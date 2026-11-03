Hơn 2.500 khán giả tham dự đêm nhạc đặc biệt chào mừng Đại hội X và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN

Hòa thượng Thích Lệ Trang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Trị sự GHPGVN TP.HCM và Thượng tọa Thích Phước Nguyên, Phó Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự, Chánh Văn phòng II Trung ương tặng hoa chúc mừng Hòa thượng Thích Thọ Lạc, Trưởng ban Văn hóa Trung ương và các thành viên

Chương trình do Ban Văn hóa Trung ương cùng Ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM phối hợp tổ chức với các tiết mục hấp dẫn, thu hút hơn 2.500 khán giả là Tăng Ni, Phật tử, người yêu mến Phật giáo tham dự.

Trong phần phát biểu khai mạc, Thượng tọa Thích Trí Chơn, Phó ban Văn hóa Trung ương, Trưởng ban Văn hóa - Nghi lễ GHPGVN TP.HCM cho biết ánh sáng của Đạo pháp đã nuôi dưỡng, thấm đẫm tư duy, nếp nghĩ, nếp sống của người con Việt đã định hình nên một tôn giáo mang bản sắc của dân tộc Việt Nam. Qua những biến thiên của lịch sử, dù thế nào thì đạo Phật Việt Nam vẫn luôn đồng hành cùng dân tộc và cùng chung vận mệnh hưng suy của đất nước.

Thượng tọa Thích Trí Chơn phát biểu khai mạc

Đại nhạc hội đêm nay không chỉ mừng 45 thành lập GHPGVN và Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X mà còn khơi gợi tinh thần trách nhiệm của người con Phật mang một sứ mệnh gìn giữ và phát huy những thành quả đó.

"Những khúc hát, tiếng đàn là nhịp cầu để kết nối đến lòng người và mỗi giai điệu nghệ thuật đó là ánh sáng từ bi, trí tuệ, bao dung để người con Phật hiểu hơn tinh thần Đạo pháp và Dân tộc.", Thượng tọa Thích Trí Chơn nói thêm.

Chương trình được xây dựng thành ba chương nghệ thuật: Ánh đạo vàng; Phật giáo vàng son một thuở; Phật giáo đồng hành cùng dân tộc

Chương trình được xây dựng thành ba chương nghệ thuật: Ánh đạo vàng; Phật giáo vàng son một thuở; Phật giáo đồng hành cùng dân tộc đưa khán giả trở về với những trang sử vàng son của Phật giáo Việt Nam, từ thời Lý - Trần, tinh thần nhập thế của Phật hoàng Trần Nhân Tông, đến công hạnh của các bậc tiền nhân trong phong trào chấn hưng Phật giáo, sự kiện thống nhất Phật giáo năm 1981 và những thành tựu của Giáo hội hôm nay.

Tăng Ni, Phật tử tham dự

Được biết, đêm nhạc có sự góp mặt của NSƯT Vân Khánh, ca sĩ Phương Thanh, Đức Tuấn, Randy, Nguyễn Phi Hùng, Tố My, Quốc Đại, Thanh Lan, Diệu Đan, Khánh Loan, Lâm Thanh Sơn, Sa Huỳnh, Huỳnh Tuấn Du, Đỗ Hoài Anh, Vinh Nguyên, Hồ Khánh Long, Phương Vy, Quỳnh Anh, Thiên Hương, Gia đình Phật từ Phước Thạnh, Vũ đoàn Hương Sắc, Câu lạc bộ A Thăng Kid,...

Chương trình với các tiết mục đặc sắc đã để lại nhiều cảm xúc cho khán giả tham dự. Với bạn Nguyễn Lê Tường Vi (22 tuổi, ngụ phường Diên Hồng, TP.HCM) thì nhờ lời ca tiếng hát, cùng video trình chiếu đã giúp bạn hiểu rõ hơn những giá trị tốt đẹp của Phật giáo trong suốt chiều dài lịch sử Việt Nam.

"Mình không ngờ Phật giáo lại có lịch sử và chiều sâu văn hóa như vậy trong sự phát triển của đất nước Việt Nam. Và điều mình ấn tượng nhất trong đêm nhạc này chính là tinh thần nhập thế của Phật giáo đã được Ban Tổ chức diễn tả một cách sinh động.", Tường Vi chia sẻ.

Trong khuôn khổ Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Văn hóa Trung ương tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật như: triển lãm, thiền trà và dâng pháp phục tại Thư viện Trí Quảng vào chiều ngày 5-11. Tối 6-11 sẽ diễn ra Lễ hội hoa đăng cầu nguyện hòa bình và quốc thái dân an tại sân trước Đại giảng đường Minh Châu, Học viện Phật giáo VN tại TP.HCM (xã Bình Lợi); Nhạc kịch cải lương: Đức đệ nhất Pháp chủ GHPGVN Đại lão Hòa thượng Thích Đức Nhuận - tại Hội trường Minh Châu.

Một số hình ảnh ghi nhận:

Đêm nhạc đặc biệt "Quê hương một dải - Đạo sáng ngàn năm" diễn ra vào tối 3-11, bắt đầu cho chuỗi sự kiện văn hóa - nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ X, nhiệm kỳ 2026-2031 và Kỷ niệm 45 năm thành lập GHPGVN