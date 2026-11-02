Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21

Sáng 2/11, Đảng ủy Hải đoàn 21 (Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2) đã tổ chức Lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Lê Trang, Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đoàn trưởng.

Đồng chí Triệu Quang Quy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 21 công bố Quyết định trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Lê Trang.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Hải đoàn 21, đồng chí Triệu Quang Quy, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn 21 công bố Quyết định của Ban Thường vụ Quân ủy Trung ương về việc trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Trần Lê Trang.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy và Chỉ huy Hải đoàn, đồng chí Triệu Quang Quy đã chúc mừng đồng chí Trần Lê Trang; đồng thời khẳng định Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng là sự ghi nhận xứng đáng của Đảng đối với những cống hiến, nỗ lực bền bỉ và phẩm chất người quân nhân cách mạng của đồng chí. Trong suốt hơn 30 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng, trên nhiều cương vị công tác, đặc biệt là trọng trách Phó Bí thư Đảng ủy, Hải đoàn trưởng Hải đoàn 21, Đại tá Trần Lê Trang luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, gương mẫu, tận tụy, cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được phân công.

Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 tặng hoa chúc mừng đồng chí Trần Lê Trang nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng.

Bày tỏ niềm vinh dự, tự hào khi đón nhận Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng, đồng chí Trần Lê Trang gửi lời cảm ơn sâu sắc đến sự quan tâm của Đảng ủy, Thủ trưởng các cấp và sự đồng hành, ủng hộ của toàn thể cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn 21. Đồng chí khẳng định sẽ tiếp tục rèn luyện, giữ vững phẩm chất đạo đức cách mạng của người cán bộ, đảng viên; nêu cao tinh thần tiên phong, gương mẫu, cùng tập thể Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 21 xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.