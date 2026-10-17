Cây hoa sữa ở phường Long Hưng, thành phố Đồng Nai.

Giữa những ngày mưa, lòng người dễ bị bao quanh bởi một nỗi buồn vô cớ. Thế nhưng, thiên nhiên luôn có những cách xoa dịu thật diệu kỳ. Ngay giữa lòng thành phố, bước chân bỗng chậm lại khi bất chợt bắt gặp những chùm hoa sữa nhỏ nhắn, mang sắc xanh lục dịu dàng lẩn khuất sau vòm lá. Chẳng cần ồn ào, chẳng cần nồng nàn đến ngột ngạt như khi đứng giữa phố đêm Hà Nội, hoa sữa ở miền Nam chỉ gửi vào không gian một làn hương nhè nhẹ, thoang thoảng. Mùi hương ấy giống như một món quà mùa thu xa xôi được gửi "chuyển phát nhanh" đến miền Nam. Chỉ cần chạm vào làn hương dịu ngọt ấy, mọi muộn phiền bấy lâu bỗng chốc tan biến, lòng dịu lại, nhẹ tênh như mây trời.

Hoa sữa phương Nam mang một nét duyên dáng rất riêng. Nó không chiếm trọn không gian, không bắt người ta phải trầm trồ, mà chọn cách nép mình khiêm nhường bên cạnh những sắc hoa rực rỡ khác của đất trời. Sự hòa quyện giữa nét duyên dáng, e ấp của hoa sữa và vũ điệu mưa đã tạo nên một "mùa thu" rất khác cho miền Nam. Một "mùa thu" không nằm ở thời tiết, mà nằm ở sự bình yên trong tâm tưởng. Để rồi sau mỗi cơn mưa, ta lại biết ơn những đóa hoa nhỏ bé, biết ơn làn hương dịu nhẹ đã sưởi ấm và chữa lành cho những khoảng lặng trong tim.