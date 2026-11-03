Cuộc thi sáng tạo video 'Tổ quốc bình yên' năm 2026: Nhiều tác phẩm xúc động

Tham dự sự kiện có: Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; PGS.TS Phạm Quang Hưng, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hồ An Phong; Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hiền...; cùng 600 đại biểu là lãnh đạo Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo; đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hải Phòng; các cơ sở giáo dục, đơn vị phối hợp, đồng hành; Ban tổ chức, Ban giám khảo, các tác giả, nhóm tác giả cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, phụ huynh, học sinh, sinh viên.

Các đại biểu tham dự Lễ trao giải. Ảnh: TTXVN

3.447 tác phẩm dự thi

Phát biểu tại Lễ trao giải, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, đây là dịp nhìn lại hành trình sáng tạo, lan tỏa những câu chuyện đẹp về bình yên của đất nước; đồng thời tôn vinh các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm xuất sắc, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự.

Trước đó, ngày 22-3-2026, Bộ Công an ban hành Kế hoạch số 184/KH-BCA phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Cuộc thi sáng tạo video "Tổ quốc bình yên". Sự kiện nhân kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 – 12/7/2026).

Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an phát biểu tại Lễ trao giải. Ảnh: TTXVN

Ban Tổ chức cho biết, đã nhận được 3.447 tác phẩm dự thi; trong đó, có 2.086 tác phẩm của học sinh phổ thông từ lớp 8 trở lên và sinh viên; 1.286 tác phẩm của cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân; 75 tác phẩm của học viên, sinh viên các học viện, trường Công an nhân dân.

Vinh danh tác giả, nhóm tác giả đạt giải Đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Các tác phẩm phong phú về thể loại như: Chính luận, ký sự, phóng sự, tiểu phẩm, phim ngắn, video kể chuyện, video hành động, ca múa nhạc, chân dung, nhật ký… Nội dung tập trung phản ánh những câu chuyện gần gũi, chân thực, giàu cảm xúc; những hành động đẹp, nghĩa cử nhân văn, ý thức chấp hành pháp luật, trách nhiệm công dân và sự đóng góp của lực lượng Công an nhân dân cùng nhân dân trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

Nhiều tác phẩm được đầu tư công phu về kịch bản, hình ảnh, âm thanh, diễn xuất và ứng dụng công nghệ mới, tạo hiệu quả truyền thông tích cực.

Đại diện nhóm tác giả, tác giả nhận giải Đặc biệt. Ảnh: TTXVN

Qua vòng sơ loại, 569 tác phẩm được lựa chọn vào vòng sơ khảo. Tại Gala, Ban Tổ chức đã công bố và trao 255 giải thưởng, gồm: 5 giải Đặc biệt, 25 giải A, 50 giải B, 75 giải C và 100 giải Khuyến khích.

Các giải thưởng nhằm ghi nhận nỗ lực, tâm huyết và sức sáng tạo của các tác giả, nhóm tác giả. Các tác phẩm tiêu biểu được giới thiệu, trình chiếu, kết hợp với các tiết mục nghệ thuật và giao lưu, chia sẻ của tác giả, góp phần đưa những câu chuyện về bình yên đến gần hơn với công chúng.

Đổi mới cách tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng

Theo Ban tổ chức, không chỉ là một sân chơi sáng tạo, Cuộc thi đã góp phần đổi mới phương thức tuyên truyền về bảo đảm an ninh, trật tự trên không gian mạng: Từ truyền tải thông tin một chiều sang khơi dậy sự tham gia sáng tạo, chia sẻ và lan tỏa của đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và cộng đồng.

Quá trình triển khai, công tác tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông số được chú trọng; hơn 5.000 cán bộ, chiến sĩ được tập huấn, cùng các lớp tập huấn và hội nghị chuyên đề về truyền thông hiện đại trên không gian mạng.

Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải B. Ảnh: TTXVN

Thông qua những hình ảnh chân thực, câu chuyện giàu cảm xúc và góc nhìn sáng tạo, Cuộc thi góp phần khắc họa hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ; lan tỏa ý thức thượng tôn pháp luật, tinh thần trách nhiệm cộng đồng và khát vọng gìn giữ cuộc sống bình yên.

Cuộc thi cũng khẳng định mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ, không chỉ là người tiếp nhận thông tin mà còn có thể trở thành chủ thể sáng tạo, lan tỏa thông tin tích cực, chung tay xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Thành công của Cuộc thi là cơ sở để tiếp tục nghiên cứu, đổi mới nội dung và phương thức truyền thông số, phát huy sức mạnh phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân, ngành Giáo dục và Đào tạo, các cơ quan, tổ chức, cơ sở giáo dục và nhân dân; qua đó xây dựng dòng chảy thông tin tích cực, củng cố thế trận an ninh nhân dân, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và giữ gìn “Tổ quốc bình yên” trong tình hình mới.

Chia sẻ tại Lễ trao giải, Hiệu trưởng trường THCS Nguyễn Văn Huyên Trần Thị Mai Hương cho biết, Cuộc thi phát động vào dịp hè, đây là lúc thầy và trò của trường có khoảng thời gian trực tiếp làm việc với các đồng chí Công an xã. Các học sinh được chứng kiến lực lượng trực chốt mùa nắng nóng, trực đêm để đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn. Qua đó, các em thấu hiểu công việc vất vả của lực lượng Công an và các em đã viết kịch bản, hoá thân vào nhân vật, dựng các video dự thi. "Cuộc thi đã kéo gần khoảng cách yêu thương giữa các học sinh và lực lượng Công an, đó chính là “thế trận của lòng dân” - cô giáo Trần Thị Mai Hương bày tỏ.

Các học sinh đã gửi đến Cuộc thi nhiều tác phẩm chất lượng. Ảnh: TTXVN

Cũng tại sự kiện, em Nguyễn Huỳnh Như Ngọc, học sinh lớp 8, Trường THCS Trịnh Hoài Đức, thành phố Hồ Chí Minh (đạt giải A) chia sẻ: “Em vô cùng xúc động và cảm thấy tiếc thương cho người thân của những người lính phòng cháy, chữa cháy đã hy sinh vì lao vào biển lửa cứu người. Bởi vậy, em đã dựng video dự thi với thông điệp: Hãy trân trọng những gì đang có và hãy chấp hành Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ để hạn chế hoả hoạn, vơi đi mất mát”.

Tại Lễ trao giải, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh, mỗi cán bộ, chiến sĩ cần là một tuyên truyền viên về thực thi pháp luật; mỗi thầy cô giáo truyền cảm hứng về tình yêu quê hương đất nước; mỗi học sinh, sinh viên là chủ thể sáng tạo, được trang bị kiến thức pháp luật để tự bảo vệ mình; mỗi người dân là một chiến sĩ “Bảo vệ Tổ quốc bình yên”. Mỗi thông tin đúng đắn, mỗi hành động đẹp được lan tỏa sẽ góp phần xây dựng môi trường xã hội an toàn, kỷ cương, lành mạnh, văn minh, hài hòa, phát triển củng cố thế trận an ninh nhân dân, bảo vệ Tổ quốc bình yên.