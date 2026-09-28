Sao Hàn khen rau muống xào tỏi 'ngon đến khó tin' khi du lịch Phú Quốc

Sao Hàn có cách ăn bún chả độc lạ, khen rau muống ngon như 'chất gây nghiện' Lee Changsub cho biết chưa từng ăn rau muống xào tỏi tại Hàn Quốc. Vị ngọt, giòn của rau hòa cùng mùi tỏi phi khiến anh thích thú, vừa ăn vừa gật gù.

Ngày thứ 2 trong chuyến đi Phú Quốc "bão táp" được Lee Changsub (BTOB) dành cho "niềm hạnh phúc" khám phá ẩm thực.

Nam ca sĩ Hàn Quốc gọi Việt Nam là "đất nước của phở với những điều kỳ lạ", lần lượt trải nghiệm nhiều món ăn đặc trưng, từ bún quậy, phở bò, bún chả, bánh xèo, hải sản đến rau muống xào tỏi.

Bún quậy

Địa điểm đầu tiên là một quán bún quậy nổi tiếng ở Phú Quốc. Khác với hình dung quen thuộc của người Hàn Quốc về các món bún, phở Việt Nam thường dùng thịt bò như nạm hay bò thái mỏng, món ăn tại đây có nước dùng hải sản, nổi bật với mực, chả tôm và chả cá.

Quán để sẵn quất, bột ngọt, muối và ớt để thực khách tự pha nước chấm theo khẩu vị. Nam ca sĩ gọi một tô "full topping" giá 98.000 đồng, gồm mực trứng tươi, chả tôm và chả cá, cùng nước mía.

Changsub gọi một bán bún quậy "full topping" và nước mía. Ảnh: Cắt từ video.

Changsub ban đầu liên tưởng nước dùng đến một món mì hải sản cay của Hàn Quốc, nhưng sau khi nếm thử lại thấy vị thanh, ngọt tự nhiên, gợi nhớ canh nghêu hoặc súp cá. Sợi bún tươi nhỏ và mềm, được anh so sánh với mì somen.

Anh đặc biệt thích mực và chả tôm, nhận xét phần chả có kết cấu giống chả cá. Vị khách cho rằng món này phù hợp cho bữa sáng hoặc dùng sau một đêm uống rượu, song lưu ý rau mùi có thể khiến một số người không quen.

"Ngon quá, ăn để giải rượu thì chắc chắn đứng số một", anh nói.

So với phở bò truyền thống, bún quậy có hương vị nhẹ và thanh hơn nhờ nước dùng hải sản. Changsub kết luận phở bò đậm vị thịt, còn bún quậy mang vị ngọt tự nhiên của hải sản.

Nam ca sĩ Hàn Quốc đặc biệt thích chả tôm trong bát bún quậy. Ảnh: Cắt từ video.

Ăn bún chả kiểu độc lạ

Buổi trưa, Changsub dùng bữa tại một nhà hàng phục vụ các món ăn truyền thống Việt Nam. Anh gọi phở bò đặc biệt gồm tái, nạm, gầu, cùng bún chả, bánh xèo và bia địa phương.

Các món ăn vừa được dọn ra, nam ca sĩ liền nhận xét "trông hấp dẫn", nhất là phần thịt trong tô phở. Sau khi nếm nước dùng, anh tiếp tục so sánh với tô bún quậy vừa ăn. Nếu bún quậy có vị hải sản, gợi liên tưởng đến canh nghêu, phở bò lại đậm vị thịt hơn.

Cách ăn "bún chả chan" của Changsub. Ảnh: Cắt từ video.

Với bún chả, thay vì cho nước chấm vào bát rồi nhúng các nguyên liệu vào như cách được hướng dẫn, Changsub đề xuất cách ăn "bún chả chan", tức đổ trực tiếp nước mắm vào khay bún và rau.

Đến bánh xèo, Changsub cuốn bánh cùng rau xà lách và bánh tráng thành một phần khá lớn rồi ăn gọn trong một miếng. "Đỉnh quá, ngon thật, món này ngon quá", nam ca sĩ xuýt xoa.

Anh cũng thắc mắc vì sao khi cuốn phải lật mặt rau xà lách. Sau khi được giải thích phần mềm nên đặt vào phía trong, anh làm theo và nhận thấy cách cuốn này giúp món ăn dễ ăn hơn. Dù đã no, nam ca sĩ vẫn cho biết chưa muốn dừng lại.

Vị khách Hàn Quốc cuốn bánh xèo "điệu nghệ". Ảnh: Cắt từ video.

Rau muống xào tỏi 'ngon đến khó tin'

Đến bữa tối, Changsub chọn một nhà hàng hải sản ven biển được nhiều khách Hàn Quốc yêu thích. Thực đơn tại đây có cả tiếng Hàn, không gian hướng ra biển, thích hợp để ngắm hoàng hôn.

Anh gọi một con tôm hùm nặng 595 gram, giá khoảng 30.000 won, tương đương hơn 500.000 đồng, cùng cơm chiên và rau muống xào tỏi. Sau khi nếm thử tôm hùm chấm nước sốt, vị khách khen món ăn hấp dẫn đến mức "cứ muốn ăn thêm".

Changsub kể chưa từng ăn rau muống xào tỏi tại Hàn Quốc. Vị ngọt, giòn của rau hòa cùng mùi tỏi phi khiến anh thích thú, vừa ăn vừa gật gù. Nam ca sĩ nhận xét đây là loại rau có kết cấu khá đặc biệt, gọi món ăn "ngon khó tin" và ví như một "chất gây nghiện", càng ăn càng muốn gắp thêm.

Đầu tháng 9, rau muống xuất hiện trên đài truyền hình Hàn Quốc KBS trong phóng sự về mô hình trang trại của một cô dâu Việt. Trước đó, rau muống xào tỏi từng được chuyên trang ẩm thực quốc tế TasteAtlas xếp vào nhóm món ăn "ngon nhất Đông Nam Á" và được nhiều sao Hàn yêu thích.

Món rau muống xào tỏi. Ảnh: Cắt từ video.

Điểm đến cuối cùng là nhà hàng ven biển trong một khu nghỉ dưỡng. Anh gọi một khay hải sản nướng thập cẩm và cơm chiên thịt cua.

Nhà hàng được giới thiệu là nơi ngắm hoàng hôn đẹp trên đảo, nhưng thời tiết hôm đó không thuận lợi. Gió lớn đến mức Changsub phải giữ cả người lẫn đồ ăn để tránh bị thổi bay. Anh khen sò điệp nướng mỡ hành béo ngậy, còn cơm chiên cua có vị vừa miệng, cách chế biến tinh tế.

Kết thúc chuyến đi, nam ca sĩ Hàn Quốc hài hước ví trải nghiệm ở Phú Quốc gian khổ không kém chương trình truyền hình thực tế Luật Rừng (Law of the Jungle).

"Chuyến đi Phú Quốc vào mùa mưa thực sự khác biệt và mang lại nhiều tiếng cười", anh nói.

Biểu cảm "mãn nguyện" của Changsub sau khi ăn rau muống xào tỏi. Ảnh: Cắt từ video.

Trước đó, từ ngày 11/9, Changsub đăng tải video về chuyến nghỉ dưỡng Phú Quốc mừng kênh YouTube đạt 200.000 người theo dõi. Anh dành ngày đầu tiên trải nghiệm thuyền thúng trên sông Cửa Cạn, cách trung tâm đảo khoảng 6 km.

Vị khách khen cảnh sông nước tuyệt đẹp, không khí dễ chịu và khuyên người hâm mộ nên thử ngồi thuyền thúng ở Việt Nam ít nhất một lần. Tuy nhiên, khi bầu trời tối sầm rồi mưa lớn, đoàn phải tìm chỗ trú trong một lán ven sông.

Mưa ngớt, nhóm tiếp tục hành trình bằng thuyền thúng. Chiếc thuyền quay nhanh trên sông khiến Changsub chóng mặt, suýt nôn. Anh ví cảm giác này với Disco Pang Pang, trò chơi cảm giác mạnh nổi tiếng tại Hàn Quốc.

Ngoài thuyền thúng, nam ca sĩ còn trải nghiệm massage toàn thân, tẩy da chết và tham gia thử thách cầm 100.000 đồng đi chợ đêm Phú Quốc.

Trời mưa xối xả khiến tour thuyền thúng của Changsub "dở khóc dở cười". Ảnh: Cắt từ video.

Trong 8 tháng, Việt Nam đón gần 16 triệu lượt khách quốc tế, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái và hoàn thành 63,6% kế hoạch năm. Trong 10 thị trường nguồn lớn nhất, Hàn Quốc đứng thứ hai với khoảng 2,76 triệu lượt, chiếm 17,3%.

Một số du khách Hàn Quốc nhận xét Phú Quốc xứng danh "Maldives của Việt Nam", yêu thích nơi đây nhờ chi phí hợp lý, nguồn hải sản tươi ngon, biển xanh, cát trắng và hệ thống khu nghỉ dưỡng tiện nghi với nhiều dịch vụ thư giãn như massage, tắm bùn.

Các hoạt động như tour khám phá đảo, lặn biển và câu mực cũng được nhiều người Hàn Quốc đánh giá là những trải nghiệm nên thử.

Phú Quốc mưa trắng xóa, Lee Changsub (BTOB) 'quay cuồng' đi thuyền thúng Mừng kênh YouTube đạt 200.000 người đăng ký, Lee Changsub đến Phú Quốc du lịch nhưng gặp mưa lớn khi trải nghiệm thuyền thúng trên sông Cửa Cạn.

Châu Sa