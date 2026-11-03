Vĩnh Long tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và Du lịch gắn với Lễ hội Ok Om Bok năm 2026

Theo Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Nguyễn Thị Bé Mười, chuỗi hoạt động nhằm quảng bá, tôn vinh các giá trị di sản văn hóa truyền thống; bảo tồn, phát huy Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer, đã được ghi danh vào Danh mục quốc gia về di sản văn hóa phi vật thể. Đây cũng là dịp giới thiệu hình ảnh quê hương, con người Vĩnh Long, tiềm năng du lịch và nét văn hóa đặc sắc của các dân tộc trên địa bàn; đồng thời tăng cường giao lưu, liên kết phát triển sản phẩm văn hóa, du lịch với các địa phương.

Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om. Ảnh Xuyên Võ

Lễ khai mạc Tuần lễ diễn ra lúc 20h ngày 18/11 tại Trung tâm Văn hóa khu vực Trà Vinh, phường Nguyệt Hóa.

Đa dạng hoạt động văn hóa, nghệ thuật và thể thao

Chuỗi hoạt động được tổ chức tại các địa điểm, tạo không gian để người dân, du khách trải nghiệm bản sắc văn hóa các dân tộc. Tại Khu Văn hóa - Du lịch Ao Bà Om, phường Nguyệt Hóa, Hội thi trình diễn trang phục truyền thống dân tộc Khmer diễn ra từ ngày 17 đến 19/11; triển lãm, trưng bày sản phẩm đặc trưng của đồng bào Khmer từ ngày 18 đến 24/11. Liên hoan biểu diễn nhạc cụ ngũ âm Khmer tổ chức từ ngày 20 đến 23/11, giới thiệu những giai điệu đặc trưng của loại hình âm nhạc truyền thống, khuyến khích sáng tạo nhưng vẫn bảo đảm giữ gìn bản sắc.

Đồng chí Lâm Minh Đằng, Phó Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, kiểm tra tiến độ xây dựng Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu.

Giải bóng chuyền và bóng đá 5 người dành cho thanh niên Khmer diễn ra từ ngày 14 đến 23/11 tại Khu di tích Ao Bà Om. Ngày 23/11, các đội dự kiến cùng diễn tấu một tác phẩm, hướng đến xác lập kỷ lục Guinness. Sáng 24/11, tại khu di tích, người dân và du khách có thể tham gia, cổ vũ các môn thể thao, trò chơi dân gian như chạy việt dã, đẩy gậy, nhảy bao bố, đập nồi đất, kéo co và đi cầu tre.

Từ ngày 18 đến 24/11, khu di tích còn tổ chức biểu diễn múa rối nước, trưng bày sách, báo, tạp chí, sách song ngữ Khmer - Việt và sách lá buông. Các hoạt động đọc sách kết hợp thư viện lưu động đa phương tiện, trải nghiệm STEM, trò chơi STEM Robotic và quyên góp sách tặng học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Các hoạt động góp phần quảng bá, tôn vinh và phát huy giá trị di sản văn hóa truyền thống, đặc biệt là Lễ hội Ok Om Bok của đồng bào Khmer. Ảnh Xuyên Võ

Lần đầu tiên, tỉnh Vĩnh Long tổ chức Liên hoan trình diễn di sản văn hóa phi vật thể và diễn xướng dân gian trong hai ngày 21 và 22/11 tại Công viên Bến Tre, phường An Hội. Chương trình giới thiệu các loại hình nghệ thuật, dân ca, dân vũ, âm nhạc truyền thống, phong tục, tập quán và lễ hội của các dân tộc; tạo điều kiện để nghệ nhân, nghệ sĩ, câu lạc bộ và các nhóm văn nghệ dân gian giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, góp phần gìn giữ, trao truyền các giá trị văn hóa.

Hoạt động “Con đường nghệ thuật - Không gian văn hóa dân tộc - Hành trình di sản” diễn ra trong hai ngày 23 và 24/11 trên đường Trần Văn Bảy và đường Võ Văn Kiệt, phường Long Châu. Không gian trưng bày hình ảnh, tư liệu, trang phục, nhạc cụ, đạo cụ, nghề truyền thống và sản phẩm văn hóa đặc trưng, kết hợp trình diễn, trải nghiệm, giúp công chúng tiếp cận trực tiếp với di sản.

Hội thao chào mừng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 được tổ chức trong hai ngày 17 và 18/11 tại Nhà thi đấu Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Vĩnh Long, cơ sở phường Bến Tre, với các môn bóng chuyền hơi, kéo co, bi sắt và pickleball.

Kết nối di sản với quảng bá du lịch, sản phẩm địa phương

Tại Bảo tàng Văn hóa Dân tộc Khmer, phường Nguyệt Hóa, triển lãm “Văn hóa Khmer - giá trị truyền thống và di sản” diễn ra từ ngày 18/11 đến 18/12, giới thiệu bộ ảnh “Di sản chùa Khmer - Niềm tin và nghệ thuật”. Trong các ngày 22 đến 24/11, bảo tàng tổ chức trình diễn nghề làm cốm dẹp và nghề đan đát truyền thống, giúp công chúng tìm hiểu những giá trị văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Vĩnh Long nổi tiếng với những ngôi chùa Khmer cổ kính, không gian xanh mát. Ảnh Xuyên Võ

Ngày 20/11, các hoạt động kỷ niệm Ngày Di sản Văn hóa Việt Nam và Ngày Văn hóa Việt Nam được tổ chức tại bảo tàng. Bảo tàng Vĩnh Long phối hợp Bảo tàng Đắk Lắk khai mạc chuyên đề “Văn hóa Đắk Lắk - Thống nhất trong đa dạng”; đồng thời biểu dương, khen thưởng và trao kỷ niệm chương cho các cá nhân có đóng góp trong bảo tồn, phát huy di sản văn hóa; giới thiệu những hiện vật do các nhà sưu tập hiến tặng trong năm 2025-2026.

Một điểm nhấn của Tuần lễ là lễ khánh thành Công trình văn hóa, du lịch Khu lưu niệm cố Soạn giả - NSND Viễn Châu tại xã Đôn Châu vào ngày 21/11. Công trình góp phần bổ sung điểm đến văn hóa, phục vụ nhu cầu tham quan, tìm hiểu cuộc đời, sự nghiệp và những đóng góp của cố soạn giả đối với nghệ thuật truyền thống Nam Bộ.

Gắn với sự kiện này, Liên hoan các câu lạc bộ Đờn ca tài tử Nam Bộ diễn ra từ ngày 19 đến 21/11 tại khu lưu niệm, tạo điều kiện để nghệ nhân, các câu lạc bộ giao lưu, trình diễn và lan tỏa giá trị loại hình nghệ thuật đặc sắc.

Bên cạnh bảo tồn di sản, Tuần lễ chú trọng kết nối văn hóa với thương mại và du lịch. Không gian ẩm thực Nam Bộ năm 2026 diễn ra từ ngày 18 đến 24/11 tại Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao Vĩnh Long, cơ sở phường Nguyệt Hóa, với quy mô 50 gian hàng. Du khách có dịp thưởng thức các món ăn đặc trưng, bánh dân gian Nam Bộ, xem trình diễn chế biến món ăn, thức uống và giao lưu Đờn ca tài tử, múa hát dân tộc Khmer.

Cùng thời gian, Hội chợ Xúc tiến thương mại - Sản phẩm công nghiệp nông thôn và sản phẩm OCOP được tổ chức tại Quảng trường phường Nguyệt Hóa, với quy mô 300 gian hàng. Đây là dịp để doanh nghiệp, cơ sở sản xuất giới thiệu sản phẩm, quảng bá thương hiệu, kết nối cung cầu và tìm kiếm đối tác.

Không gian triển lãm du lịch “Vĩnh Long - Trái tim xanh của Đồng bằng sông Cửu Long” giới thiệu hình ảnh, chương trình tham quan, sản phẩm và dịch vụ du lịch của các địa phương; đồng thời kết nối doanh nghiệp lữ hành với các điểm đến, mở rộng cơ hội hợp tác, phát triển sản phẩm du lịch.

Trong hai ngày 23 và 24/11, tỉnh ra mắt, đưa vào hoạt động hệ thống Thư viện thông minh tại Thư viện Nguyễn Đình Chiểu Vĩnh Long, cơ sở phường Trà Vinh, tạo điều kiện để người dân, du khách trải nghiệm các ứng dụng, dịch vụ số và đăng ký sử dụng thư viện số.

Đua ghe Ngo và Đêm Lễ hội Ok Om Bok

Giải đua ghe Ngo diễn ra trong hai ngày 21 và 22/11 trên sông Láng Thé, xã Bình Phú, với ba nội dung: 1.200m, 1.000m nam và 1.000m nam - nữ phối hợp. Ban tổ chức mời các đội ghe Ngo trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long tham gia. Lễ khai mạc được tổ chức ngày 22/11 và truyền hình trực tiếp trên sóng Báo và Phát thanh, Truyền hình Vĩnh Long.

Giải đua ghe Ngo tỉnh Vĩnh Long thu hút sự quan tâm của người dân, du khách, góp phần tôn vinh nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer. Ảnh Cổng thông tin điện tử tỉnh Vĩnh Long.

Đây là hoạt động thu hút sự quan tâm của đông đảo người dân, du khách, góp phần tôn vinh nét văn hóa, tín ngưỡng truyền thống của đồng bào Khmer.

Khép lại Tuần lễ là Đêm Lễ hội Ok Om Bok, diễn ra lúc 19h ngày 24/11 tại Khu di tích Ao Bà Om. Chương trình gồm các tiết mục nghệ thuật, video tổng kết hoạt động lễ hội, phát biểu của lãnh đạo tỉnh, nghi thức đánh trống khai hội và phát biểu của Hội Đoàn kết sư sãi yêu nước tỉnh Vĩnh Long.

Sông Láng Thé, nơi diễn ra Giải đua ghe Ngo trong hai ngày 21 và 22/11. Ảnh Xuyên Võ

Các nghi thức truyền thống được tổ chức trang trọng với lễ cúng trăng, diễu hành của các chùa quanh Ao Bà Om và thả hoa đăng, đèn nước trong ao. Dịp này, lãnh đạo tỉnh trao quà, học bổng cho học sinh Khmer nghèo hiếu học, thể hiện sự quan tâm đối với công tác chăm lo đời sống đồng bào.

Thông qua chuỗi hoạt động, Vĩnh Long tiếp tục bảo tồn, phát huy giá trị di sản, tăng cường giao lưu văn hóa, quảng bá hình ảnh địa phương và thúc đẩy liên kết phát triển du lịch, góp phần đưa văn hóa truyền thống đến gần hơn với công chúng.

Bảo đảm an ninh, an toàn chuỗi các hoạt động

Trước, trong và sau Tuần lễ, Công an tỉnh Vĩnh Long phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị liên quan triển khai phương án bảo đảm an ninh, trật tự; chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý các tình huống phát sinh. Công tác phòng, chống tội phạm, phòng cháy, chữa cháy và bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được chú trọng, nhất là tại các địa điểm tổ chức sự kiện, khu vực tập trung đông người, góp phần bảo đảm các hoạt động diễn ra an toàn, thông suốt.