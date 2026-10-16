VKSND tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng niệm 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ

Tham dự lễ dâng hương có đồng chí Trần Mạnh Đông và đồng chí Nguyễn Quốc Phương, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Ninh Bình; đại diện Lãnh đạo các phòng, cùng nữ công chức, người lao động của đơn vị. Về phía VKSND khu vực 5 có đồng chí Nguyễn Văn Bốn, Viện trưởng, cùng lãnh đạo, cán bộ, Kiểm sát viên của đơn vị.

Đoàn đại biểu VKSND tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng niệm tại Khu di tích.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã dành phút tưởng niệm và dâng hương, bày tỏ lòng thành kính đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh; tri ân các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của Nhân dân; tưởng nhớ liệt sĩ Lương Khánh Thiện (1903 - 1941) là một trong những nhà lãnh đạo tiền bối tiêu biểu của Đảng và cách mạng Việt Nam.

Trước anh linh 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, các Anh hùng liệt sĩ, các đại biểu tưởng nhớ những người con của quê hương đã kiên cường chiến đấu, hiến dâng tuổi xuân cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Đây là dịp để nữ công VKSND tỉnh Ninh Bình ôn lại truyền thống yêu nước và những đóng góp của phụ nữ trong sự nghiệp đấu tranh, bảo vệ Tổ quốc. Tấm gương hy sinh của 10 nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ và các Anh hùng liệt sĩ nhắc nhở mỗi cán bộ, công chức, thế hệ trẻ hôm nay phải biết trân trọng giá trị của hòa bình, rèn luyện bản lĩnh, ý trí, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và viết tiếp những trang sử vàng của dân tộc trong kỷ nguyên mới.

Hoạt động cũng thể hiện sự quan tâm của Lãnh đạo VKSND tỉnh và Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ đối với nữ công chức, người lao động; tạo không khí giao lưu, gắn kết giữa các cá nhân, đơn vị. Qua đó, tiếp tục phát huy đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” gắn với trách nhiệm của người cán bộ Kiểm sát, tạo thêm động lực để nữ công chức, người lao động hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Một số hình ảnh đoàn đại biểu VKSND tỉnh Ninh Bình tại Khu di tích.