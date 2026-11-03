Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam và Lào thăm khu di tích khảo cổ

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone cùng tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Trong không khí đầm ấm và chân thành, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga bày tỏ vui mừng được đón Phu nhân Vandara Siphandone nhân dịp cùng Chủ tịch Quốc hội Lào Sonexay Siphandone thăm chính thức Việt Nam; khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và dành tình cảm đặc biệt đối với đất nước và Nhân dân Lào anh em.

Nhấn mạnh Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, có mối quan hệ đoàn kết đặc biệt được các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước dày công vun đắp, Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga cho rằng phụ nữ hai nước có nhiều điểm tương đồng về văn hóa, truyền thống, cùng chia sẻ những phẩm chất tốt đẹp như hiếu khách, đảm đang, hiền dịu và hết lòng chăm lo cho gia đình.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội tin tưởng phụ nữ Việt Nam và Lào sẽ tiếp tục phát huy những phẩm chất tốt đẹp, tăng cường phối hợp, chung sức, đồng lòng cùng nhân dân hai nước gìn giữ và vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone chụp ảnh chung. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Tại Nhà Quốc hội, hai Phu nhân đã tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Đây là nơi lưu giữ, trưng bày và giới thiệu những tư liệu, hình ảnh, hiện vật tiêu biểu về quá trình hình thành và phát triển của Quốc hội Việt Nam, gắn liền với những dấu mốc quan trọng trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước.

Thông qua hệ thống trưng bày, Bảo tàng tái hiện chặng đường phát triển của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất, từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6/1/1946, sự ra đời của Quốc hội khóa I đến các nhiệm kỳ tiếp theo. Đồng thời, nơi đây giới thiệu những thành tựu nổi bật trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Bảo tàng cũng góp phần tôn vinh những đóng góp của các thế hệ đại biểu Quốc hội, phản ánh quá trình đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam, qua đó khẳng định vai trò, vị trí của Quốc hội trong hệ thống chính trị và đời sống đất nước.

Hai Phu nhân xem các tư liệu lịch sử, hiện vật trưng bày tại Bảo tàng Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Hai Phu nhân ngắm nhìn bức tranh chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh do nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vẽ bằng bút chì đen vào tháng 11/1975. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Được thành lập trên cơ sở nâng cấp Phòng Truyền thống Quốc hội, Bảo tàng Quốc hội Việt Nam chính thức khai trương ngày 2/12/2025. Với diện tích trưng bày khoảng 800m², Bảo tàng giới thiệu gần 1.000 hình ảnh, tư liệu và hơn 250 hiện vật tiêu biểu. Trong đó có bộ sưu tập Hiến pháp, huy hiệu đại biểu Quốc hội các khóa, con dấu Ban Thường trực Quốc hội khóa I, lá cờ đỏ sao vàng tại Đại hội Quốc dân Tân Trào năm 1945 và hòm phiếu bầu cử Quốc hội khóa I năm 1946.

Hai Phu nhân lắng nghe hướng dẫn viên giới thiệu Bảo tàng Nhà Quốc hội Việt Nam. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Tiếp đó, hai Phu nhân tham quan Khu di tích khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội. Đây là không gian trưng bày có giá trị đặc biệt về lịch sử, văn hóa, lưu giữ những dấu tích khảo cổ được phát hiện trong quá trình khai quật tại khu vực xây dựng Nhà Quốc hội, thuộc không gian lịch sử Hoàng thành Thăng Long.

Phu nhân Nguyễn Thị Thanh Nga và Phu nhân Chủ tịch Quốc hội Lào Vandara Siphandone thăm Khu di tích khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về giếng nước cổ thời Trần, thế kỷ 13-14. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Hai Phu nhân ngắm nhìn tượng đầu chim phượng trang trí trên mái kiến trúc. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Các di tích, di vật khảo cổ phản ánh chiều sâu lịch sử của kinh đô Thăng Long qua nhiều thời kỳ, với những dấu tích nền móng kiến trúc, vật liệu xây dựng và hiện vật gắn liền với đời sống cung đình, sinh hoạt của cư dân xưa. Những phát hiện khảo cổ góp phần làm sáng tỏ quá trình phát triển liên tục của khu vực trung tâm quyền lực quốc gia trong lịch sử Việt Nam.

Hai Phu nhân nghe giới thiệu về di tích một đoạn tường thành. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Việc bảo tồn và trưng bày các di tích khảo cổ ngay trong công trình Nhà Quốc hội tạo nên sự kết nối độc đáo giữa di sản lịch sử với kiến trúc hiện đại, giữa truyền thống nghìn năm văn hiến với hoạt động của cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất hiện nay. Không gian này đồng thời góp phần giới thiệu với bạn bè quốc tế về bề dày lịch sử, văn hóa và truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc Việt Nam.

Hoạt động tham quan của hai Phu nhân không chỉ góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết về lịch sử, văn hóa và truyền thống của mỗi nước mà còn tiếp tục vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa Việt Nam và Lào.

Một số hình ảnh tại Khu di tích khảo cổ:

Không gian bên trong Khu di tích khảo cổ dưới lòng đất Nhà Quốc hội. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Ngói úp nóc lớn hình lá đề trang trí rồng, lợp giữa mái cung điện, làm bằng đất nung, thời Lý, thế kỷ 11-12. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Tượng đầu chim phượng trang trí trên mái kiến trúc, làm bằng đất nung, thời Lý, thế kỷ 11-12. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Ngói uyên ương và chim phượng trong các công trình kiến trúc thời Lý, thế kỷ 11-12. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Ngói úp nóc trang trí rồng phượng, làm bằng đất nung, thời Lý, thế kỷ 11-12. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Đầu máng xối nước tạo hình đầu sư tử bằng đất nung và gốm men xanh lục, thời Lý, thế kỷ 11-12. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Đồ gốm cổ thời Lý, thế kỷ 11-13. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Mảnh vỡ đầu rồng trang trí trên mái cung điện, thời Lý, thế kỷ 11-12. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN

Di tích một đoạn tường thành, thời Lý, thế kỷ 11-12. Ảnh: Đỗ Thảo - Mekong ASEAN