Thị trường lao động Mỹ duy trì sự ổn định

Nhân viên làm việc tại một nhà hàng ở New York, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Theo Khảo sát Cơ hội Việc làm và Luân chuyển Lao động (JOLTS) do Cơ quan Thống kê Lao động thuộc Bộ Lao động Mỹ công bố ngày 29/9, số vị trí cần tuyển dụng, thước đo nhu cầu lao động, đã giảm 256.000 việc làm, lùi về mức 7,079 triệu vị trí tính đến ngày cuối cùng của tháng 8/2026. Con số này thấp hơn dự báo 7,225 triệu vị trí của các chuyên gia kinh tế khảo sát. Tỷ lệ cơ hội việc làm cũng giảm từ mức 4,4% trong tháng 7/2026 xuống còn 4,3%. Trước đó, dữ liệu tháng 7/2026 đã được điều chỉnh tăng từ 7,271 triệu vị trí lên 7,335 triệu vị trí.

Dù nhu cầu tuyển dụng hạ nhiệt, thị trường vẫn ghi nhận tín hiệu tích cực khi số lượng lao động bị sa thải và cho nghỉ việc giảm 61.000 người, xuống còn 1,641 triệu người. Tỷ lệ sa thải theo đó giảm nhẹ từ 1,1% của tháng 7/2026 xuống 1,0%. Ở chiều ngược lại, giới chủ đã tuyển dụng mới thêm 46.000 lao động, đưa tổng số người được tuyển dụng lên 5,192 triệu người, đẩy tỷ lệ tuyển dụng từ 3,2% lên 3,3%.

Tỷ lệ sa thải ở mức thấp lịch sử đang là động lực chính duy trì sự ổn định của thị trường lao động, bù đắp cho tâm lý e dè trong việc đẩy mạnh tuyển dụng của các doanh nghiệp. Hầu hết giới chuyên gia đều nhận định thị trường lao động Mỹ đã lấy lại đà phục hồi sau khi trải qua giai đoạn chật vật trong phần lớn thời gian của mùa Hè.

Báo cáo việc làm trong lĩnh vực phi nông nghiệp tháng 8/2026 cho thấy nền kinh tế đã tạo thêm 162.000 việc làm, mức cao nhất trong vòng 5 tháng. Trong báo cáo tháng 9/2026, dự kiến công bố vào ngày 2/10 tới, giới chuyên gia dự báo Mỹ sẽ có thêm 90.000 việc làm mới, và tỷ lệ thất nghiệp đi ngang ở mức 4,1%. Tuy nhiên, một số nhà phân tích cũng bày tỏ lo ngại về độ chính xác của báo cáo JOLTS khi tỷ lệ phản hồi khảo sát đang sụt giảm đáng kể so với thời kỳ trước đại dịch COVID-19.

Sự ổn định của thị trường việc làm đang củng cố không gian chính sách để Fed mạnh tay ứng phó lạm phát. Trong tháng này, Fed đã tăng lãi suất cơ bản thêm 0,25 điểm phần trăm, lên phạm vi 3,75% - 4,00%. Đây là đợt tăng lãi suất đầu tiên trong 3 năm qua, đồng thời phát đi tín hiệu sẽ tiếp tục nâng chi phí đi vay trong những tháng tới. Công cụ FedWatch của CME cho thấy các thị trường tài chính đang đoán định 70,3% khả năng Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất nữa vào tháng 10/2026.

Các chuyên gia kinh tế cảnh báo tâm lý ngần ngại tuyển dụng của giới doanh nghiệp xuất phát từ những bất ổn của cuộc xung đột giữa Mỹ - Israel và Iran. Cuộc xung đột này đang đẩy giá năng lượng tăng vọt và làm bùng phát lạm phát. Hiện giá dầu diesel đã chạm các mức cao kỷ lục mới,