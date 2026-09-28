Về nơi lưu dấu thời gian

Toàn cảnh Phủ Lời nhìn từ trên cao.

Phủ Lời ngày nay thuộc thôn Lạc Trung, xã Yên Trường. Phủ tọa lạc trên khu đất cao rộng với tổng diện tích 4652,3m2.

Phủ Lời là một công trình kiến trúc độc đáo, các họa tiết được chạm khắc tinh vi, với kết cấu được phân bố gồm các hạng mục: Cổng - sân - nhà giải vũ và Phủ Chính cùng với đường lên tượng Quán Thế Âm Bồ tát trên đỉnh núi Lời.

Cổng được xây dựng kiên cố gồm bốn trụ biểu. Hai trụ chính đắp chạm nổi tượng hình chim phượng lật, lồng đèn đắp hình hoa lá, đường gờ chỉ nho thanh thoát chạy dọc thân.

Sân phủ lát đá xanh, giữa sân là một giếng cổ, nước trong vắt, không lúc nào cạn.

Phủ chính kiến trúc chữ nhị gồm tiền đường và hậu cung. Tiền đường gồm 5 gian, 6 vì kèo bằng gỗ làm theo kiểu giá chiêng, chồng giường. Phía trước tiền đường ở hai bên hồi nhà xây hai cột nanh vuông vức, đỉnh cột nanh đắp hình phượng lật, đầu hồi tường xây giật cấp kiểu giá sơn.

Đi qua hai cửa thông từ tiền đường xuống hậu cung là sân thiên tỉnh. Từ sân thiên tỉnh lên nền hậu cung gồm 5 bậc. Hậu cung gồm một gian hai trái mái cong... Từ đó, đã tạo nên diện mạo khang trang, linh thiêng.