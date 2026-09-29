Lãi suất trái phiếu và tiền gửi hiện ra sao?

Trái phiếu lãi suất 9%/năm, tiền gửi có nơi hơn 10%/năm

Ngày 23/9, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) chào bán thành công 10.000 trái phiếu mã MBBL12629 ra thị trường trong nước, tổng giá trị phát hành 1.000 tỷ đồng. Lô trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu, kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 23/9/2032 và áp dụng lãi suất 9%/năm.

Ngày 22/9, MB cũng hoàn tất phát hành 7.500 trái phiếu mã MBBL12628, tương đương 750 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có cùng kỳ hạn 6 năm, dự kiến đáo hạn ngày 22/9/2032 và lãi suất 9%/năm.

Như vậy, chỉ trong hai MB đã huy động 1.750 tỷ đồng qua kênh trái phiếu.

MB phát hành trái phiếu với lãi suất 9%/năm. Ảnh: MBB.

VietABank cũng vừa thông báo chào bán trái phiếu đợt 2 ra công chúng với tổng mệnh giá 1.174 tỷ đồng, lãi suất năm đầu tiên 9,4%/năm, kỳ hạn 7 năm.

Tại TPBank, trong tháng 9, ngân hàng này phát hành hai lô trái phiếu tổng giá trị 800 tỷ đồng. Trong đó, lô TPBL12613 trị giá 350 tỷ đồng, kỳ hạn 10 năm, có lãi suất thả nổi 9,7%/năm. Trước đó một ngày, TPBank phát hành lô TPBL12612 trị giá 450 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm, lãi suất cố định 9,1%/năm.

Trong khi đó, trên thị trường tiền gửi, một số mức lãi suất dành cho khách hàng đủ điều kiện đã tiến sát hoặc vượt 9%/năm. Cake by VPBank hiện niêm yết 7,2%/năm đối với tiền gửi kỳ hạn 6-9 tháng và 7,4%/năm đối với kỳ hạn 10-24 tháng. Trong chương trình từ ngày 22/9-31/10, ngân hàng này cộng thêm lãi suất, mức cao nhất 2,2%. Như vậy, khách hàng đủ điều kiện có thể hưởng mức tương đương 9,6%/năm. Thậm chí, có ngân hàng cộng điểm thưởng lên hơn 10%/năm.

Không chỉ là chuyện đắt - rẻ

Trao đổi với PV Tiền Phong, chuyên gia tài chính - ngân hàng Nguyễn Trí Hiếu cho biết lãi suất huy động tại một số nơi đã lên trên 10%/năm. Điều này cho thấy thanh khoản trên thị trường huy động vốn đang chịu sức ép khi các ngân hàng phải tăng lãi suất để thu hút nguồn tiền phục vụ cho vay.

Theo vị chuyên gia, lãi suất liên ngân hàng có thời điểm hạ nhưng có thể chỉ trong ngắn hạn. Nếu thanh khoản tiếp tục chịu áp lực, lãi suất trên thị trường liên ngân hàng sẽ tăng trở lại. Từ đó, áp lực cũng có thể lan sang mặt bằng lãi suất cho vay.

Ông Hiếu cho biết lãi suất huy động bình quân kỳ hạn 12 tháng đã lên trên 10%, trong khi một số khoản vay áp dụng lãi suất thả nổi có thể ở mức 16-18%/năm. Theo ông, mặt bằng này tạo thêm áp lực cho doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ trong những tháng cuối năm.

Trong khi đó, trái phiếu không đơn thuần là một sản phẩm thay thế tiền gửi. Với ngân hàng, phát hành trái phiếu còn nhằm bổ sung nguồn vốn trung và dài hạn, trong một số trường hợp có thể phục vụ mục tiêu cải thiện cơ cấu vốn theo quy định. Khi quyết định phát hành trái phiếu, ngân hàng không chỉ nhìn vào câu hỏi “lãi suất bao nhiêu”, mà còn cân nhắc nguồn vốn đó có thời hạn bao lâu, có ổn định hay không và phù hợp thế nào với nhu cầu sử dụng vốn.

Ngược lại, trong bối cảnh thanh khoản chịu áp lực, việc lãi suất tiền gửi tăng cao cho thấy, ngân hàng đang phải cạnh tranh để thu hút nguồn vốn.

Chuyên gia Nguyễn Trí Hiếu cho rằng khi các ngân hàng phải huy động với chi phí cao, khả năng giảm lãi suất cho vay sẽ bị hạn chế. “Tôi không nhìn thấy dấu hiệu lãi suất cho vay có thể giảm trong thời gian sắp tới”, ông Hiếu nói.

Thống kê mới nhất của Ngân hàng Nhà nước cho thấy, người dân đang để hơn 1,22 triệu tỷ đồng trong các tài khoản thanh toán tại ngân hàng. Tính đến cuối quý II, tiền gửi ngân hàng tăng hơn 21.514 tỷ đồng so với quý I năm nay.