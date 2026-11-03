Lưu giữ và phát triển các giá trị truyền thống

Văn hóa được tiếp nối từ cộng đồng

Mường Khương là địa bàn có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mỗi dân tộc có tiếng nói, trang phục, phong tục và những nét sinh hoạt văn hóa riêng. Để những giá trị ấy không mai một theo thời gian, việc bảo tồn bắt đầu từ chính cộng đồng, nơi có những người am hiểu, thực hành và gìn giữ văn hóa qua nhiều thế hệ.

Các thành viên Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt xã Mường Khương tích cực luyện tập các điệu múa truyền thống.

Được thành lập từ tháng 9/2026, Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt xã Mường Khương tập hợp những người có chung niềm đam mê và mong muốn gìn giữ bản sắc dân tộc. Đây là nơi các thành viên gặp gỡ, cùng thực hành, giới thiệu và truyền dạy những giá trị truyền thống, từ chữ viết, tiếng khèn đến các đạo cụ văn hóa.

Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Khái Cường, thành viên Câu lạc bộ chia sẻ: “Việc thành lập câu lạc bộ là sự quan tâm rất thiết thực của Đảng, Nhà nước, tạo niềm vui và động lực để bà con cùng tham gia gìn giữ văn hóa. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để chúng tôi tiếp tục bảo tồn chữ viết, tiếng khèn, các điệu múa, đạo cụ truyền thống, đồng thời truyền dạy cho thế hệ trẻ”.

Nghệ nhân Ưu tú Tẩn Khái Cường (ngoài cùng bên phải ảnh) truyền dạy chữ viết của dân tộc Dao cho thế hệ trẻ.

Tại xã A Mú Sung, Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt vừa được thành lập, quy tụ 87 thành viên sinh hoạt tại ba tổ: văn hóa, nghệ thuật và thể thao. Đây là không gian để các thành viên phát huy sở trường, chung tay gìn giữ bản sắc văn hóa và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ, thể thao ở cơ sở.

Chị Bùi Thị Thu Hường, thành viên Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt xã A Mú Sung tâm sự: “Qua mỗi buổi sinh hoạt, tôi có thêm hiểu biết về phong tục, tập quán của quê hương, đồng thời mong muốn được góp một phần công sức để những giá trị văn hóa truyền thống không bị mai một, tiếp tục được các thế hệ sau gìn giữ và phát huy”.

Các thành viên Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt xã A Mú Sung mong muốn góp sức gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa truyền thống, không để bản sắc dân tộc mai một.

Chị Tiêu Nguyệt Minh, Phòng Văn hóa - Xã hội xã A Mú Sung cho biết: “Bên cạnh việc duy trì các hoạt động văn hóa, văn nghệ, cán bộ xã còn hướng dẫn, khuyến khích các thành viên câu lạc bộ khôi phục những nét văn hóa truyền thống đang có nguy cơ mai một. Qua đó, tạo điều kiện để bà con cùng thực hành, gìn giữ và trao truyền những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc cho thế hệ sau”.

Chính sách tiếp sức cho câu lạc bộ cơ sở

Việc kết hợp văn hóa, nghệ thuật với thể thao trong câu lạc bộ nòng cốt tại các địa phương giúp mô hình có sức lan tỏa rộng hơn. Các câu lạc bộ cũng trở thành lực lượng nòng cốt trong phong trào ở cơ sở, góp phần đưa các hoạt động văn hóa đến gần hơn với người dân.

Thực tế, tại các địa phương, người dân luôn tâm huyết và sẵn sàng tham gia hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, song việc duy trì tập luyện, tổ chức biểu diễn và mua sắm trang thiết bị vẫn còn khó khăn. Nguồn lực hạn chế đã phần nào ảnh hưởng đến tính thường xuyên và hiệu quả hoạt động của các câu lạc bộ.

Nguồn hỗ trợ của tỉnh giúp các câu lạc bộ có thêm điều kiện đầu tư trang thiết bị và kinh phí tổ chức hoạt động thường xuyên.

Nhằm tạo điều kiện để phong trào phát triển, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 39/2025/NQ-HĐND ngày 29/12/2025 về chính sách hỗ trợ các câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật - thể thao nòng cốt trên địa bàn các xã, phường giai đoạn 2026 - 2030, có hiệu lực từ ngày 09/01/2026. Theo đó, mỗi xã, phường được hỗ trợ một lần 150 triệu đồng để mua sắm trang thiết bị; mỗi câu lạc bộ được hỗ trợ 30 triệu đồng/năm để duy trì tập luyện, biểu diễn, thi đấu và phục vụ các sự kiện của địa phương.

Nguồn hỗ trợ giúp các câu lạc bộ bổ sung trang thiết bị, có thêm kinh phí duy trì hoạt động thường xuyên; đồng thời tạo điều kiện để địa phương xây dựng kế hoạch sinh hoạt phù hợp, phát huy vai trò của nghệ nhân, người có uy tín và các thành viên tâm huyết.

Các thành viên Câu lạc bộ Văn hóa - Nghệ thuật - Thể thao nòng cốt xã A Mú Sung giữ nghề thêu truyền thống.

Tuy nhiên, nguồn lực hỗ trợ chỉ phát huy hiệu quả khi gắn với sự chủ động của mỗi địa phương và cộng đồng. Điều quan trọng là duy trì sinh hoạt thường xuyên, thu hút người dân tham gia và khuyến khích thế hệ trẻ học hỏi, tiếp nối những giá trị truyền thống.

Những câu lạc bộ văn hóa - nghệ thuật - thể thao nòng cốt giai đoạn 2026 - 2030 đang mở thêm không gian để người dân cùng gìn giữ bản sắc quê hương. Sự hỗ trợ của tỉnh tạo điểm tựa, và tình yêu, tâm huyết của từng cá nhân, cùng ý thức của cộng đồng sẽ làm nên sức sống lâu dài cho văn hóa truyền thống của các dân tộc Lào Cai.