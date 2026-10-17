Cuộc hẹn mùa thu của người trẻ với Hà Nội

Trên những vỉa hè rợp bóng cây, người chỉnh lại tà áo dài, người lùi vài bước tìm góc máy, người cúi xem bức ảnh vừa chụp. Phía sau họ vẫn là dòng xe, những bức tường cũ và nhịp sinh hoạt thường ngày. Thành phố không ngừng lại để đón mùa, nhưng nắng đã bớt gắt, gió nhẹ hơn và những khoảng sáng xuyên qua tán lá khiến cảnh vật quen thuộc mang một sắc thái khác.

Thu Hà Nội không tạo nên một cuộc chuyển màu ồ ạt. Dấu hiệu của mùa thu nằm trong những thay đổi nhỏ: bóng cây đổ dài hơn trên mặt đường, vài chiếc lá vàng nổi bật giữa nền xanh, màu gạch cũ trở nên trầm hơn dưới ánh nắng. Chính sự chuyển biến kín đáo ấy buộc người ta phải quan sát kỹ mới nhận ra, rồi muốn nán lại lâu hơn trên con phố vốn đi qua mỗi ngày. Sự thay đổi tinh tế đó cũng biến buổi chụp ảnh thành một cuộc hẹn: người trẻ gặp bạn bè, cùng đi bộ và dành cho thành phố một sự chú ý khác với nhịp sống thường ngày.

Tìm một nhịp Hà Nội khác

Sự hấp dẫn của mùa thu trước hết đến từ cảm giác thành phố dịu lại. Phố Phan Đình Phùng vẫn có dòng xe qua lại, khu vực Cửa Bắc vẫn giữ nhịp sống thường nhật, nhưng tiết trời dễ chịu khiến cách con người hiện diện trên phố thay đổi. Thay vì chỉ đi ngang, họ dừng lại dưới một vòm cây, chú ý đến vệt nắng trên vỉa hè hoặc một chiếc lá vừa rơi.

Những vỉa hè rợp bóng cây tại khu vực Phan Đình Phùng và Nguyễn Biểu trở thành điểm hẹn chụp ảnh trong ngày thu nắng đẹp. Ảnh: Diệu Linh

Chị Nhung (Hà Nội, sinh năm 2001) chia sẻ: “Tôi thích cảm giác Hà Nội vào thu khi thời tiết dịu hơn, nắng nhẹ và không gian có nhiều cây xanh. Chỉ cần đi bộ qua những tuyến phố quen thuộc, tôi đã có thể cảm nhận được vẻ khác biệt của thành phố trong thời điểm này”.

Điều chị Nhung nhắc tới không phải một cảnh quan xa lạ, mà là cảm giác mới nảy sinh trên chính những con đường quen. Khi nắng, gió và màu cây thay đổi, người trẻ cũng thay đổi cách nhìn: chậm hơn, kỹ hơn và chú ý nhiều hơn đến những chi tiết thường bị bỏ qua trong nhịp sống gấp gáp. Các nhóm bạn lựa chọn trang phục, trao đổi góc chụp rồi cùng xem lại ảnh ngay trên vỉa hè; kỷ niệm vì thế không chỉ nằm trong khuôn hình hoàn chỉnh mà còn ở khoảng thời gian họ dành cho nhau.

Gam vàng của Nhà thờ Cửa Bắc nổi bật giữa những hàng cây, tạo điểm nhấn cho các khuôn hình mùa thu. Ảnh: Diệu Linh

Phố cũ trong cách nhìn của người trẻ

Áo dài xuất hiện bên tường gạch Bắc Môn, trước gam vàng của Nhà thờ Cửa Bắc hay giữa những vòm cây trên phố tạo nên sự kết nối tự nhiên giữa trang phục truyền thống và cảnh quan đô thị.

Chiếc máy ảnh, điện thoại hay thiết bị hắt sáng mang hơi thở hiện đại, nhưng người trẻ vẫn lựa chọn những lớp kiến trúc cũ làm điểm tựa cho câu chuyện của mình. Những công trình ấy không chỉ đóng vai trò phông nền. Màu tường, mái ngói, cổng gạch và hàng cây lâu năm giúp mỗi bức ảnh giữ được dấu hiệu nhận diện của Hà Nội. Qua cách chọn trang phục và góc máy, người trẻ đặt hình ảnh của mình vào không gian đã mang nhiều lớp thời gian, để vẻ xưa cũ không đứng yên mà tiếp tục hiện diện trong đời sống hôm nay.

Trước Nhà thờ Lớn Hà Nội, du khách và người trẻ dừng lại ghi hình trong ngày sang thu. Ảnh: Diệu Linh

Khu vực Nhà thờ Lớn lại cho thấy một sắc thái khác. Trước mặt tiền công trình là dòng người liên tục qua lại; trên phố Nhà Chung có hàng quà, những chiếc xích lô và hoạt động buôn bán thường nhật. Vẻ cổ kính không tách khỏi sự sôi động, giúp mùa thu thoát khỏi dáng vẻ của một tấm bưu ảnh tĩnh.

Hàng quà và những chiếc xích lô trên các tuyến phố quanh Nhà thờ Lớn, phố Nhà Chung góp thêm nét đời thường cho mùa thu Hà Nội. Ảnh: Diệu Linh

Cuộc hẹn được đo bằng ký ức

Chị Liễu (Hà Nội, sinh năm 2001) chia sẻ: “Chụp ảnh mùa thu Hà Nội đã trở thành một cuộc hẹn quen thuộc với tôi. Năm nào khi thành phố vào thu, tôi cũng dành thời gian xuống phố chụp ảnh. Mỗi bộ ảnh lại lưu giữ một kỷ niệm riêng”.

Việc trở lại vào mỗi mùa thu khiến những bức ảnh dần trở thành dấu mốc cá nhân. Khung cảnh có thể vẫn là hàng cây, bức tường hay góc phố ấy, nhưng mỗi lần xuất hiện trong ảnh lại gắn với một thời điểm khác của tuổi trẻ. Với Liễu, đây không còn là hoạt động nhất thời: điều đưa cô trở lại không chỉ là mong muốn có thêm hình đẹp, mà còn là cảm giác gặp lại Hà Nội trong thời khắc mình yêu thích.

Các nhóm bạn trẻ lựa chọn trang phục, chuẩn bị thiết bị và cùng nhau thực hiện những bộ ảnh trong tiết thu dịu mát. Ảnh: Diệu Linh

Máy ảnh và điện thoại giúp việc lưu giữ hình ảnh trở nên dễ dàng, nhưng sự chuẩn bị về thời gian, trang phục và địa điểm cho thấy người trẻ không ghi lại mùa một cách ngẫu nhiên. Họ chủ động tạo ra kỷ niệm, đồng thời đưa hình ảnh của những công trình và tuyến phố lâu năm vào câu chuyện riêng của mình.

Kiến trúc Bắc Môn, tà áo dài và sắc lá vàng tạo nên sự giao thoa giữa dấu ấn phố cũ với nhịp sống của người trẻ. Ảnh Diệu Linh

Sức hút của thu Hà Nội vì thế không chỉ đến từ thời tiết đẹp hay màu lá. Mùa có khả năng làm mới những nơi vốn rất quen, tạo một lý do để con người gặp lại thành phố bằng tâm thế khác. Với Nhung, chỉ một cuộc đi bộ cũng đủ nhận ra sự đổi thay; với Liễu, cảm giác ấy đã trở thành cuộc hẹn được giữ qua từng năm.

Hai câu chuyện gặp nhau ở mong muốn đi chậm hơn, nhìn kỹ hơn và giữ lại một phần quãng giao mùa ngắn ngủi. Khi lá đã rơi hết và nắng thu đi qua, những bức ảnh còn ở lại như dấu mốc của một mùa khác trong tuổi trẻ, đồng thời nối ký ức riêng của mỗi người với vẻ đẹp bền bỉ của Hà Nội.

Những chiếc lá vàng dưới nắng trở thành dấu hiệu gần gũi của mùa thu trên phố Hà Nội. Ảnh: Diệu Linh