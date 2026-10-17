Nhóm khách leo vách đá chênh vênh ở Quảng Ninh, chính quyền lên tiếng

Trong những ngày qua, đoạn video ghi lại cảnh một nhóm khách tìm cách leo lên các khối đá lớn xếp chồng tại núi Đá Chồng, thuộc xã Quảng La, tỉnh Quảng Ninh, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem trên mạng xã hội. Hình ảnh những người trẻ chật vật trèo lên mỏm đá nghiêng, chênh vênh giữa không gian núi rừng khiến nhiều người thót tim.

Theo video, các khối đá nằm sát mép vực, phía dưới là thung lũng sâu. Tại vị trí du khách leo lên chụp ảnh, không có lan can hay hệ thống bảo vệ chắc chắn. Việc di chuyển chủ yếu dựa vào các điểm bám tự nhiên và một số sợi dây hỗ trợ, khiến hành trình tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nhiều ý kiến lo ngại chỉ một sơ suất nhỏ, chẳng hạn trượt chân hoặc mất thăng bằng, cũng có thể dẫn đến tai nạn nghiêm trọng.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, anh Nguyễn Quang Tiến - du khách đến từ Hà Nội - cho biết từng đến khu vực này và nhận thấy địa hình núi Đá Chồng tiềm ẩn không ít nguy hiểm, nhất là với những người thiếu kinh nghiệm leo núi và không có trang bị bảo hộ.

Núi Đá Chồng ở Quảng Ninh (Ảnh: Nguyễn Quang Tiến).

Theo anh Tiến, các khối đá xếp chồng có độ nghiêng nhất định, trong khi bề mặt có thể trơn trượt. Khi leo lên những vị trí cao, du khách phải tự tìm điểm bám, không có lan can bảo vệ nếu chẳng may trượt ngã.

Anh cho rằng việc đứng trên các mỏm đá để chụp ảnh tiềm ẩn rủi ro lớn, đặc biệt với những người chưa quen địa hình hoặc không có kỹ năng leo núi. Trong điều kiện thiếu thiết bị bảo hộ, chỉ một khoảnh khắc bất cẩn cũng có thể gây hậu quả khó lường.

Dù từng trải nghiệm và nhận thấy cảnh quan nơi đây có sức hấp dẫn riêng, anh Tiến khuyến cáo du khách cần cân nhắc kỹ mức độ nguy hiểm, không nên chủ quan hoặc cố leo lên những vị trí chênh vênh chỉ để có được bức ảnh đẹp.

Núi Đá Chồng có những phiến đá tự nhiên lớn xếp chồng lên nhau, nhô ra khỏi sườn núi, tạo nên cảnh quan đặc biệt giữa không gian rừng núi Quảng Ninh. Địa điểm này thu hút sự chú ý của những người yêu thích khám phá thiên nhiên, leo núi và chụp ảnh.

Nơi đây đang trở thành điểm đến của người mê khám phá (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Tuy nhiên, địa hình cheo leo, đường tiếp cận khó khăn cùng những vị trí đá sát mép vực khiến việc tự ý leo trèo có thể gây mất an toàn, nhất là khi không có người hướng dẫn, thiết bị bảo hộ hoặc phương án ứng cứu.

Chiều 16/10, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Quảng La cho biết địa phương đã nắm được thông tin về sự việc. Khu vực này nằm sâu trong rừng, cách xa trung tâm xã và chỉ có thể tiếp cận bằng đường đi bộ.

Theo lãnh đạo xã, địa điểm trên thuộc địa phận xã Quảng La, có nhiều lối tiếp cận và giáp ranh với phường Đông Mai. Nhóm bạn trẻ trong video có thể đã đi vào khu vực từ phía phường Đông Mai.

“Chúng tôi đã liên hệ với đơn vị quản lý rừng và các phường, xã lân cận để phối hợp rào chắn, khuyến cáo người dân không vào khu vực này leo trèo, chụp ảnh”, lãnh đạo UBND xã Quảng La nói.

Vị lãnh đạo cho biết đây không phải điểm du lịch mà là khu vực nằm sâu trong rừng. Có thể những người trẻ yêu thích đi phượt phát hiện địa điểm này, sau đó đến chụp ảnh và đăng lên mạng xã hội.