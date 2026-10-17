Đoài Phương: Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Lực lượng vũ trang Thủ đô

Chương trình là hoạt động ý nghĩa nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của Lực lượng vũ trang Thủ đô; đồng thời góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chương trình nghệ thuật mang đến cho khán giả 15 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc. Ảnh: Thùy Nam

Với chủ đề ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người chiến sĩ Thủ đô, chương trình nghệ thuật mang đến cho khán giả 15 tiết mục ca múa nhạc đặc sắc, được dàn dựng công phu, giàu cảm xúc. Các tiết mục tập trung tái hiện những chặng đường lịch sử hào hùng của quân và dân Thủ đô; khắc họa phẩm chất cao đẹp của Bộ đội Cụ Hồ, truyền thống đoàn kết, ý chí kiên cường, tinh thần sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì cuộc sống bình yên và hạnh phúc của nhân dân.

Chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong thời kỳ mới. Ảnh: Thùy Nam

Thông qua lời ca, tiếng hát và những điệu múa giàu tính nghệ thuật, chương trình góp phần lan tỏa hình ảnh người chiến sĩ lực lượng vũ trang Thủ đô trong thời kỳ mới: bản lĩnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; luôn nêu cao tinh thần cảnh giác, chủ động trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, gắn bó mật thiết với nhân dân.

Người dân hào hứng tham dự chương trình. Ảnh: Thùy Nam

Đây cũng là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Đoài Phương cùng nhìn lại chặng đường lịch sử vẻ vang của Lực lượng vũ trang Thủ đô, từ đó nâng cao nhận thức về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, tích cực tham gia xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc.