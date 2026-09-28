Bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, trách nhiệm thế hệ trẻ

Chương trình do Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp với Đoàn Thanh niên Mặt trận tổ quốc các đoàn thể Trung ương và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức.

Tọa đàm, gặp mặt, tặng quà thân nhân của Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026).

Bí thư Tỉnh đoàn Ninh Bình Trần Ngọc Nam cho biết, đây là hoạt động thiết thực diễn ra đúng dịp kỷ niệm 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, để tuổi trẻ hôm nay tìm hiểu, ghi nhớ và tri ân những người con ưu tú đã anh dũng hy sinh vì quê hương, đất nước, bồi đắp lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Chương trình cũng giúp cán bộ, đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên hiểu hơn về sự kiện lịch sử đặc biệt này, tạo cơ hội để thế hệ trẻ tìm hiểu, suy ngẫm và bồi đắp niềm tự hào về truyền thống cách mạng, thêm trân trọng những người đã dành trọn tuổi xuân cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Qua cuộc thi, những câu chuyện, tư liệu và dấu ấn về Mười nữ dân quân Lam Hạ đã được lan tỏa rộng rãi trong đoàn viên, thanh niên, học sinh, sinh viên. Mỗi lượt tham gia, bài dự thi hưởng ứng là cách để thế hệ hôm nay bày tỏ lòng biết ơn, sự trân trọng đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Tọa đàm, gặp mặt và giao lưu với thân nhân Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ, các nhân chứng lịch sử và thế hệ trẻ mang đến nhiều câu chuyện, ký ức và góc nhìn chân thực về những năm tháng chiến đấu, hy sinh của các chị. Những chia sẻ từ thân nhân, người đã trực tiếp sống và chứng kiến thời kỳ lịch sử ấy sẽ giúp ký ức về Mười nữ dân quân Lam Hạ được tiếp nối bằng những câu chuyện gần gũi, chân thực và giàu cảm xúc. Qua đó, các giá trị của lịch sử vừa được ghi nhớ qua tư liệu, được truyền lại qua lời kể, qua sự gặp gỡ giữa các thế hệ, hình ảnh, tinh thần và những điều tốt đẹp mà Mười nữ dân quân Lam Hạ để lại tiếp tục được thế hệ trẻ hôm nay đón nhận, trân trọng và tiếp nối bằng những việc làm cụ thể.

Đoàn viên tỉnh Ninh Bình tặng hoa và quà cho thân nhân Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ.

Tại chương trình tọa đàm “Mười đóa hoa Lam Hạ - Ký ức còn mãi” các đại biểu, đoàn viên, thanh niên đã được bác Vũ Thị Nhung, cựu quân nhân trận địa pháo phòng không Lam Hạ và bác Vũ Văn Thước (em trai của liệt sĩ Vũ Thị Thuận) chia sẻ những kỉ niệm về những năm tháng ác liệt của cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ cứu nước, đặc biệt là các trận chiến đấu ngày 1/10/1966, ngày 9/10/1966 và ngày 7/7/1967 khiến các nữ dân quân Lam Hạ đã lần lượt anh dũng hy sinh trên trận địa phòng không.

Dịp này, Tỉnh đoàn Ninh Bình phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình tổ chức trao giải cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu 60 năm Ngày hy sinh của Mười nữ dân quân pháo phòng không Lam Hạ (1966 - 2026)” triển khai từ ngày 7- 27/9. Cuộc thi đã thu hút 112.536 thí sinh tham gia với 291.677 lượt dự thi. Ban tổ chức trao phần thưởng cho 3 cá nhân đạt giải Nhất tuần gồm: Em Trần Thị Vân Hà, học sinh lớp 9A2, Trường Trung học Cơ sở Khánh Hội, xã Khánh Hội; chị Phạm Thị Hạnh, Trường Tiểu học Lý Thường Kiệt; chị Nguyễn Thị Hương Sen, Bí thư Chi đoàn trường Tiểu học Hà Nam, phường Hà Nam.

Trao tặng quà cho thân nhân Mười nữ liệt sĩ dân quân pháo phòng không Lam Hạ đã hy sinh.

Ban tổ chức trao Giải Nhất tập thể cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Nam Định; giải Nhì cho các tập thể gồm Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Hà Nam và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phường Phủ Lý cùng 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.