Nhớ mưa Phan Thiết

Có những nghề không mất đi trong một sớm một chiều mà thưa vắng người theo. Những nan tre từng làm nên chiếc rổ, cái nia, những nét cọ từng tô điểm bảng hiệu phố phường, nay dần nhường chỗ cho sản phẩm công nghiệp. Vậy nhưng, ở Cà Mau, vẫn có người bền bỉ giữ nghề, tìm cách để những giá trị xưa tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.