉnh kiểm tra tiến độ triển khai một số công trình giao thông khu vực phía Nam tỉnh

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác đã đến kiểm tra tiến độ thực hiện các dự án, gồm: Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu ( giai đoạn 1); hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị tại tỉnh Quảng Trị (gọi tắt là BIIG2), trong đó có công trình cầu Hội Yên 1 và cầu Hội Yên 2); tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế (dự án Thành phần 2) và dự án Tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị.

Tranh thủ thời tiết thuận lợi, địa phương, nhà thầu và đơn vị thi công đã nỗ lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án, phấn đấu hoàn thành đúng tiến độ và vượt kế hoạch đề ra.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tich UBND tỉnh kiểm tra tiến độ dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu (giai đoạn 1) - Ảnh: V.A

Đối với dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu (giai đoạn 1), công tác giải phóng mặt bằng, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đang được tập trung thực hiện. Trong đó 5/33 trường hợp chưa được phê duyệt phương án bồi thường, 1 trường hợp đang hoàn thiện hồ sơ phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; 1 trường hợp là Đình làng Tây Trì chưa đồng ý phương án bồi thường, hỗ trợ. Công tác thi công được triển khai song song với công tác giải phóng mặt bằng. Đến nay, hệ thống thoát nước cầu qua sông Con đã hoàn thành hơn 90%, các hạng mục khác cũng đang được khẩn trương thực hiện.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nghe báo cáo tiến độ dự án Đường hai đầu cầu dây văng sông Hiếu - Ảnh: V.A

Đối với Dự án BIIG2, hiện đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng. Công tác thi công đang được triển khai thuận lợi, riêng gói thầu xây dựng cầu Hội Yên 1 và Hội Yên 2, nhà thầu cam kết sẽ hoàn thành đúng tiến độ đề ra.

Đối với dự án Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua khu vực cầu Cửa Việt (cầu Cửa Việt và đường hai đầu cầu) và đoạn từ đường Dương Khê đến ranh giới tỉnh Thừa Thiên Huế (dự án thành phần 2), vướng mắc hiện tại là phạm vi giải tỏa sẽ gây ảnh hưởng khá lớn tới các công trình kiến trúc xung quanh. Vì vậy, địa phương và nhà thầu kiến nghị UBND tỉnh nghiên cứu các phương án điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế.

Dự án tuyến đường kết nối Cảng hàng không Quảng Trị cũng đang được đốc thúc thực hiện với quyết tâm cao, nỗ lực lớn bằng sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt.

Tại các nơi kiểm tra, đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cáo nỗ lực của địa phương, đơn vị thi công, nhà thầu và sự đồng lòng của nhân dân trong việc thực hiện các dự án quan trọng trên địa bàn. Đồng chí nhấn mạnh, thời còn lại từ nay đến cuối năm không nhiều, trong khi khối lượng công việc lớn, vì vậy tranh thủ thời tiết thuận lợi, các dự án cần được thực hiện với quyết tâm cao nhất, việc bảo đảm giải ngân vốn đầu tư công phải được xác định là nhiệm vụ trọng tâm, tác động trực tiếp đến kết quả chung của tỉnh Quảng Trị.

Đồng chí Phan Phong Phú, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu chủ đầu tư, địa phương và nhà thầu xác định mốc tiến độ cụ thể cho từng phần việc; có phương án hợp lý, giải quyết dứt điểm các nội dung liên quan đến giải phóng mặt bằng, bảo đảm hài hòa, tạo sự đồng thuận trong nhân dân và tuân thủ đúng pháp luật. Các nhà thầu, đơn vị thi công khẩn trương huy động nhân lực, máy móc, thiết bị, tranh thủ thời gian và điều kiện thời tiết thuận lợi để tập trung thi công, tổ chức tăng ca, tăng kíp, gấp rút thực hiện công trình, phần việc đúng cam kết.