Giải mã ADN, nối lại những cuộc đoàn tụ

Nhưng những mẫu ADN được thu nhận mới chỉ là bước đầu của một hành trình còn nhiều thử thách: làm thế nào để từ những phần hài cốt đã nằm dưới lòng đất hàng chục năm, có thể xác định chính xác danh tính, quê quán của từng liệt sĩ? Câu trả lời đang được tiếp nối bằng khoa học, công nghệ và sự bền bỉ của những người làm công tác giám định ADN – với một mục tiêu duy nhất: trả lại tên cho những người đã hy sinh vì Tổ quốc.

Hoa Mai