Chùa Phật giáo ảo tại Hàn Quốc hút hơn 1 triệu lượt truy cập nhờ AI

Người tham gia quỳ trong chính điện của Sansa, ngôi chùa Phật giáo ảo xây dựng bằng vibe coding. (Ảnh: Sansa)

Một ngôi chùa Phật giáo ảo được xây dựng bằng trí tuệ nhân tạo (AI) tại Hàn Quốc đã thu hút hơn 1 triệu lượt truy cập chỉ trong chưa đầy một tuần sau khi ra mắt, trở thành hiện tượng trên mạng xã hội và cho thấy khả năng ứng dụng ngày càng đa dạng của AI tạo sinh.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, chùa mang tên “Sansa” - không gian kỹ thuật số này do anh Park Jin Won, 26 tuổi, xây dựng và đưa vào hoạt động từ ngày 26/10.

Là người đang tìm việc sau khi tốt nghiệp đại học chuyên ngành văn học Anh, anh Park cho biết ý tưởng xuất phát từ mong muốn tạo ra một địa điểm để mọi người có thể tìm đến khi cần sự bình yên về tinh thần nhưng không đủ điều kiện hoặc thời gian trực tiếp đến chùa.

Tại Sansa, người dùng có thể điều khiển hình đại diện một chú tiểu để chắp tay cầu nguyện, cúi lạy trước tượng Phật, lần tràng hạt hoặc gõ moktak (mõ) - nhạc cụ gõ bằng gỗ thường được sử dụng trong các nghi lễ Phật giáo Hàn Quốc.

Người dùng cũng có thể đóng góp gạo cho dự án, mô phỏng phong tục cúng dường tại các ngôi chùa truyền thống tại Hàn Quốc.

Ngay trong ngày đầu tiên, Sansa đã thu hút hơn 10.000 lượt truy cập, khiến máy chủ quá tải. Anh Park sau đó nâng cấp khả năng phục vụ đồng thời từ 20 lên 10.000 người và liên tục điều chỉnh hệ thống để duy trì hoạt động. Đến ngày 31/10, tức 5 ngày sau khi ra mắt, nền tảng này đã ghi nhận hơn 900.000 lượt truy cập tích lũy, trước khi vượt mốc 1 triệu lượt.

Nhiều người dùng đề xuất bổ sung các tính năng như mô phỏng nghi thức đi bộ vòng quanh chùa hoặc hình ảnh nhà sư sử dụng jukbi - gậy tre truyền thống trong thiền Zen.

Một số ý kiến trên mạng xã hội nhận định sức hút của Sansa nằm ở việc đưa những hoạt động quen thuộc ngoài đời thực lên môi trường trực tuyến, thay vì phải xây dựng các trải nghiệm phức tạp.

Xu hướng này phản ánh khả năng ngày càng lớn của công nghệ AI trong việc thay đổi cách con người tiếp cận các hoạt động văn hóa, tinh thần và sinh hoạt thường ngày.

Thành công của Sansa cũng thúc đẩy sự xuất hiện của nhiều không gian ảo tương tự, từ nhà thờ Công giáo, Tin Lành trực tuyến đến các địa điểm giải trí mô phỏng như máy bay, phòng xông hơi, suối nước nóng, khu cắm trại và mỏ than.

Hiện tượng này cho thấy AI tạo sinh đang giúp các cá nhân nhanh chóng biến những ý tưởng đơn giản thành trải nghiệm trực tuyến có tính tương tác, với chi phí và rào cản kỹ thuật thấp hơn trước.

Đáng chú ý, các không gian ảo không chỉ phục vụ giải trí mà còn mở rộng sang lĩnh vực tín ngưỡng, chăm sóc tinh thần và nhu cầu kết nối của người dùng./.