Giữa nhịp sống đương đại của đô thị, cùng sự ra đời của các trung tâm mua sắm hiện đại, sự sôi động của các nền tảng thương mại điện tử, chợ truyền thống vẫn giữ một sức sống bền bỉ với những nét riêng được gìn giữ, trao truyền. Đó chính là văn hóa đặc sắc của chợ truyền thống mà chúng ta khó bắt gặp ở các phương thức mua bán khác.