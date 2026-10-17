Hoa sữa ở TP.HCM: Người muốn trồng thêm, người đóng kín cửa nhà

Sống ở TP.HCM gần 5 năm, chị Mai Liên chưa từng để ý đến mùi hoa sữa, thậm chí không biết loài cây này có mặt trên đường phố nơi mình sống. Chỉ khi đọc những tranh luận về hương hoa sữa ở Hà Nội trên mạng xã hội gần đây, chị mới biết TP.HCM cũng trồng loài cây này.

“Tôi chưa từng ngửi hoặc đã từng ngửi mùi hoa sữa rồi nhưng không quá ấn tượng”, chị Liên nói với Tri Thức - Znews.

Trong khi chị Liên chưa nhận ra hương hoa, một số người dân lại quen với mùi hoa sữa trên đường đi làm, ở góc phố gần nhà. Có người mong được trồng thêm, nhưng cũng có người phải đóng cửa khi hàng cây gần nơi ở nở rộ.

Hương hoa sữa trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội những ngày qua. Trong ảnh, nhân viên thu dọn cành hoa khi Hà Nội tiến hành tỉa bớt các cây hoa sữa ở một số tuyến đường hôm 16/10. Ảnh: Viết Huy.

Người muốn trồng thêm, người đóng cửa tránh mùi

Tại TP.HCM, hoa sữa được ghi nhận trên một số tuyến đường như Trường Sơn, đoạn phía sau cổng Bệnh viện Đa khoa Bưu Điện (phường Hòa Hưng); Nguyễn Lương Bằng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng (phường Tân Mỹ); đường số 7, Khu công nghiệp Vĩnh Lộc (phường Bình Tân); Nguyễn Thị Minh Khai (phường Sài Gòn), Cộng Hòa (phường Bảy Hiền) và khu vực trung tâm hành chính phường Dĩ An.

Ở một số khu vực, cây được trồng xen kẽ với các loại cây xanh khác. Người dân có thể chỉ bắt gặp hương hoa khi đi qua một góc đường hoặc đến gần cây đang nở.

Mỗi lần đi làm về, ngang qua cây hoa sữa cách nhà khoảng 100 m, anh Lê Thượng Tiến (sống tại xã Nhà Bè) lại cảm nhận được mùi hương quen thuộc. Với anh, hương hoa thoang thoảng mang lại cảm giác dễ chịu, thư giãn sau một ngày làm việc căng thẳng.

“Tôi mong hoa sữa được trồng thêm ở một số con đường tại TP.HCM, cũng như các tỉnh thành xung quanh”, anh Tiến chia sẻ.

Hàng hoa sữa tại khu Gateway, giáp mặt đường 3 Tháng 2, phường Vũng Tàu. Ảnh: @meVT.

Chị Thanh Vân, sống tại khu đô thị Đông Tăng Long (phường Long Phước), cũng có thiện cảm với loài hoa này. Góc đường gần nhà chị có khoảng 3-4 cây hoa sữa xen kẽ với những loại cây khác. Mùi hương không quá đậm, đôi khi khiến chị liên tưởng đến hoa quỳnh.

“Tôi thấy hoa sữa có mùi cũng dễ chịu, khá đặc trưng”, chị Vân nói.

Với anh Trung Hiếu, hương hoa sữa còn gắn với những năm tháng sinh viên ở Hà Nội. Trở về TP.HCM làm việc, đôi lần đi qua đường Nguyễn Lương Bằng, khu đô thị Phú Mỹ Hưng, anh lại bắt gặp mùi hương quen thuộc.

“Hương hoa sữa ngọt và nồng, phảng phất trong không khí. Trên đoạn đường tôi đi qua chỉ có khoảng 2-3 cây, thưa thớt hơn nhiều so với những tuyến phố ở Hà Nội mà tôi từng đến”, anh kể.

Ở chiều ngược lại, anh Hoàng Việt, sống gần khu Gateway, giáp đường 3 Tháng 2 (phường Vũng Tàu), thường đóng kín cửa nhà suốt tuần qua để hạn chế mùi hoa sữa bay vào. Anh cho biết mình bị viêm xoang và cảm thấy khó chịu khi hương hoa trở nên nồng đậm.

“Hàng hoa sữa gần nhà tôi có khoảng 10 cây, tạo cảnh quan đẹp khi nở thành từng chùm, nhưng mùi hương lại gây khó chịu, nhất là với người nhạy cảm về mùi”, anh Việt nói.

Khi hương hoa trở nên quá nồng

Những trải nghiệm khác nhau của người dân diễn ra trong các điều kiện tiếp xúc khác nhau: người chỉ đi ngang một cây, người sống gần vài cây trồng xen kẽ, người có cả hàng hoa sữa sát nơi ở.

Theo nghiên cứu tổng quan của nhóm tác giả Spennemann, Parker và Bond đăng trên tạp chí Environments năm 2023, mức độ mùi con người cảm nhận ngoài trời có thể thay đổi theo khoảng cách đến nguồn phát, hướng và tốc độ gió, cùng đặc điểm không gian đô thị.

Với hoa sữa, số cây và lượng hoa đang nở cũng là những yếu tố cần xem xét khi lý giải cường độ mùi tại từng địa điểm. Cảm nhận của người đi ngang một cây có thể khác với người ở gần hàng cây nở rộ trong thời gian dài.

Theo số liệu thống kê của Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố có khoảng 14.400 cây hoa sữa trên 561 tuyến phố. Riêng đoạn đường Trung Hòa dài khoảng 600 m có gần 150 cây trồng dọc hai bên.

Tại TP.HCM, những địa điểm và trải nghiệm được ghi nhận trong bài cho thấy hoa sữa hiện diện ở nhiều khu vực, song chưa đủ để so sánh mật độ trồng chung giữa hai thành phố.

Hoa sữa được trồng tại khu đô thị Đông Tăng Long (phường Long Phước). Ảnh: Sài Gòn trong tôi.

Bên cạnh điều kiện tiếp xúc, cần phân biệt cảm giác khó chịu vì mùi hương với phản ứng dị ứng.

Theo TS.BS Bùi Văn Khánh, Trung tâm Dị ứng miễn dịch lâm sàng, Bệnh viện Bạch Mai, mùi hương và phấn hoa là hai yếu tố khác nhau. Mùi có thể khiến một số người khó chịu, trong khi phấn hoa có thể kích hoạt phản ứng dị ứng ở người nhạy cảm.

Một nghiên cứu công bố năm 2014 trên tạp chí Environmental Monitoring and Assessment, khảo sát 140 bệnh nhân mắc dị ứng đường hô hấp tại miền đông Ấn Độ, ghi nhận 28,57% người tham gia có phản ứng dương tính với chiết xuất phấn hoa sữa. Đây là nhóm bệnh nhân đã mắc bệnh dị ứng, không đại diện cho toàn bộ dân số.

Vì vậy, cảm giác khó chịu khi ngửi hoa sữa chưa đủ để kết luận một người bị dị ứng với phấn hoa của loài cây này. Nếu các triệu chứng như hắt hơi, sổ mũi, ngứa mắt hoặc nghẹt mũi lặp lại khi đến gần cây đang nở, người dân nên đi khám để xác định nguyên nhân.