Hải Phòng: Khai hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026

Ông Lê Ngọc Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố thực hiện nghi thức khởi trống khai hội. Ảnh nguồn CTTTP

Tham dự buổi lễ, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu; Phó Trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn; Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an; Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ Việt Nam Phạm Tất Thắng cùng các đại biểu Trung ương.

Về phía Hải Phòng có Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu; Chủ tịch UBND thành phố Đỗ Thành Trung; Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Hiệu; Phó Bí thư Thành ủy Đỗ Mạnh Hiến cùng đại diện các sở, ban, ngành, địa phương và đông đảo nhân dân, du khách.

Trong không gian linh thiêng của đền Kiếp Bạc, các nghi thức tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn được tổ chức trang nghiêm. Đây là dịp để người dân và du khách tưởng nhớ vị anh hùng dân tộc, người có vai trò đặc biệt trong cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông thế kỷ XIII.

Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn gắn liền với những chiến thắng lớn như Đông Bộ Đầu, Hàm Tử, Chương Dương, Vạn Kiếp và đỉnh cao là chiến thắng Bạch Đằng năm 1288. Tư tưởng trọng dân, đặc biệt là quan điểm “khoan thư sức dân”, vẫn được nhắc nhớ như một giá trị có ý nghĩa lâu dài trong lịch sử dân tộc.

Nghi lễ tuyên đọc văn tế Đức Thánh Trần. Ảnh nguồn CTTTP

Nghi lễ tuyên đọc văn tế, rước văn và dâng hương được tiến hành trong sự thành kính của đại biểu, nhân dân và du khách. Tiếng trống khai hội do Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH thành phố Lê Ngọc Châu thực hiện đã mở đầu chuỗi hoạt động của mùa lễ hội năm nay.

Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026 diễn ra từ ngày 26/9 đến 4/10 với nhiều hoạt động văn hóa, tín ngưỡng truyền thống. Các nghi lễ như cáo yết, khai ấn, cầu an, hội hoa đăng, rước bộ tiếp tục được duy trì, góp phần bảo tồn những thực hành văn hóa đã được trao truyền qua nhiều thế hệ.

Một điểm đáng chú ý trong đêm khai hội là lễ công bố Bộ nhận diện thương hiệu Di sản thế giới Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Việc công bố bộ nhận diện diễn ra trong thời điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với công tác quảng bá và phát huy giá trị di sản. Quần thể di tích trải rộng trên địa bàn Hải Phòng, Quảng Ninh và Bắc Ninh, tạo nên không gian văn hóa, lịch sử và tín ngưỡng có sự liên kết giữa nhiều địa phương.

Từ dấu mốc được UNESCO ghi danh, yêu cầu đặt ra không chỉ là bảo vệ các giá trị vật thể và phi vật thể, mà còn phải nâng cao hiệu quả giới thiệu di sản đến cộng đồng và du khách quốc tế. Bộ nhận diện thương hiệu được kỳ vọng tạo sự thống nhất trong hoạt động truyền thông, quảng bá, đồng thời góp phần hình thành các sản phẩm du lịch gắn với giá trị nổi bật toàn cầu của quần thể.

Chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” tại Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc mùa Thu 2026. Ảnh nguồn CTTTP

Trong chương trình khai hội, chương trình nghệ thuật “Vạn Kiếp - Hào khí ngàn năm” mang đến những tiết mục kết hợp giữa âm nhạc, múa và trống hội.

Với thời lượng khoảng 25 phút, chương trình lấy cảm hứng từ lịch sử vùng đất Vạn Kiếp, tái hiện hình ảnh quân dân nhà Trần trong những cuộc kháng chiến chống ngoại xâm. Nhịp trống chuyển từ chậm rãi sang mạnh mẽ, tạo không khí hào hùng và khơi gợi niềm tự hào về truyền thống dựng nước, giữ nước.

Các tiết mục nghệ thuật cũng khai thác những giá trị gắn với Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn, Thiền phái Trúc Lâm và danh nhân Nguyễn Trãi. Những ca khúc về Côn Sơn - Kiếp Bạc và miền di sản được thể hiện theo hướng kết hợp chất liệu truyền thống với phương thức biểu diễn hiện đại.

Theo Ban Tổ chức, lễ hội năm nay không chỉ hướng tới việc duy trì các nghi lễ truyền thống mà còn tăng cường trải nghiệm văn hóa, du lịch cho người dân và du khách.

Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 ông Nguyễn Minh Hùng phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại lễ khai hội, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Tổ chức Lễ hội Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 ông Nguyễn Minh Hùng nhấn mạnh vị trí đặc biệt của vùng đất Vạn Kiếp trong lịch sử dân tộc.

Kiếp Bạc từng là đại bản doanh của Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn trong các cuộc kháng chiến chống quân Nguyên - Mông. Qua nhiều thế kỷ, nơi đây trở thành địa chỉ sinh hoạt tín ngưỡng quan trọng, đặc biệt trong tín ngưỡng thờ Đức Thánh Trần.

Lễ hội mùa Thu năm nay vì vậy mang thêm ý nghĩa khi diễn ra sau dấu mốc UNESCO ghi danh Quần thể Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản Văn hóa Thế giới.

Đây cũng là dịp để Hải Phòng phối hợp với Quảng Ninh và Bắc Ninh tăng cường kết nối trong bảo tồn, giáo dục, truyền thông và phát triển các sản phẩm du lịch dựa trên giá trị di sản.

Từ một lễ hội truyền thống, Côn Sơn - Kiếp Bạc đang đứng trước cơ hội mở rộng không gian quảng bá, đưa những giá trị lịch sử, văn hóa và tín ngưỡng của vùng đất xứ Đông đến gần hơn với công chúng trong nước và quốc tế.

Mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 vì thế không chỉ là dịp tưởng niệm Hưng Đạo Đại vương Trần Quốc Tuấn mà còn đánh dấu bước chuyển mới trong hành trình bảo tồn và phát huy giá trị của vùng di sản thế giới, hướng tới xây dựng điểm đến văn hóa - tâm linh gắn với phát triển du lịch bền vững.