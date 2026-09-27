Nhà thờ Đức Bà Paris - Trái tim của nước Pháp

Kiệt tác kiến trúc

Nhà thờ Đức Bà Paris được khởi công xây dựng từ giữa thế kỷ XII ngay bên bờ sông Seine hiền hòa, thơ mộng. Qua gần 9 thế kỷ, công trình vẫn được coi là một trong những biểu tượng tiêu biểu của văn minh Thiên Chúa giáo phương Tây. Các giá trị kiến trúc và văn hóa đặc sắc, độc bản của công trình được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1991.

Quảng trường phía trước Nhà thờ theo lối đi vào cổng phía Tây, nơi có dấu tích Km số 0.

Công trình Nhà thờ có chiều dài 128 m, chiều rộng 48 m, đỉnh tháp chuông cao 96 m được xây dựng theo phong cách kiến trúc Gothic châu Âu, các mái vòm cong hình xương cá đối xứng hai bên. Bên ngoài có các tháp nhọn, bên trong là mái trần cao vút với các tấm kính và ô cửa sổ kính màu vô cùng tinh xảo. Điểm nhấn nổi bật ngay mặt tiền của nhà thờ là các ô cửa được lắp tranh kính, tái hiện những biến cố trong Kinh Thánh. Khi ánh sáng chiếu qua, không gian nhà thờ sẽ bừng sáng với những mảng màu sắc khác nhau, tạo nên một bản giao hưởng ánh sáng đặc sắc càng khiến cho khung cảnh lung linh, nhiệm màu.

Nhà thờ Đức Bà Paris có 3 cổng vào, nếu đi vào từ cổng phía Tây sẽ nhìn được toàn cảnh ba cửa vòm lớn cùng hai tháp chuông. Trên cổng vòm là quần thể tượng 28 vị vua triều Juda cùng nhiều hoa văn chạm khắc tinh xảo. Nổi bật nhất là bức tranh đá tái hiện khung cảnh Ngày Phán xét cùng tượng đồng khắc họa hình ảnh 12 vị tông đồ của Đức Chúa.

Cổng vào chính phía Tây được chạm khắc tranh đá tái hiện nhiều điển tích.

Quảng trường phía trước Nhà thờ hiện vẫn còn lưu giữ vị trí đặt Km số 0. Đây là một tấm bảng đồng hình tròn có đường kính 1 m với hoa văn ngôi sao 8 hướng được khảm chìm, đặt dưới mặt sàn đá lát sân. Nơi đây là “trái tim địa lý” của Thủ đô Paris dẫn đến toàn bộ hệ thống giao thông đường bộ của nước Pháp. Cậu hướng dẫn viên nói với mọi người rằng: “Nếu ai dừng bước đúng vị trí này, hướng mặt về Nhà thờ để tâm hồn lắng đọng, thanh tịnh nhất, chắc chắn sẽ có dịp trở lại nước Pháp”.

Trong cung Thánh là hai hàng cột đá được chạm khắc công phu. Trung tâm của Thánh đường có bốn cột trụ đá, tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng Giê-su, xung quanh là thiên thần được xây dựng ở vị trí trang trọng nhất. Sự giao hòa giữa tường đá, tranh kính, hệ thống ban thờ và ánh sáng tạo nên khung cảnh kiến trúc tuyệt đẹp, ấn tượng khó quên cho du khách tham quan.

Chứng nhân lịch sử

Nhà thờ Đức Bà Paris chưa phải là nhà thờ lớn nhất nước Pháp nhưng có tầm ảnh hưởng và sức thu hút nhất. Lịch sử của nước Pháp ghi dấu nhiều sự kiện trọng đại diễn ra tại ngôi Thánh đường này. Nơi đây chứng kiến vua Henry VI và vua Napoléon Bonaparte đăng quang.

Trung tâm thánh đường là tượng Đức Mẹ bồng Chúa Hài Đồng Giê-su.

Thánh đường diễn ra các đám cưới hoàng gia, nơi giáo dân đến cầu nguyện, người dân cùng nhau ăn mừng các dịp lễ lớn. Đặc biệt, tang lễ cựu Thủ tướng Pháp Charles De Gaulle và Thánh lễ cầu nguyện cho cựu Tổng thống Francois Mitterrand được tổ chức tại đây.

Nhà thờ Đức Bà Paris được ví như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến những cuộc đổi thay của Thủ đô Paris. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, ngôi Thánh đường vẫn an toàn, nguyên vẹn. Nhà thờ còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ của Cộng hòa Pháp và thế giới sáng tạo tác phẩm. Trong đó, nổi tiếng nhất là tác phẩm "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris" của đại văn hào Victor Hugo, nhân vật chính là thằng gù Quasimodo.

Nhà thờ Đức Bà Paris được ví như một chứng nhân lịch sử, chứng kiến những cuộc đổi thay của Thủ đô Paris. Trải qua nhiều cuộc chiến tranh, ngôi Thánh đường vẫn an toàn, nguyên vẹn. Nhà thờ còn trở thành nguồn cảm hứng cho nhiều nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ của Cộng hòa Pháp và thế giới sáng tạo tác phẩm. Trong đó, nổi tiếng nhất là tác phẩm "Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris" của đại văn hào Victor Hugo, nhân vật chính là thằng gù Quasimodo.

Lần đầu tiên được đến thăm Nhà thờ Đức Bà Paris khiến tôi vô cùng xúc động khi hồi tưởng lại kỷ niệm thời học sinh. Năm 1986, khi được chọn vào đội tuyển tham gia thi học sinh giỏi Văn tỉnh Hà Bắc, bố mua tặng tôi cuốn truyện đầu tiên là “Thằng gù Nhà thờ Đức Bà Paris". Khi đó, cả đội tuyển chuyền tay nhau đọc đi đọc lại cuốn truyện, chắc hẳn các bạn cũng giống như tôi, đều thầm ao ước sau này lớn lên được đến thăm trực tiếp Nhà thờ.

Với vẻ đẹp vượt thời gian, Nhà thờ Đức Bà Paris là hình ảnh biểu trưng cho tuyệt tác kiến trúc của nước Pháp, mỗi năm ngôi Thánh đường thu hút hàng chục triệu người trên khắp thế giới đến tham quan, trở thành công trình lịch sử văn hóa đón nhiều khách du lịch nhất tại châu Âu.