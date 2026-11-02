Đầu tư hàng ngàn tỷ đồng mở rộng các tuyến đường giao thông

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Trị vừa ban hành Quyết định số 4721/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1, với tổng mức đầu tư 748 tỷ đồng. Dự án có tổng chiều dài khoảng 13,8 km, điểm đầu tại cảng Cửa Việt (Km0+00), điểm cuối giao với Quốc lộ 1A Km754+042, khu vực ngã tư Sòng, xã Hiếu Giang.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 9 đoạn từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1 góp phần đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông của tỉnh Quảng Trị.

Tuyến đường đi qua địa bàn các xã Cửa Việt, Gio Linh, Hiếu Giang và phường Đông Hà. Công trình được đầu tư theo tiêu chuẩn đường cấp III đồng bằng, tốc độ thiết kế 80 km/h, quy mô 4 làn xe cơ giới và 2 làn xe thô sơ. Dự án sau khi hoàn thành sẽ nâng cấp, hoàn thiện tuyến giao thông trục ngang Quốc lộ 9, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa từ cảng Cửa Việt đến Quốc lộ 1A, cao tốc Bắc-Nam và các cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, La Lay.

Ngày 31/10, UBND tỉnh Quảng Trị cũng đã ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng (đường Hùng Vương kéo dài). Dự án được đầu tư 500 tỷ đồng này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối các khu dân cư, khu sản xuất và các khu vực có tiềm năng phát triển của phía nam tỉnh Quảng Trị.

Đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối các khu dân cư, khu sản xuất... phía nam tỉnh Quảng Trị.

Theo quyết định, dự án Đường kết nối từ Đông Hà đến Hải Lăng có nền đường rộng 32m, mặt đường rộng 11m, vỉa hè mỗi bên rộng 6m, lề đất phía trong mỗi bên rộng 0,5m; phần đất dự phòng còn lại và dải phân cách giữa rộng 8m (phạm vi giải phóng mặt bằng 32m). Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần tăng cường kết nối giữa khu vực Đông Hà và Hải Lăng. Góp phần mở rộng không gian phát triển đô thị, kết nối các khu dân cư, khu sản xuất và các khu vực có tiềm năng phát triển.

Tại phía bắc tỉnh Quảng Trị, dự án nâng cấp, mở rộng đường Xuyên Á dài gần 25km với số vốn đầu tư 600 tỷ đồng cũng được triển khai. Đường Xuyên Á hay còn gọi đường tỉnh 558D dài khoảng 24,6km sau khi được nâng cấp, mở rộng nhằm tăng kết nối quốc lộ 1, quốc lộ 12A với các đầu mối giao thông, công nghiệp quan trọng của tỉnh.

Tỉnh Quảng Trị quyết định nâng cấp, mở rộng đường Xuyên Á dài gần 25km với số vốn đầu tư 600 tỷ đồng.

Đường tỉnh 558D đi qua địa bàn các xã Hòa Trạch, Trung Thuần và Tuyên Hóa ở khu vực phía Bắc tỉnh Quảng Trị. Theo quyết định, điểm đầu giao với Quốc lộ 1 tại Km608+800 thuộc xã Hoà Trạch và điểm cuối giao Quốc lộ 12A, đoạn tránh Nhà máy xi măng Sông Gianh, tại Km22+350 thuộc xã Tuyên Hoá. Về quy mô, đoạn từ Km0 đến Km9+500, dài khoảng 9,5km, sẽ được nâng cấp, mở rộng theo tiêu chuẩn đường cấp III, quy mô 4 làn xe. Đoạn còn lại dài khoảng 15,1km, từ Km9+500 đến Km24+600, sẽ được sửa chữa, tăng cường trên nền và mặt đường hiện trạng, với quy mô đường cấp III, 2 làn xe.

Tuyến đường sau khi được nâng cấp sẽ góp phần kết nối khu vực Cửa khẩu quốc tế Cha Lo, khu công nghiệp xi măng tập trung, cao tốc Bắc - Nam, Quốc lộ 1 và cảng Hòn La. Dự án khi hoàn thành góp phần quan trọng khai thác tiềm năng phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch của địa phương. Đồng thời tăng khả năng ứng phó thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn.

Tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư 300 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 560 và Quốc lộ 15 đoạn từ Nam cầu Gianh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam.

Với mục tiêu kết nối hạ tầng giao thông từ Đông - Tây của tỉnh Quảng Trị, kết nối khu vực phía Bắc tỉnh, cảng Hòn La, đô thị Ba Đồn thông qua các trục giao thông đường ven biển, Quốc lộ 1, đường Hồ Chí Minh nhánh Đông, cao tốc Bắc - Nam đến Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng và các di tích lịch sử, khu du lịch sinh thái ở phía đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư 300 tỷ đồng nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 560 và Quốc lộ 15 đoạn từ Nam cầu Gianh đến nút giao cao tốc Bắc - Nam.

Cùng với nguồn vốn đầu tư của tỉnh để nâng cấp, mở rộng nhiều tuyến đường, tỉnh Quảng Trị vừa được Bộ Xây dựng ban hành quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án mở rộng đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn với tổng chiều dài gần 25km, với tổng mức đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

Đường Hồ Chí Minh qua địa bàn tỉnh Quảng Trị được Bộ Xây dựng đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng để nâng cấp mở rộng.

Theo phương án được phê duyệt, dự án có tổng chiều dài gần 25km, phạm vi từ Km280+500 - Km305+400 thuộc xã Tà Rụt và xã La Lay, tỉnh Quảng Trị. Tuyến sẽ được đầu tư mở rộng quy mô đường ô tô cấp III miền núi, 2 làn xe cơ giới, vận tốc thiết kế 60km/h, các đoạn khó khăn châm trước có vận tốc 40km/h (bề rộng nền đường 9m, bề rộng mặt đường 8m).

Các tuyến đường được UBND tỉnh Quảng Trị quyết định đầu tư nâng cấp, mở rộng khi hoàn thành sẽ góp phần đồng bộ hạ tầng giao thông với hệ thống cảng biển, khu kinh tế và các khu vực kinh tế trọng điểm của tỉnh; tạo điều kiện thu hút đầu tư, phát triển dịch vụ cảng biển, logistics, du lịch và đô thị ven biển. Qua đó, mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân, gắn phát triển kinh tế với bảo đảm quốc phòng, an ninh và thích ứng với biến đổi khí hậu.