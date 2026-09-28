Hà Nội: Chùa An Lạc tổ chức Lễ thượng lương, an vị long cốt ngôi Tam bảo

Buổi lễ có sự hiện diện của Thượng tọa Thích Đức Lợi, Phó ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Nghi lễ T.Ư; Thượng tọa Thích Thanh Hòa, Ủy viên Ban Hoằng pháp T.Ư, Phó ban Hoằng pháp GHPGVN TP.Hà Nội; Ni sư Thích Minh Tâm, trụ trì chùa Thiên Tuế; Ni sư Thích Minh Thông, trụ trì chùa An Lạc; chư tôn đức Tăng Ni trụ trì các tự viện trên địa bàn TP.Hà Nội và các địa phương lân cận; đại diện chính quyền địa phương, các ban, ngành, đoàn thể thôn An Lạc; cùng đông đảo Phật tử các đạo tràng, Phật tử gần xa và nhân dân địa phương tham dự.

Thượng tọa Thích Đức Lợi chia sẻ về ý nghĩa của lễ thượng lương

Được biết, chùa An Lạc được khôi phục vào những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ XX, do nhân dân địa phương và các bậc cao niên xây dựng, làm nơi thờ Phật và sinh hoạt tín ngưỡng. Trải qua hơn 40 năm, ngôi Tam bảo dần xuống cấp, không còn đáp ứng đầy đủ nhu cầu tu học và sinh hoạt của Phật tử, nhân dân.

Từ khi Ni sư Thích Minh Thông về trụ trì, cùng với sự chung tay của Phật tử và nhân dân địa phương, khuôn viên chùa và các công trình phụ trợ từng bước được chỉnh trang, kiến thiết.

Trưởng thôn An Lạc Nguyễn Thị Thêm phát biểu

Ban đạo từ tại buổi lễ, Thượng tọa Thích Đức Lợi nhấn mạnh ý nghĩa của việc kiến lập, gìn giữ ngôi già-lam, nơi phụng thờ Tam bảo và cũng là chốn trở về trong đời sống tâm linh của người dân.

Thượng tọa ghi nhận sự nỗ lực của Ni sư Thích Minh Thông trong quá trình kiến thiết chùa An Lạc; đồng thời nhấn mạnh, để một công trình Phật giáo được thành tựu cần có sự đồng tâm, chung sức của người trụ trì, chính quyền địa phương, Phật tử, nhân dân, các nhà hảo tâm và những người hữu duyên với Tam bảo.

Khóa lễ cầu nguyện

Chia sẻ về ý nghĩa của lễ thượng lương, Thượng tọa cho biết, thượng lương biểu trưng cho sự cao cả, trí tuệ và viên mãn. Lễ thượng lương không chỉ mang ý nghĩa đánh dấu bước tiến mới về mặt kiến thiết, một giai đoạn quan trọng của công trình mà còn gửi gắm tâm nguyện xây dựng một nơi phụng thờ Tam bảo trang nghiêm, một không gian tu học và nương tựa tâm linh lâu dài cho Phật tử và nhân dân, nguyện cầu quốc thái dân an, thế giới hòa bình.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Thêm, Trưởng thôn An Lạc ghi nhận sự nỗ lực của Ni sư trụ trì cùng sự đồng thuận của chính quyền, nhân dân, Phật tử và các nhà hảo tâm trong quá trình kiến thiết ngôi Tam bảo. Bà cũng bày tỏ mong muốn công trình tiếp tục nhận được sự quan tâm, chung tay của Phật tử gần xa, các nhà hảo tâm và mạnh thường quân, để những hạng mục còn lại sớm được hoàn thiện.

Thượng lương, an vị long cốt ngôi Tam bảo chùa An Lạc

Tiếp đó, trong không khí trang nghiêm, chư tôn đức cử hành nghi thức thượng lương, an vị long cốt ngôi Tam bảo chùa An Lạc.

Trước Tam bảo, chư tôn đức nhất tâm cầu nguyện cho lễ thượng lương được thành tựu viên mãn; công trình kiến thiết chùa An Lạc được thuận duyên, sớm hoàn thành