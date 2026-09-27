Vì sao Hà Nội khiến một người phương xa quay lại nhiều lần?

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Việt Nam dọc miền du ký 3 - Chu du Hà Nội

Tác giảLê Rin

Nhà xuất bảnNXB Công Thương/Thái Hà Books

Chu du Hà Nội - Việt Nam dọc miền du ký 3 của tác giả, họa sĩ Lê Rin được NXB Công Thương phát hành năm 2025. Cuốn sách dày 128 trang, trình bày song ngữ Việt - Anh, kết hợp tranh ký họa màu nước với những ghi chép từ hành trình khám phá Hà Nội của tác giả.

Qua 5 phần, Lê Rin đưa người đọc đi qua các di tích gắn với lịch sử Thăng Long, món ăn đặc trưng, làng nghề, nếp sinh hoạt và những công trình mang dấu ấn thời gian của thủ đô. Không chỉ giới thiệu điểm đến, cuốn sách còn ghi lại góc nhìn và tình cảm của một người phương xa dành cho Hà Nội, từ những lần lang thang phố cổ, ngắm Hồ Tây, thưởng thức ẩm thực đến nỗi nhớ thành phố mỗi khi mùa thu về.

Tôi là người miền Trung, đã sống gần hai thập kỷ ở trong Nam, và tất nhiên, lúc ấy tôi chưa từng ra Hà Nội. Hà Nội qua những ký ức thuở bé của tôi còn được in sâu bởi các chương trình trên tivi. Tôi mê chất giọng Hà Nội trầm ấm và ngọt ngào của các MC như Anh Tuấn, Thảo Vân, Diễm Quỳnh, đặc biệt là tiếng nói của cô Kim Tiến trên chương trình thời sự hàng đêm.

Thế là cách đây gần 10 năm, tôi cũng lần đầu được đặt chân đến vùng đất nghìn năm văn hiến. Tôi vẫn nhớ như in buổi sáng hôm đó, từ cửa sổ phòng khách sạn, khung cảnh Hà Nội hiện ra thật đẹp với tiết trời mát mẻ cùng một làn sương mờ sau một đêm mưa.

Rồi những năm sau đó, tôi đi thăm Hà Nội nhiều lần. Với một người đam mê khám phá thì mỗi lần đến đây tôi đều cố gắng ghé thăm các địa danh lịch sử, các di tích, phong cảnh... Tôi cũng thích ngồi trà chanh ở Nhà thờ Lớn vào giờ đêm hay tản bộ dạo mát dưới những hàng cây xanh mướt trên phố Phan Đình Phùng.

Tôi cũng thích buổi chiều ngắm hoàng hôn xuống bên bờ Hồ Tây. Đoạn đường Thanh Niên với rất nhiều cây xanh, chùa Trấn Quốc thấp thoáng dưới những tia nắng cuối ngày vẫn thật đẹp và rực rỡ. Hay những chuyến ghé thăm các di tích cổ như đền Quán Thánh, đền Ngọc Sơn, Văn Miếu Quốc Tử Giám để tìm hiểu thêm về một dòng thời gian của lịch sử đất nước.

Hà Nội nổi tiếng với khu phố cổ mà người ta hay gọi với cái tên thân thuộc “Hà Nội băm sáu phố phường”, như tựa sách điển hình trong văn học Việt Nam của nhà văn Thạch Lam. Ba mươi sáu phố phường nay đã thành khu phố cổ, với các tên phố mang vết thời gian như Hàng Gai, Hàng Mã, Hàng Gà... Nhưng những mái nhà đặc trưng kiểu cổ xưa thì đã không còn nhiều nữa mà thay bằng những ngôi nhà phố san sát nhau, chật chội và ồn ào. Nhưng tôi lại thích lang thang chạy dọc chạy xuôi trên chiếc xe máy hay lâu lâu lại có hứng tản bộ trên những con phố ở đây vì nó rất bình dị, một nét bình dị rất Hà Nội.

Chu Du Hà Nội là cuốn sách của tác giả Lê Rin, nằm trong series Việt Nam dọc miền Du Ký, do NXB Công Thương liên kết với Thái Hà Books ấn hành. Ảnh: @lerin_illustration.

Nếu muốn thưởng thức ẩm thực nổi tiếng, tôi thường rủ bạn tìm kiếm và luồn vào các con ngõ để ăn bún chả, bún đậu. Dạo gần đây tôi mới được thưởng thức món chả cá và tôi thật sự đam mê món ăn này. Một hương vị khó cưỡng dành cho những thực khách thích các món ăn có kèm với mắm tôm, một loại nước chấm không phải ai cũng ưa thích ngay cả đối với người Việt Nam.

Tôi gọi đây là “văn hóa mắm tôm” để chỉ những món ăn có dính dáng đến thức này. Có thể kể đến một vài ví dụ điển hình như bún đậu mắm tôm, chả cá, bún riêu cua đồng, bún thang, bún ốc... Món nào cũng ngon và tôi đều say mê.

Nhắc đến Hà Nội, tôi không thể không kể cho quý độc giả nghe về cốm. Trời vào thu Hà Nội, những gánh hàng cốm của các cụ, các chị, thậm chí là các chú, lững thững rảo quanh trên các con phố ở khu phố cổ. Trong cái tiết trời mát mẻ, một chút nắng vàng pha lẫn với chút nhộn nhịp, hương cốm thơm và thật lôi cuốn làm tôi nhớ đến “tiếng hát vượt thời gian” với chất giọng bay bổng của nữ danh ca Thái Thanh vang lên trong đầu.

Cả Hà Nội thơ mộng và hương cốm thơm nồng như được gói cả vào trong từng lời hát.

Một điều mà tôi cũng rất thích thú là chạy xe lên cầu Long Biên, ban đêm lẫn ban ngày. Chiếc cầu bắc qua con sông Hồng, nối Long Biên và Hoàn Kiếm.

Nhờ những chuyến đi đến nhiều địa phương trên khắp đất nước, tôi có cơ hội được khám phá những nơi này. Nơi nào cũng có nét văn hóa đặc sắc của riêng mình. Hà Nội làm cho tôi thấy nhớ mỗi khi mùa thu đến, vì tiết trời mát mẻ, một không khí mà sống ở giữa lòng Sài Gòn chúng tôi ít có được.