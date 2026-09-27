Trang trọng Lễ tưởng niệm 62 năm Vụ thảm sát Giồng Sắn

Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, xã Đại Phước nghiêm trang trong lễ tưởng niệm. Ảnh: Thiên Kim

Dự lễ có Phó Bí thư Thành ủy Đồng Nai Võ Tấn Đức; Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Lê Thị Ngọc Loan; cùng các đồng chí lãnh đạo xã Đại Phước; đại diện các cơ quan, đơn vị, ban, ngành, đoàn thể, thân nhân các nạn nhân và đông đảo cán bộ, nhân dân địa phương.

Các đại biểu thắp hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia Vụ thảm sát Giồng Sắn. Ảnh: Thiên Kim

Tại buổi lễ, các đại biểu đã thành kính dâng hoa, dâng hương và dành phút mặc niệm tưởng nhớ 536 thường dân vô tội đã hy sinh trong Vụ thảm sát Giồng Sắn vào ngày 27-9-1964. Đây là sự kiện lịch sử để lại những mất mát, tổn thất to lớn đối với nhân dân trên địa bàn.

Cách đây 62 năm, tại khu vực ngã ba Giồng Sắn, máy bay địch đã ném bom vào khu vực tập trung đông ghe, xuồng của người dân, làm 536 thường dân thiệt mạng và nhiều người bị thương. Sự kiện đã trở thành một dấu mốc đau thương trong lịch sử đấu tranh cách mạng của vùng đất Nhơn Trạch và là ký ức không thể phai mờ đối với nhiều thế hệ.

Đoàn đại biểu vào thắp hương tưởng niệm tại Di tích Quốc gia Vụ thảm sát Giồng Sắn. Ảnh: Thiên Kim

Lễ tưởng niệm được tổ chức hàng năm không chỉ thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, mà còn là dịp để cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, cùng ôn lại truyền thống lịch sử, tưởng nhớ những người đã khuất và trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập, tự do hôm nay.

Phát huy truyền thống cách mạng và giàu nghĩa tình, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Đại Phước tiếp tục đoàn kết, nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp; đồng thời quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị Di tích Quốc gia Vụ thảm sát Giồng Sắn, góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, lòng yêu nước và trách nhiệm của các thế hệ hôm nay đối với quê hương, đất nước.