Vết mưa
Chiều nghiêng qua ô cửa / Một giọt nhớ rơi đầy / Người đi về phía ấy / Bỏ mùa thu ở đây.
Một giọt nhớ rơi đầy
Người đi về phía ấy
Bỏ mùa thu ở đây.
Ừ thôi, đừng ngoảnh lại
Kẻo mắt cũ chạm nhau
Em sợ miền thương nhớ
Lại thức giữa đêm sâu.
Mưa đi qua mái phố
Ướt một vùng cô đơn
Em gom từng kỷ niệm
Cất vào miền không tên.
Người bây giờ xa lạ
Em cũng khác ngày xưa
Chỉ có lòng vẫn thế
Cứ chờ một cơn mưa.
Nếu mai này gặp lại
Xin cứ bước qua nhau
Đừng hỏi mùa thu cũ
Vì sao còn thương đau?
Em về hong nỗi nhớ
Bên một chiều rất xa
Tình thôi không còn gọi
Mà sao lòng chưa qua...?