Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang 2026 sẽ diễn ra từ ngày 13-15/11 tại Đà Lạt

Ban Chỉ đạo hoạt động Thành phố sáng tạo Âm nhạc của UNESCO tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026.

Đây là hoạt động trọng điểm nhằm thực hiện các cam kết với Mạng lưới các Thành phố sáng tạo của UNESCO, đồng thời tạo không gian giao lưu, kết nối và sáng tạo cho nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế.

Theo kế hoạch, ngày 13/11, Festival mở đầu với hội thảo khoa học “Đà Lạt - Thành phố sáng tạo âm nhạc của UNESCO: Âm nhạc, sáng tạo và phát triển bền vững” cùng chương trình giới thiệu, trình diễn hai tác phẩm nhạc kịch tại Nhà hát Dalat Opera House.

Festival Âm nhạc quốc tế Lang Biang năm 2026 dự kiến diễn ra từ ngày 13-15/11/2026 tại khu vực Đà Lạt. Ảnh: BTC

Điểm nhấn của sự kiện là Chương trình Âm nhạc quốc tế Lang Biang diễn ra ngày 14/11 tại Quảng trường Lâm Viên, với sự tham gia của các nghệ sĩ, ban nhạc trong nước và quốc tế. Chương trình được truyền hình trực tiếp trên Báo và Phát thanh, Truyền hình Lâm Đồng, phục vụ miễn phí người dân.

Ngày 15/11, Festival tiếp tục với sân khấu thực cảnh tái hiện Tín ngưỡng thờ Mẫu Thượng Ngàn tại Đền thờ Quốc Tổ Hùng Vương, phường Cam Ly - Đà Lạt; cùng chương trình giao lưu giữa các ban nhạc đến từ Cuba, Hàn Quốc, Nga, Mỹ và Việt Nam tại Quảng trường Lâm Viên.

Festival nhằm quảng bá hình ảnh văn hóa, con người, cảnh quan và du lịch Lâm Đồng đến du khách trong, ngoài nước. Ảnh: BTC

Trong suốt 3 ngày, Bảo tàng Lâm Đồng tổ chức không gian trải nghiệm nhạc cụ truyền thống, giới thiệu nhạc cụ và thực hành âm nhạc của các dân tộc, kết hợp trình diễn cồng chiêng và hoạt động trải nghiệm dành cho người dân, du khách.

Thông qua Festival, Lâm Đồng kỳ vọng tăng cường kết nối âm nhạc với du lịch, khơi dậy sức sáng tạo từ các giá trị văn hóa truyền thống, thúc đẩy phát triển công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo, đồng thời quảng bá hình ảnh địa phương đến công chúng trong nước và quốc tế.