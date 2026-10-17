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Nhớ mưa Phan Thiết

Cơn mưa chiều đi qua thành phố biển / Dịu êm như khúc nhạc du dương / Mọi sinh linh mừng qua cơn khát

Báo Lâm Đồng
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Cơn mưa chiều đi qua thành phố biển

Cơn mưa chiều đi qua thành phố biển

Dịu êm như khúc nhạc du dương

Mọi sinh linh mừng qua cơn khát

Nắng, gió nhiều nên quý hạt mưa thương!

Hạt tắm mát hàng cây

hạt rửa sạch phố phường

Hạt bì bõm bầy trẻ con thỏa nguyện

Hạt xuống khu vườn bao loài hoa quyến luyến

Hạt ra ngoại ô xanh mướt những cánh đồng

Hạt tung tăn trên đường thơ mộng

Hạt bâng khuâng xao xuyến những tâm hồn

Hạt gieo mầm tươi tốt những chồi non

Hạt ướt áo em - nhớ nhung thời áo trắng…

Sau cơn mưa phố huy hoàng - tươi tắn

Dòng sông xanh thuyền nhẹ lướt ra khơi

Dẫu có đi khắp bốn phương trời

Vẫn mãi nhớ cơn mưa mùa Phan Thiết!

Nguyễn Văn Minh .

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/nho-mua-phan-thiet-469730.html