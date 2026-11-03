Thái Lan mạnh tay kích cầu mùa thấp điểm, Việt Nam sẽ làm gì?

Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) triển khai ba sáng kiến nhằm thúc đẩy du lịch nội địa từ cuối năm 2026 đến đầu năm 2027

Giảm chi phí để quyết định đi dễ hơn

Khi mùa cao điểm khép lại, TAT đồng thời triển khai ba chương trình kích cầu với cách tiếp cận khá trực diện, giảm chi phí đi lại, hỗ trợ tour đoàn và tạo ra những trải nghiệm mới cho các nhóm du khách có nhu cầu khác nhau.

Động thái này đáng chú ý với du lịch Việt Nam, khi mùa thấp điểm vẫn là khoảng trống lớn ở nhiều địa phương. Câu chuyện không phải là giảm giá. Thái Lan đang tìm cách khiến người dân có thêm lý do để lên đường ngay cả khi chưa bước vào mùa du lịch cao điểm.

Chiến dịch “Bay vòng quanh Thái Lan, chữa lành trái tim trong mỗi chuyến đi” (Fly Across Thailand, Heal your heart on every trip) được TAT phối hợp với 7 hãng hàng không triển khai, áp dụng mức giảm 500 baht cho mỗi mã đặt chỗ trên các chuyến bay nội địa. Nếu đặt riêng chiều đi và chiều về, tổng mức ưu đãi có thể lên tới 1.000 baht.

Thời gian đặt vé kéo dài đến ngày 15.12.2026, áp dụng cho các chuyến bay trong khoảng 15.10.2026 - 15.1.2027. Khách không phải đăng ký trước, chỉ cần nhập mã khuyến mại khi đặt vé trực tiếp trên website hoặc ứng dụng của các hãng tham gia. Số lượng ưu đãi được phân bổ theo hạn mức và áp dụng theo nguyên tắc đăng ký trước.

Con số 500 baht có thể không quá lớn nếu đặt cạnh toàn bộ chi phí một chuyến đi. Song trong quyết định du lịch nội địa, đặc biệt với những chuyến đi ngắn, việc giảm trực tiếp chi phí vận chuyển có thể làm thay đổi phép tính của du khách.

Đây cũng là điểm đáng để nhìn vào khi bàn về kích cầu du lịch. Một chương trình giảm giá chỉ thực sự có tác dụng nếu nó tháo được một rào cản cụ thể. Với Thái Lan, rào cản được lựa chọn là chi phí di chuyển.

Không bỏ quên khách đi theo nhóm

TAT đồng thời triển khai Chiến dịch “Thái Lan tuyệt vời: Khám phá Thái Lan cùng các tour du lịch theo nhóm” (Amazing Thailand: Explore Thailand with group tours), hỗ trợ trực tiếp cho các chuyến đi bằng xe buýt và xe van qua nhiều tỉnh thành.

Xe chở tối thiểu 30 khách được hỗ trợ 10.000 baht/xe/ngày, tối đa 40.000 baht cho một chuyến. Với xe van từ 6 khách, mức hỗ trợ là 2.500 baht/xe/ngày, tối đa 10.000 baht/chuyến.

Điều kiện được thiết kế để khoản hỗ trợ tạo ra dòng khách thực sự cho nhiều địa phương. Chuyến đi phải kéo dài ít nhất 2 ngày 1 đêm, vượt qua ranh giới tỉnh và có đêm lưu trú tại một tỉnh khác địa phương xuất phát. Khách cũng phải tham gia các hoạt động được quy định trong chương trình. Thời gian áp dụng kéo dài đến 31.1.2027.

Cách thiết kế này đáng quan tâm ở chỗ ngân sách hỗ trợ được gắn với hành vi tạo ra doanh thu du lịch. Khách phải di chuyển, phải lưu trú và phải tham gia trải nghiệm tại địa phương khác.

Nếu chỉ giảm giá một dịch vụ riêng lẻ, tác động có thể dừng ở giao dịch. Khi ưu đãi được gắn với cả một chuyến đi, lợi ích có cơ hội lan sang vận tải, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ trải nghiệm.

Đây là vấn đề Việt Nam có thể nghiên cứu kỹ khi xây dựng chính sách kích cầu mùa thấp điểm. Mục tiêu cuối cùng không nên dừng ở việc tăng số người mua tour, mà phải tạo thêm đêm lưu trú và dòng chi tiêu tại điểm đến.

Hướng tới thị trường khách độc thân

Chương trình thứ ba mang tên “Hành trình độc thân 2026: Độc thân ư? Thì sao? Hãy cùng nhau du lịch!". (Single Journey 2026: Single? So What? Let's travel together) hướng tới nhóm khách độc thân với 8 hoạt động trải nghiệm và 10 tuyến du lịch tại 5 vùng của Thái Lan.

Điểm thú vị nằm ở cách TAT xây dựng sản phẩm. Du lịch không được đóng khung quanh tham quan danh thắng truyền thống mà mở rộng sang những hoạt động có tính xã hội và trải nghiệm.

Có chương trình chiếu phim ngoài trời bên biển. Trải nghiệm thư giãn bằng âm thanh (sound healing) dưới nước. Hay những tour đi bộ giữa thiên nhiên ở Chiang Mai, hành trình bằng tàu hỏa dọc tuyến đường Hua Lamphong - Nakhon Pathom – Kanchanaburi, chạy bộ khám phá Bangkok, du lịch cùng thú cưng, nghỉ dưỡng bên bờ biển Phang Nga, những buổi gặp gỡ dành cho người yêu cà phê.

Các hoạt động được tổ chức miễn phí trong tháng 11 và 12.2026.

Đây là cách tiếp cận mới mẻ với thị trường du lịch hiện nay. Người trẻ không nhất thiết cần một tour với lịch trình dày đặc. Họ có thể lựa chọn một trải nghiệm phù hợp với sở thích cá nhân, sau đó hình thành nhu cầu di chuyển, lưu trú và khám phá điểm đến.

Nếu nhìn ở góc độ phát triển sản phẩm, TAT đang tìm cách biến nhóm khách cụ thể thành một thị trường cụ thể. Người độc thân có sản phẩm riêng. Người đi theo nhóm có cơ chế hỗ trợ riêng. Người đi máy bay nội địa được giảm chi phí trực tiếp.

Cả ba chiến dịch của Thái Lan cùng hướng đến mục tiêu khuyến khích du lịch nội địa, giảm chi phí vận chuyển, thúc đẩy du lịch theo nhóm và tạo ra những trải nghiệm mới cho du khách trên khắp Thái Lan trong kỳ nghỉ cuối năm và năm mới 2027

Việt Nam nên kích cầu theo cách nào?

Thái Lan đưa ra ba chương trình trong cùng một giai đoạn, nhưng điểm đáng quan tâm hơn là cách xác định rào cản của khách và thiết kế ưu đãi quanh rào cản ấy.

Du lịch Việt Nam đã có nhiều chương trình kích cầu, song mùa thấp điểm tại không ít địa phương vẫn phụ thuộc khá nhiều vào giảm giá phòng, giảm giá tour hoặc các chương trình khuyến mại ngắn hạn. Nếu chỉ hạ giá, doanh nghiệp rất dễ bước vào cuộc cạnh tranh về chi phí, trong khi trải nghiệm của du khách chưa chắc được cải thiện. Một hướng khác có thể là kích cầu theo từng nhu cầu.

Khách ở các đô thị lớn có thể được khuyến khích đi du lịch cuối tuần bằng vé tàu, vé máy bay hoặc combo vận chuyển - lưu trú. Nhóm khách gia đình có thể được thiết kế sản phẩm gắn với giáo dục, thiên nhiên và trải nghiệm văn hóa.

Nhóm khách độc thân có thể tiếp cận những tour trekking, âm nhạc, nghệ thuật, ẩm thực, wellness hoặc du lịch bằng đường sắt. Các đoàn khách lớn có thể được kết nối với nhiều tỉnh, qua đó kéo dài thời gian lưu trú.

Khi sản phẩm được thiết kế theo nhu cầu, mùa thấp điểm sẽ có thêm cơ hội hình thành những dòng khách riêng.

Cuộc đua mùa thấp điểm không còn là cuộc đua giảm giá

Thái Lan hiện cũng đang triển khai nhiều chương trình khác nhằm thúc đẩy chi tiêu. Chương trình ASEAN India+ Shoppers in Thailand 2026 quy tụ hơn 50 đối tác bán lẻ, nhà hàng, khách sạn và dịch vụ, cung cấp các ưu đãi trị giá khoảng 500 - 2.000 baht. TAT đặt mục tiêu thu hút 30.000 du khách tham gia và tạo ít nhất 244 triệu baht doanh thu du lịch.

Điểm chung của những chương trình này là ưu đãi được gắn với hành vi chi tiêu cụ thể. Khách được khuyến khích mua sắm, sử dụng dịch vụ, lưu trú và khám phá thêm các địa phương. Đó là sự khác biệt giữa kích cầu lượng khách và kích cầu giá trị du lịch.

Việt Nam đang có dư địa rất lớn ở khu vực này. Những tháng thấp điểm có thể được xem như khoảng thời gian để thử nghiệm sản phẩm mới, kết nối các địa phương, kéo khách đi ngắn ngày và tạo thêm nhu cầu chi tiêu.

Điều quan trọng không phải chỉ là làm thế nào để có thêm khách, mà các điểm đến cần xác định rõ nhóm khách nào có thể đi vào mùa thấp điểm, họ đang thiếu lý do gì để đi và doanh nghiệp có thể tạo ra trải nghiệm nào đủ hấp dẫn để họ quyết định lên đường.

Thái Lan đang đưa những câu hỏi ấy vào các chương trình kích cầu rất cụ thể. Với Việt Nam, mùa thấp điểm cũng đang mở ra yêu cầu tương tự. Kích cầu hiệu quả không nhất thiết phải bắt đầu bằng một mức giảm giá lớn.

Nó có thể bắt đầu bằng việc hiểu khách muốn đi vì điều gì, sau đó thiết kế một sản phẩm khiến chuyến đi trở nên đáng giá ngay cả khi chưa phải mùa cao điểm.