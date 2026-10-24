Vẻ đẹp Bản Meo

Tên gọi Bản Meo được ông Hoàng Tuấn Luyện, Giám đốc Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo giữ lại từ địa danh cũ như một cách gìn giữ dấu ấn quê hương Nam Dương. Nơi đây có những ngôi nhà sàn, nhà gỗ, gian bếp, vườn cây xanh mát và hồ nước thơ mộng.

Du khách trải nghiệm ở Bản Meo.

Các chi tiết như thổ cẩm, vật dụng sinh hoạt truyền thống, khu đón tiếp, không gian ẩm thực và vườn hoa, cây cảnh được bài trí hài hòa, tinh tế, tạo cảm giác gần gũi với đời sống đồng bào dân tộc thiểu số. Bên cạnh khu lưu trú, những căn nhà bằng gỗ cùng khu cắm trại với vật liệu thân thiện môi trường đem đến cho du khách nhiều lựa chọn.

Không chỉ là nơi nghỉ ngơi, Bản Meo còn mở ra hành trình khám phá vùng đất Nam Dương - nơi các dân tộc Sán Dìu, Sán Chí, Tày, Nùng, Dao, Cao Lan cùng sinh sống và bồi đắp nên không gian văn hóa đa dạng. Từ đây, du khách có thể đến với chùa Am Vãi, những vườn cây ăn quả theo mùa và làng nghề mỳ gạo Thủ Dương.

Không gian bếp lửa ở Bản Meo.

Ẩm thực là một phần không thể thiếu trong trải nghiệm tại Bản Meo. Những món ăn chế biến từ rau vườn, sản vật địa phương, mỳ gạo và các loại bánh mang đến hương vị riêng. Trong không gian sum vầy bên mâm cơm, du khách còn có dịp thưởng thức những điệu múa, lắng nghe làn điệu soọng cô của người Sán Dìu, hát then - đàn tính của đồng bào Tày…

Sức hấp dẫn của Bản Meo còn đến từ sự chân tình của người dân, những câu chuyện của người già, bàn tay khéo léo của phụ nữ trong gian bếp lửa… Điểm du lịch này được công nhận năm 2025, với 25 hộ dân trong cộng đồng tham gia và 155 hộ liên kết cung ứng dịch vụ. Nhiều đoàn khách, đặc biệt là giới trẻ, đã tìm đến đây để chụp ảnh, lưu trú qua đêm, họp lớp, hội khóa...

Với sự kết hợp giữa cảnh quan, văn hóa, ẩm thực và sinh kế cộng đồng, Bản Meo đang từng bước khẳng định hướng phát triển du lịch nông thôn xanh, bền vững. Mới đây, Hợp tác xã Du lịch cộng đồng Bản Meo được Sở Nông nghiệp và Môi trường đề cử là đại diện duy nhất của thành phố Bắc Ninh tham gia Hội thi điểm đến du lịch nông thôn Việt Nam tốt nhất năm 2026.