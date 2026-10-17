Liên Chiểu tổ chức gian hàng áo dài 0 đồng dành tặng phụ nữ khó khăn

Cụ thể, chương trình tiếp nhận 400 chiếc áo dài do hội viên phụ nữ trên địa bàn phường quyên góp để trao tặng miễn phí cho chị em có nhu cầu sử dụng. Hoạt động không chỉ góp phần tiết kiệm chi phí sinh hoạt cho phụ nữ khó khăn mà còn tạo điều kiện để chị em có thêm trang phục đẹp, tự tin tham gia các hoạt động cộng đồng, văn hóa và xã hội.

Chương trình diễn ra từ 7 giờ 30 đến 20 giờ ngày 18/10/2026 (Chủ nhật), tại khu vực Công viên biển, ngã ba đường Nguyễn Tất Thành - Nguyễn An Ninh, phường Liên Chiểu. Đây cũng là hoạt động thiết thực thể hiện sự quan tâm, sẻ chia của tổ chức hội và hội viên phụ nữ, góp phần lan tỏa yêu thương, tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).