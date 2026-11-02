Công an 3 phường Gia Nghĩa ký kết quy chế phối hợp bảo đảm an ninh, trật tự

Toàn cảnh buổi lễ ký kết

Tại buổi lễ, đại diện công an 3 phường đã thông qua nội dung quy chế phối hợp, trong đó xác định rõ nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm và cơ chế phối hợp giữa các đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT. Trọng tâm là công tác bảo vệ an ninh quốc gia, phòng, chống tội phạm, tiếp nhận và xử lý các vụ việc phát sinh, quản lý nhà nước về ANTT, phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm trật tự, an toàn giao thông và xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Công an 3 phường Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa, Đông Gia Nghĩa ký kết quy chế phối hợp trong công tác bảo đảm ANTT

Quy chế cũng chú trọng cơ chế trao đổi, chia sẻ thông tin thường xuyên, kịp thời; phối hợp tuần tra, kiểm soát trên các tuyến, địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực giáp ranh; chủ động xác minh, truy tìm, xử lý các đối tượng hoạt động liên địa bàn.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, biểu dương tinh thần chủ động, trách nhiệm của công an 3 phường trong tham mưu xây dựng quy chế phối hợp. Đồng chí yêu cầu các đơn vị khẩn trương đưa quy chế vào thực tiễn, xác định rõ trách nhiệm của từng đơn vị, duy trì trao đổi thông tin và phối hợp chặt chẽ trong triển khai các biện pháp bảo đảm ANTT. Đồng thời, chú trọng phát huy vai trò của Nhân dân và lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở trong phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm, góp phần giải quyết các vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng 3 đơn vị

Việc ký kết quy chế phối hợp giữa Công an 3 phường Nam Gia Nghĩa, Bắc Gia Nghĩa và Đông Gia Nghĩa có ý nghĩa thiết thực, phát huy sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo đảm ANTT. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý địa bàn, chủ động phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tại khu vực giáp ranh; giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đại diện cấp uỷ, chính quyền địa phương tặng hoa chúc mừng 3 đơn vị