Nhớ mưa Phan Thiết
Cơn mưa chiều đi qua thành phố biển / Dịu êm như khúc nhạc du dương / Mọi sinh linh mừng qua cơn khát
Dịu êm như khúc nhạc du dương
Mọi sinh linh mừng qua cơn khát
Nắng, gió nhiều nên quý hạt mưa thương!
Hạt tắm mát hàng cây
hạt rửa sạch phố phường
Hạt bì bõm bầy trẻ con thỏa nguyện
Hạt xuống khu vườn bao loài hoa quyến luyến
Hạt ra ngoại ô xanh mướt những cánh đồng
Hạt tung tăn trên đường thơ mộng
Hạt bâng khuâng xao xuyến những tâm hồn
Hạt gieo mầm tươi tốt những chồi non
Hạt ướt áo em - nhớ nhung thời áo trắng…
Sau cơn mưa phố huy hoàng - tươi tắn
Dòng sông xanh thuyền nhẹ lướt ra khơi
Dẫu có đi khắp bốn phương trời
Vẫn mãi nhớ cơn mưa mùa Phan Thiết!
Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nho-mua-phan-thiet-469730.html