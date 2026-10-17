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Vết mưa

Chiều nghiêng qua ô cửa / Một giọt nhớ rơi đầy / Người đi về phía ấy / Bỏ mùa thu ở đây.

Báo Lâm Đồng
Gốc
Chiều nghiêng qua ô cửa

Chiều nghiêng qua ô cửa

Một giọt nhớ rơi đầy

Người đi về phía ấy

Bỏ mùa thu ở đây.

Ừ thôi, đừng ngoảnh lại

Kẻo mắt cũ chạm nhau

Em sợ miền thương nhớ

Lại thức giữa đêm sâu.

Mưa đi qua mái phố

Ướt một vùng cô đơn

Em gom từng kỷ niệm

Cất vào miền không tên.

Người bây giờ xa lạ

Em cũng khác ngày xưa

Chỉ có lòng vẫn thế

Cứ chờ một cơn mưa.

Nếu mai này gặp lại

Xin cứ bước qua nhau

Đừng hỏi mùa thu cũ

Vì sao còn thương đau?

Em về hong nỗi nhớ

Bên một chiều rất xa

Tình thôi không còn gọi

Mà sao lòng chưa qua...?

Như Nam .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/vet-mua-469729.html