Giải mã ADN, nối lại những cuộc đoàn tụ
Những nỗ lực bền bỉ, thần tốc của hơn 3.000 cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô trong chưa đầy 2 tháng qua không chỉ mang lại kết quả vượt bậc mà còn thắp sáng hy vọng đoàn tụ cho hàng nghìn gia đình liệt sĩ.
Nhưng những mẫu ADN được thu nhận mới chỉ là bước đầu của một hành trình còn nhiều thử thách: làm thế nào để từ những phần hài cốt đã nằm dưới lòng đất hàng chục năm, có thể xác định chính xác danh tính, quê quán của từng liệt sĩ? Câu trả lời đang được tiếp nối bằng khoa học, công nghệ và sự bền bỉ của những người làm công tác giám định ADN – với một mục tiêu duy nhất: trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/giai-ma-adn-noi-lai-nhung-cuoc-doan-tu-419733.htm