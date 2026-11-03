Sân khấu kịch hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11

Theo kế hoạch, từ ngày 21 - 28.11, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ tổ chức chuỗi biểu diễn tại Rạp Nhà hát Kịch Việt Nam (số 1 Tràng Tiền, Hà Nội), Rạp Đại Nam (số 89 Phố Huế, Hà Nội) và Trung tâm Văn hóa Đống Đa (Hà Nội).

4 vở diễn được lựa chọn gồm: Mặt nạ người; Nghêu, Sò, Ốc, Hến; Điều còn lại và Ảo ảnh.

Hướng tới kỷ niệm Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Nhà hát Kịch Việt Nam tổ chức chuỗi biểu diễn với 4 vở diễn đặc sắc, giàu tính nghệ thuật và chiều sâu nhân văn; qua đó, góp phần bồi đắp đời sống tinh thần và đưa sân khấu kịch đến gần hơn với công chúng

Các tác phẩm mang đến những sắc thái nghệ thuật đa dạng, từ tiếng cười trào phúng đến những chiêm nghiệm sâu sắc về con người và cuộc sống, góp phần mở rộng cơ hội tiếp cận sân khấu cho nhiều đối tượng khán giả.

Mặt nạ người đặt ra những day dứt về hạnh phúc gia đình khi các thành viên vô tình xa cách bởi danh vọng, trách nhiệm và những tổn thương chưa được giãi bày. Với phong cách hài hước, hiện đại, Nghêu, Sò, Ốc, Hến khai thác tiếng cười trào phúng để phê phán thói hư tật xấu của tầng lớp thống trị.

Trong khi đó, Điều còn lại đề cao tình thương, sự bao dung và lòng vị tha, còn Ảo ảnh khắc họa những bi kịch tình yêu dang dở, gửi gắm thông điệp về giá trị hạnh phúc, sự can đảm và trách nhiệm trong mỗi lựa chọn.

Dù khai thác những đề tài khác nhau, các tác phẩm đều gặp gỡ ở chiều sâu nhân văn, hướng con người đến sự chân thành, lòng vị tha và khả năng thấu hiểu, sẻ chia trong các mối quan hệ, qua đó góp phần nuôi dưỡng những giá trị tốt đẹp trong đời sống.

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Mở đầu chuỗi hoạt động là vở diễn Mặt nạ người, diễn ra lúc 20h ngày 21.1, tại Rạp Nhà hát Kịch Việt Nam. Tiếp đó, vào 20h ngày 22.11, khán giả sẽ có dịp thưởng thức vở Nghêu, Sò, Ốc, Hến - tác phẩm mang đậm sắc thái hài hước, giàu tính trào phúng của sân khấu truyền thống.

Hai chương trình dự kiến phục vụ khoảng 200 khán giả mỗi đêm, với chính sách ưu đãi giảm 20% vé tại rạp đối với Mặt nạ người và giảm 10% đối với Nghêu, Sò, Ốc, Hến.

Đáng chú ý, trong ngày Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, Nhà hát Kịch Việt Nam sẽ biểu diễn vở Điều còn lại, tại Rạp Đại Nam (Hà Nội), lúc 20h.

Chương trình áp dụng chính sách tặng 20% vé tại rạp. Đây là một trong những điểm nhấn của chuỗi hoạt động, góp phần tạo điều kiện để đông đảo công chúng tiếp cận nghệ thuật sân khấu trong dịp này.

Chuỗi biểu diễn tiếp tục với vở Mặt nạ người vào 20h ngày 25.11, tại Trung tâm Văn hóa Đống Đa. Đêm diễn được áp dụng chính sách tặng 20% vé tại rạp, mở rộng cơ hội thưởng thức kịch nói cho người dân trên địa bàn.

Khép lại chương trình là vở Ảo ảnh, diễn ra lúc 20h ngày 28.11, tại Rạp Nhà hát Kịch Việt Nam. Với quy mô khoảng 200 khán giả, chương trình áp dụng mức giảm giá vé từ 10 - 20% cho một số khán giả may mắn nhận được phần quà.

Những chính sách ưu đãi được triển khai trong chuỗi hoạt động thể hiện nỗ lực của Nhà hát trong việc đưa sân khấu đến gần công chúng, giảm bớt rào cản về chi phí và khuyến khích khán giả chủ động tìm đến các tác phẩm kịch nói.

Với Nhà hát Kịch Việt Nam, mỗi đêm diễn là cơ hội để các tác phẩm sân khấu tiếp tục được giới thiệu, lan tỏa và đối thoại với khán giả.

Trong bối cảnh các hình thức giải trí ngày càng đa dạng, việc duy trì những buổi biểu diễn trực tiếp góp phần nuôi dưỡng thói quen thưởng thức nghệ thuật, tăng cường sự kết nối giữa nghệ sĩ và công chúng.

Đặc biệt, hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam 24.11, chuỗi chương trình còn thể hiện vai trò của các đơn vị nghệ thuật trong việc nâng cao đời sống tinh thần của người dân. Bởi mỗi tác phẩm còn mở ra những suy ngẫm về con người, cuộc sống, góp phần bồi đắp các giá trị nhân văn trong xã hội.